Ποια 13 βραβεία του Drake και χαζομάρες; Η μεγαλύτερη στιγμή των Billboard Music Awards που έγιναν χθες το βράδυ (21 Μαίου) δεν ήταν άλλη από την εμφάνιση της Celine Dion και την εκπληκτική της ερμηνεία στο κλασικό ‘My Heart Will Go On’. 20 χρόνια μετά τον Τιτανικό η διάσημη τραγουδίστρια έκανε το κοινό να μείνει με ανοιχτό το στόμα από την απίστευτη εκτέλεση της σύνθεσης που σημάδεψε την ταινία. Το Twitter πήρε φωτιά μετά το τέλος του τραγουδιού και ανάμεσα σ’ αυτούς που δήλωσαν συγκινημένοι και έκπληκτοι από αυτό που είδαν, ήταν και πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες που ανατρίχιασαν μαζί με το κοινό.

OMG @celinedion I HAVe always lived for you PLS BEAT YOUR CHEST AT THE END OF THIS PERFORMANXE #BBMAs

— KATY PERRY (@katyperry) May 22, 2017