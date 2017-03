Τον τελευταίο μήνα τα Zara προμοτάρουν την καινούργια καμπάνια τους και καλούν τις γυναίκες να αγαπήσουν τις καμπύλες τους. Θα μπορούσε να είναι μία υπέροχη κίνηση θα έλεγε κανείς στα πλαίσια του να δείξει πως κάθε γυναικείο σώμα έχει τη δική του ομορφιά, μόνο που αντί να χρησιμοποιήσουν μοντέλα με πραγματικές καμπύλες, έχουν στη θέση τους τα ίδια γνωστά αδύνατα μοντέλα!

ZARA DO YOU KNOW WHAT CURVES ARE pic.twitter.com/NjJaPnCNx2

Δε λέμε, και τα αδύνατα μοντέλα έχουν τις καμπύλες τους, ωστόσο εάν είσαι ένα μεγάλο brand που θέλει να κάνει τη διαφορά και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να αγαπήσουν το σώμα τους όπως και αν είναι αυτό, δεν είναι και τόσο καλή ιδέα να χρησιμοποιείς τα ίδια μοντέλα που έχει δει ο κόσμος εκατομμύρια φορές στις πασαρέλες και όχι κάποια που έχουν κ α μ π ύ λ ε ς. Αληθινές και όχι «δήθεν».

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy

— Muireann O'Connell (@MuireannO_C) February 28, 2017