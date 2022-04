Τα έντονα χρώματα πρωταγωνιστούν φέτος στις νέες συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 όλων των σχεδιαστών. Φέτος το κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο αλλά και πιο παστέλ χρώματα όπως το κλασικό μπεζ, λιλά και ροζ, έχουν την τιμητική τους στις πασαρέλες. Το χρώμα είναι συνώνυμο της χαράς και της καλής διάθεσης και τώρα που άνοιξε ο καιρός επιβάλλεται να βάλουμε έντονα χρώματα στο ντύσιμο μας.

Στην ελληνική τηλεόραση οι παρουσιάστριες ακολουθούν αυτή την τάση, φορώντας χρωματιστά κοστούμια σε όλα τα στιλ και χρώματα. Η καθεμία με το στιλ της, συνδυάζουν τις τάσεις του 2022, το χρώμα και τα κοστούμια, και μας εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους.

Η Μπέτυ Μαγγίρα είναι μια ταλαντούχα προσωπικότητα που έχει κάνει πολλά πράγματα στον καλλιτεχνικό χώρο και φέτος την βλέπουμε ως κεντρική παρουσιάστρια στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του Open Tv. Στο post της στο Instagram έγραψε πριν την έναρξη της εκπομπής «Βάλε χρώμα και ξεκινα!! Καλό ΣΚ!»

Η Κατερίνα Καινούργιου μια από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες με τα μεγαλύτερα νούμερα στην εκπομπή της Super Katerina γράφει σε post στο Instagram «When I wear red I feel like I can do anything. Try and stop me».

Η Φαίη Σκορδά στην πρωινή της εκπομπή «Το πρωινό» μας εντυπωσιάζει με τις στιλιστικές της επιλογές. Στον λογαριασμό της ανέβασε μια φωτογραφία με ένα κίτρινο κουστούμι ένα από τα πιο hot χρώματα της χρονιάς.

Η Ναταλία Γερμανού, παρουσιάστρια στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», φόρεσε ένα πορτοκαλί κουστούμι, ακόμα ένα hot χρώμα για φέτος, συνδυασμένο με all star παπούτσια.

Η Βικυ Καγιά, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως fashion expert, αφού βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της μόδας και είναι γνωστή για το chic στιλ της. Φωτογραφήθηκε με ένα γαλάζιο κοστούμι συνδυασμένο με πορτοκαλί πουκάμισο.