Καθώς η πανδημία συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά οι σειρές είναι μια από τις δραστηριότητες που μπορούμε να απολαύσουμε άφοβα. Το 2022 θα κολλήσουμε στις οθόνες μας καθώς περιμένουμε παλιές σειρές να επιστρέψουν αλλά και εντελώς νέες.

Lord of the Rings (Amazon) – 2 Σεπτεμβρίου

Το πολυσυζητημένο Lord of the Rings του Amazon επιστρέφει με τον πρώτο κύκλο που θα έχει 8 επεισόδια. Η σειρά δε θα ‘χει να κάνει με την ομώνυμη τριλογία μυθιστορημάτων του J. R. R. Tolkien ή την τριλογία ταινιών του Peter Jackson, αλλά με την ιστορία της Μέσης Γης πολλά χιλιάδες χρόνια πριν από αυτές. Αυτό που αναμένουμε να παρακολουθήσουμε είναι η απαρχή της Númenor, η κυριαρχία του Sauron στη Μέση Γη, η δημιουργία των περίφημων δαχτυλιδιών της σειράς (Rings of Power) και ο πρώτος πόλεμος μεταξύ Sauron και ξωτικών.

House of the Dragon (HBO)

Η πρώτη σειρά prequel του Game of Thrones που θα παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας είναι το House of the Dragon. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood του George R. R. Martin και μας ταξιδεύει 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που είδαμε στη σειρά των David Benioff και D. B. Weiss που ολοκληρώθηκε το 2019. Αναμένουμε λοιπόν 10 επεισόδια τα οποία γυρίστηκαν κυρίως στην Αγγλία, στα Leavesden Studios στο Watford, έξω από το Λονδίνο.

Stranger Things (Netflix) – 27 Μαίου

Μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix επιτέλους επιστρέφει με την 4η σεζόν, μετα από πολλές καθυστερήσεις καθώς ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα. «Υπάρχουν ακόμη πολλές συναρπαστικές ιστορίες να πούμε στον κόσμο του «Stranger Things». Νέα μυστήρια, νέες περιπέτειες, νέοι απροσδόκητοι ήρωες», έγραψαν οι Duffer Brothers. «Αλλά πρώτα ελπίζουμε να μείνετε μαζί μας καθώς τελειώνουμε αυτό το παραμύθι».

The Crown (Netflix) – Νοέμβριο 2022

Η πολυβραβευμένη σειρά του Netflix επιστρέφει με νέο cast, και αναμένεται να καλύψει το διαζύγιο του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα, καθώς και τον τραγικό θάνατο της τελευταίας το 1997. Η Imelda Stauton ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ο Dominic West ως πρίγκιπας Κάρολος και η Elizabeth Debicki ως Lady D. είναι το νέο πρωταγωνιστικό τρίο αυτής της σεζόν

Lady in the Lake (Apple TV+)

H Natalie Portman και η Lupita Nyong’o, δυο απο τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα σειρά μυστηρίου που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Laura Lippman. Η σειρά διαδραματίζεται στη Βαλτιμόρη του 1960, όπου μία νοικοκυρά ερευνά ένα έγκλημα που έγινε στην περιοχή. Κατα την διάρκεια όμως έρχεται σε μεγάλη κόντρα με μια γυναίκα που εργάζεται σκληρά για να συντηρήσει την οικογένειά της και προσπαθεί να προωθήσει τα δικαιώματα των μαύρων την περίοδο των μεγάλων κοινωνικών κινημάτων στις ΗΠΑ.