Σήμερα, η realme, το ταχύτερο αναπτυσσόμενο brand smartphone παγκοσμίως, ανακοινώνει την κυκλοφορία της σειράς realme 12 Pro 5G, που αποτελείται από τα realme 12 Pro+ 5G και realme 12 Pro 5G. Η σειρά σηματοδοτεί ένα επαναστατικό βήμα στον κλάδο των smartphone, παρουσιάζοντας τη δέσμευση της realme για «premium προϊόν σε προσιτή τιμή». Η realme έχει φιλοσοφία να σχεδιάζει premium προϊόντα σε προσιτή τιμή και κορυφαίες δυνατότητες απεικόνισης, για αυτό η σειρά realme 12 Pro επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα των υψηλής ποιότητας smartphones σε μια ασυναγώνιστη τιμή. Συγκεκριμένα η τιμή του realme 12 Pro+ 5G/ 515GB θα ξεκινάει από 569ευρώ και το 12 Pro /256 GB, θα είναι στα 469 ευρώ.

Η ισχυρότερη κάμερα τηλεφακού περισκοπίου στην κατηγορία της και κατάλληλη για νυχτερινές λήψεις

Η σειρά realme 12 Pro 5G παρουσιάζει τον ισχυρό περισκοπικό φακό στην κατηγορία της, ένα χαρακτηριστικό που παραδοσιακά προοριζόταν μόνο για κορυφαία μοντέλα λόγω του υψηλού κόστους και της τεχνικής πολυπλοκότητας. Το smartphone realme 12 Pro+ 5G προσφέρει ένα απαράμιλλο οπτικό ζουμ 3X, ζουμ εντός αισθητήρα 6X και εστιακό μήκος ισοδύναμο με 71mm. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτού του καινοτόμου χαρακτηριστικού είναι ο αισθητήρας OV64B Omnivision 1/2″ σε συνδυασμό με μια εκπληκτική ανάλυση 64MP, που εξασφαλίζει ευκρινείς, λεπτομερείς εικόνες με έλεγχο του θορύβου ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε λήψεις με ζουμ. Αυτή η κορυφαία απόδοση τοποθετεί σταθερά το realme 12 Pro+ 5G δίπλα, και ακόμη και πάνω, από κορυφαία μοντέλα όπως το iPhone 15 Pro και το Xiaomi 13 Ultra.

Το realme 12 Pro+ 5G παρουσιάζει το πρωτοποριακό σύστημα φωτογραφίας Omnifocal, μια μοναδική διάταξη κάμερας που προσφέρει πέντε επίπεδα ζουμ χωρίς απώλειες: 0.6X, 1X, 2X, 3X και 6X. Αυτή αποτελεί την πρώτη εφαρμογή ενός τόσο ευέλικτου συστήματος σε συσκευή realme. Η τεχνολογία οπτικού ζουμ εντός αισθητήρα του συστήματος διασφαλίζει ότι η ποιότητα εικόνας παραμένει άψογη, παρέχοντας ευκρίνεια που ξεπερνά κατά πολύ αυτή του τυπικού ψηφιακού ζουμ. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν το τέλειο εστιακό μήκος για κάθε σκηνή, εξασφαλίζοντας ακριβείς και ζωντανές λήψεις σε διάφορες αποστάσεις. Συμπληρωματικά, η σειρά διαθέτει επίσης πρωτοποριακό SuperZoom 120X, που προσφέρει άνευ προηγουμένου δυνατότητα ζουμ σε εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια στην κατηγορία του, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη φωτογραφική ευελιξία.

Η τεχνολογία SuperOIS αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτού του συστήματος, ενώ προσφέρει την ιδανική σταθεροποίηση στην εικόνα. Αυτό, σε συνδυασμό με τον αισθητήρα Sony IMX890 στην κύρια κάμερα, επιτρέπει στο realme 12 Pro+ 5G να προσφέρει τις καλύτερες λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και πορτραίτου. Επιπλέον, το realme 12 Pro διαθέτει κύρια κάμερα 50MP με μεγάλο αισθητήρα Sony IMX882 επιτρέποντας στον χρήστη να βγάλει εξαιρετικές φωτεινές λήψεις.

Kινηματογραφικά πορτραίτα εμπνευσμένα από τον βραβευμένο με Όσκαρ κινηματογραφιστή Claudio Miranda

Η σειρά realme 12 Pro 5G φέρνει την επανάσταση στη φωτογραφία των smartphones με τον αλγόριθμο Cinematic Bokeh. Αυτή η λειτουργία ζωντανεύει λήψεις ολόσωμης δράσης, θολώνοντας το φόντο, κάνοντας τον χαρακτήρα πιο δυναμικό και κυρίαρχο στη λήψη. Τα πορτραίτα μεταμορφώνονται, παρουσιάζοντας φυσικό, εκλεπτυσμένο bokeh με ρηχό βάθος πεδίου και συναίσθημα σε κάθε εικόνα. Ο αλγόριθμος εξασφαλίζει μια φυσική μετάβαση του θολώματος και των φωτεινών σημείων και προσφέρει προεπισκοπήσεις προσαρμογής διαφράγματος σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να χειριστούν δημιουργικά το βάθος πεδίου. Η ακρίβεια των keying σε επίπεδο γραμμής “τρίχας” διασφαλίζει ότι τα θέματα διαχωρίζονται με σαφήνεια από το φόντο, δημιουργώντας εκπληκτικές φωτογραφίες επαγγελματικού επιπέδου.

Η λειτουργία πορτραίτου κινηματογραφικού στιλ στο realme 12 Pro+ 5G διαθέτει εστιακό μήκος ισοδύναμο με 80mm. Αυτό βοηθά να φέρει το θέμα στο προσκήνιο, τονίζοντας τη δομή του προσώπου και επιτρέποντας ένα πραγματικό πορτραίτο αντί για ένα χαλαρό κοντινό πλάνο. Η λειτουργία bokeh οπτικού επιπέδου το βελτιώνει περαιτέρω μειώνοντας την εμφάνιση του φόντου ενώ παράλληλα αναδεικνύει τους φυσικούς τόνους του δέρματος. Αυτό δημιουργεί πιο ζωντανά πορτραίτα επαγγελματικού επιπέδου από το iPhone 15 Pro Max και το Redmi Note 13 Pro+ 5G.

H συγκεκριμένη σειρά υιοθετεί την κινηματογραφική αισθητική. Η κινηματογραφική αναλογία διαστάσεων 2.39:1, είναι σήμα κατατεθέν της κλασικής παραγωγής ταινιών, επιτρέποντας στους χρήστες να αποτυπώνουν τον κόσμο τους χωρίς την ανάγκη περικοπής μετά την λήψη, προσφέροντας ένα ευρύ καθηλωτικό καμβά. Η σειρά realme 12 Pro εμπλουτίζει περαιτέρω την εμπειρία φωτογραφίας με φίλτρα Master Camera, τα οποία έχει προσαρμόσει ο Claudio Miranda, ο βραβευμένος με Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας πίσω από τα αριστουργήματα Life of Pi, Top Gun: Maverick και The Curious Case of Benjamin Button.

Νέας γενιάς φωτογραφική εμπειρία, λόγω του κορυφαίου αλγόριθμου Qualcomm

Σε συνεργασία με την Qualcomm, η realme παρουσιάζει τον κορυφαίο αλγόριθμο στον τομέα RAW, με απαράμιλλες δυνατότητες απεικόνισης, εγκαινιάζοντας την δυνατότητα για μια νέας γενιάς φωτογραφική εμπειρία. Αυτή η καινοτομία εξασφαλίζει ακεραιότητα δεδομένων χωρίς απώλειες, ακριβή φωτισμό και λεπτομέρειες σκιάσεων, παράλληλα με κορυφαία ευκρίνεια και δυναμικό εύρος. Και τα δύο μοντέλα, realme 12 Pro+ 5G και realme 12 Pro, τροφοδοτούνται από υπερσύγχρονα τσιπ επεξεργασίας 4nm.

Το realme 12 Pro+ 5G είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Snapdragon 7s Gen 2, ο οποίος διαθέτει διάταξη 8 πυρήνων 64-bit, με μέγιστη συχνότητα λειτουργίας 2.4GHz και τους πυρήνες Cortex-A78 και 1.95GHz για τους πυρήνες Cortex-A55, ενώ συμπληρώνεται από την GPU Adreno 710. Το realme 12 Pro διαθέτει τον Snapdragon 6 Gen 1, με παρόμοια αρχιτεκτονική 8 πυρήνων, που φτάνει τα 2.2GHz στους πυρήνες Cortex-A78 και 1.8GHz στους πυρήνες Cortex-A55, εξασφαλίζοντας ισχυρή απόδοση με την ίδια GPU.

Η σειρά 12 Pro 5G έχει σχεδιαστεί από τον Ollivier Savéo

Η σειρά realme 12 Pro 5G επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια στην τεχνολογία, από την στιγμή που έχει σχεδιαστεί από τον Ollivier Savéo, διάσημο για τις συνεργασίες του με επώνυμες ελβετικές μάρκες ρολογιών όπως Rolex, Roger Dolby, Piaget, Breitling και Quinting. Η χρυσή ριγέ στεφάνη, που έχει κατασκευαστεί με meticulous λεπτομέρεια με 300 τριγωνικές αυλακώσεις, αντικατοπτρίζει τους περίπλοκους σχεδιασμούς των κορυφαίων ρολογιών, προσφέροντας ένα εκπληκτικό παιχνίδι φωτός. Ενώ το γυαλισμένο καντράν, που διαθέτει 500 μοτίβα διαβάθμισης, μιμείται τη δυναμική φωτεινότητα των κλασικών πολυτελών ρολογιών.

Η σειρά 12 Pro 5G ξεχωρίζει περαιτέρω με το βραχιολάκι 3D Jubilee, ένα design που αποπνέει μια απτή πολυτέλεια. Ντυμένες με κορυφαίο δέρμα Vegan, οι συσκευές αυτές ισορροπούν ανάμεσα στην κομψότητα και την ανθεκτικότητα, όντας 30% πιο μαλακές από τις προηγούμενες εκδόσεις και ανθεκτικές σε διάφορους λεκέδες. Η ανθεκτικότητα των συσκευών στο design τους, ενισχύεται από συγκεκριμένα υλικά τα οποία προσφέρουν αντοχή σε σκόνη και νερό λόγω του IP65. Η σειρά αυτή διατίθεται στα εξής χρώματα: το Submarine Blue, που αποτυπώνει τη χρωματική επιλογή που επιλέγουν αυτοί που αγοράζουν πολυτελή ρολόγια, και το Navigator Beige, που αποτυπώνει το ύφος της κομψότητας που συναντά κανείς στα ρολόγια χειρός επώνυμων ελβετικών brands ρολογιών.

Display οθόνη και κορυφαίος ήχος

Η σειρά realme 12 Pro 5G παρέχει μια καθηλωτική εμπειρία προβολής με την οθόνη Curved Vision OLED 6,7 ιντσών 120Hz, που διαθέτει αναλογία οθόνης προς σώμα 93% και εντυπωσιακή κορυφαία φωτεινότητα 950 nits. Η οθόνη παρουσιάζει ένα ζωηρό φάσμα 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων μέσα σε μια χρωματική γκάμα 100% P3, εξασφαλίζοντας εκπληκτική ευκρίνεια. Εσωτερικά, το σύστημα ψύξης 3D VC διατηρεί την κορυφαία απόδοση διατηρώντας παράλληλα τις θερμοκρασίες σε βέλτιστα επίπεδα.

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, η σειρά realme 12 Pro 5G διαθέτει επίσης δυνατότητα φόρτισης 67W SUPERVOOC, σε συνδυασμό με μια μεγάλη μπαταρία 5000mAh. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τις συσκευές τους όλη την ημέρα, με τη γρήγορη φόρτιση. Με διπλή πιστοποίηση από Dolby Atmos και Hi-Res, η σειρά realme 12 Pro 5G παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία ακρόασης, προσφέροντας καθαρό και καθηλωτικό ήχο. Για κορυφαία απόδοση, το realme 12 Pro+ 5G προσφέρει έως και 12GB+12GB Dynamic RAM και 512GB αποθηκευτικό χώρο, ενώ το realme 12 Pro παρέχει έως και 8GB+8GB Dynamic RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες multitasking και αποθήκευσης.

Η realme UI 5.0: Μια νέα εποχή αλληλεπίδρασης με smartphone

Η realme παρουσιάζει επίσης σήμερα το realme UI 5.0, προσφέροντας την δυνατότητα για μια νέα συνδεσιμότητα του χρήστη και δημιουργώντας μια νέα εμπειρία. Με το Flash Capsule, η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Grab και βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως εγγραφές οθόνης και κλήσεις, είναι διαθέσιμη με ένα μόνο άγγιγμα. Η λειτουργία Smart Image Matting επιτρέπει στους χρήστες να απομονώνουν εύκολα τα θέματα στις φωτογραφίες και να τις μοιράζονται, υποστηρίζοντας ακόμα και την περίπλοκη αναγνώριση πολλών θεμάτων ταυτόχρονα. Επιπλέον, το Phonelink συνδέει απρόσκοπτα τη συσκευή σας σε υπολογιστές μέσω Microsoft LTW, επιτρέποντας άμεσο συγχρονισμό για κλήσεις, μηνύματα και μεταφορά αρχείων, όλα χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα downloads.

Η realme βρίσκεται μέσα στις 10 πιο γνωστές εταιρείες παγκοσμίως ενώ το 2024 έχει όραμα να βρεθεί στην κορυφαία 5άδα!

Η realme ξεκίνησε το 2024 ένα μετασχηματιστικό ταξίδι, αλλάζοντας σλόγκαν σε “Make it real” (Κάντο πραγματικότητα). Με όραμα να γίνει μια από τις κορυφαίες 5 παγκόσμιες μάρκες, η realme ανακοινώνει αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη κατά 470%. Η εταιρεία στρέφεται πλέον στην μακροπρόθεσμη, υψηλής ποιότητας ανάπτυξη, ενσωματώνοντας τη δέσμευσή της να ξεπεράσει τα όρια και να επαναπροσδιορίσει τις εμπειρίες των mainstream smartphones. Αυτή η στρατηγική στροφή δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις φιλοδοξίες της realme για ανάπτυξη, αλλά ενισχύει και την αφοσίωσή της στο να διαμορφώσει το μέλλον της mobile τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.