12o Spetses Marathon: 2 Win is to Participate!

Οι Σπέτσες είναι το νησί που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως η «κοσμοπολίτισσά» του Σαρωνικού, ένα νησί απαράμιλλής αισθητικής και γοητείας που σε μαγνητίζει όσες φορές κι’ εάν την επισκεφθείς. Πέραν όμως της ξεχωριστής ομορφιάς της, οι Σπέτσες τα τελευταία 12 χρόνια είναι και ο τόπος συνάντησης του Spetses Marathon, του κορυφαίου 3ήμερου event (29 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου), το οποίο εδώ και χρόνια αναδεικνύει την αγάπη για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά και την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι»! Σε αυτή τη μοναδική γιορτή του αθλητισμού είχα την ευκαιρία να λάβω και εγώ μέρος, σε μια εμπειρία που δεν σας κρύβω ότι θα μου μείνει αξέχαστη…

Tο κορυφαίο 3ήμερο event ερασιτεχνικού αθλητισμού

Ένα παλιό γνωμικό αναφέρει ότι η “αξία της συμμετοχής μπορεί να υπερκεράσει την αξία της νίκης” και πράγματι αυτό είναι το πνεύμα που διαπνέει τη φιλοσοφία του Spetses Marathon, μιας unique γιορτής του αθλητισμού. Δεν έχει σημασία εάν είσαι σούπερ γυμνασμένος (ή όχι), εάν έχεις πάρει μετάλλια κάποια στιγμή στη ζωή σου, εάν οι φορές που έχεις τρέξει είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού ή εάν είσαι 5 ή… 85 ετών! Όλοι μπορούν να πάρουν μέρος στα αγωνίσματα του Spetses Marathon φτάνει να το θέλουν και να το λέει η καρδιά και η ψυχή τους.

Στις Σπέτσες φτάσαμε την Παρασκευή και αμέσως μπορούσαμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την εκπληκτική διοργάνωση, καθώς όλο το νησί ήταν ντυμένο στα χρώματα του κορυφαίου αυτού αθλητικού event. Άλλωστε, για μια ακόμη χρονιά τόσο η οργανωτική επιτροπή, όσο και οι εθελοντές και χορηγοί εργάστηκαν μερόνυχτα για να μπορέσουν να δώσουν πνοή σε αυτή την ξεχωριστή γιορτή του αθλητισμού. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, η εκδήλωση είχε και κοινωνικό πρόσημο, καθώς το Spetses Marathon υποστήριξε την προσπάθεια του Community Trust Spetses για τη λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου παιδιατρείου στο νησί των Σπετσών. Βέβαια, η «ψυχή» του Spetses Marathon για μια ακόμη φορά ήταν η Μαρίνα Κουταρέλη (Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής), η οποία όχι μόνο ενορχήστρωνε άψογα την διοργάνωση του event στο σύνολο του, αλλά παράλληλα εμψύχωνε διαρκώς όλους τους συμμετέχοντες.

Το τριήμερο ξεκίνησε το απόγευμα στις 30 Σεπτεμβρίου με το απογευματινό warm-up session που διοργάνωσε στην πλατεία Ποσειδωνίου η Technogym… Και μπορεί να ιδρώσαμε λίγο παραπάνω, αλλά είχαμε την ευκαιρία να μπούμε για τα καλά στο κλίμα, αποκτώντας τα απαραίτητα positive vibes!

To Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε δυναμικά με τους αγώνες κολύμβησης στα 1.500 και 3.000 μετρά, όπου με τη δυναμική υποστήριξη της Biotherm οι συμμετέχοντες αγκάλιασαν το υδάτινο στοιχείο και πάλεψαν στη θάλασσα με δυναμισμό, σε έναν μοναδικό αγώνα αντοχής που έσπασε καρδιές. Η Team Garmin των Ιάσονα Ρούτουλα και Νικόλ Παυλοπούλου κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά στα 1.500m., ενώ στα 3.000m, ο τίτλος πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Μάρκου και Γεωργίας Παυλοπούλου από την ομάδα της Herbalife, οι οποίοι μάλιστα σημείωσαν και ρεκόρ αγώνων.

Φεύγοντας από το νερό και τη… «μάχη» στη θάλασσα, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε και πάλι στην πλατεία Ποσειδωνίου, όπου οι λιλιπούτειοι λάτρεις του αθλητισμού και επίδοξοι μελλοντικοί δρομείς (ηλικίας 0-5 ετών), έλαβαν μέρος στο «My First Spetses Mini Marathon», διασκεδάζοντας και τρέχοντας παρέα με τους αγαπημένους τους υπερήρωες της Marvel. Στη συνέχεια τα παιδιά του δημοτικού συμμετείχαν στους αγώνες δρόμου των 500 και 1000 μ.

Το πιο απαιτητικό και δυναμικό κομμάτι της ημέρας ήταν ο απογευματινός αγώνας δρόμου των 10 χλμ., η οποία θεωρείται εδώ και χρόνια το κορυφαίο κομμάτι του Spetses Marathon. Ο αγώνας σούπερ απαιτητικός όμως το πάθος και η ένταση έφταναν και περίσσευαν, με τους θεατές να ζητωκραυγάζουν και να εμψυχώνουν διαρκώς τους αθλητές. Νικητής τελικά μεταξύ των ανδρών αναδείχθηκε ο Χρήστος Παπαδογεώργος, ενώ η Αναστασία Μαρινάκου από την Team Garmin Greece, κατάκτησε την πρώτη θέση στο γυναικείο βάθρο και πάλι με ρεκόρ διαδρομής.

Το Σάββατο ήταν σίγουρα πολύ «γεμάτο», όμως και την Κυριακή (1/10) το Spetses Marathon μας υπενθύμισε τους λόγους που είναι το κορυφαίο event ερασιτεχνικού αθλητισμού! Οι αγώνες των 25 και 5 χιλιομέτρων κυριολεκτικά καθήλωσαν τους θεατές, με τους δρομείς να δίνουν μια πάλη τόσο με το χρόνο, όσο και με τα στοιχεία της φύσης. Στην πρώτη θέση του βάθρου των 25 χιλιομέτρων ανέβηκε ο Παναγιώτης Καρούτζος της Under Armour Team (άνδρες) και η Κατρίν Ασημακοπούλου της Team Garmin Greece (γυναίκες). Στα δε 5 χιλιόμετρα οι νεαροί δρομείς David Fourmouzi και Ελένη Τσουπάκη, κατάφεραν να αναρριχηθούν στην κορυφή. Φυσικά, κάθε αγώνισμα ήταν εξαιρετικά απαιτητικό, για αύτό και τα πρωτεϊνούχα ροφήματα της Arla που είναι φουλ στις πρωτεϊνές μας βοηθούσαν για να παίρνουμε δυνάμεις και να συνεχίζουμε!

Οι συγκινητικές στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ…

Ως είθισται, το Spetses Marathon είναι ένα rollercoaster συναισθημάτων, όπου το πάθος και η αγάπη για τη ζωή κυριαρχούν παντού. Είναι αυτή η μοναδική στιγμή, στο οποίο παραμερίζεις το «εγώ» και γίνεσαι «ομάδα» για έναν κοινό καλό σκοπό, Είναι αυτή η στιγμή που χαίρεσαι κάθε στιγμή στη ζωή, αλλά και που γνωρίζεις την μεγάλη αξία της «συμμετοχής». Για αυτό και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο έλαμπε το πρόσωπο του μικρού Δημητράκη που κατάφερε να τερματίσει αφήνοντας πίσω το πρόβλημα υγείας του, αλλά και τον κύριο Κώστα 86 ετών που κολύμπησε νικώντας τον χρόνο και βάζοντας κάτω ακόμη και… 20άρηδες! Παράλληλα, δεν θα ξεχάσω τις δυνατές συγκινήσεις που προσέφεραν τα μέλη της ομάδας “Race of Autism”, που αποτελούν τους πραγματικούς μαχητές της ζωής καταρρίπτοντας τα στερεότυπα και δηλώνοντας με θάρρος ότι μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισάξια. Επιπλέον, ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς πέρασαν και οι παραολυμπιονίκες μας, οι οποίοι ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τη δύναμη και την αξία του αθλητισμού. Τέλος, θα θυμάμαι πάντα τη χαρά του γιού μου Γιώργου όταν έτρεξε για πρώτη φορά σε έναν αγώνα και παρέλαβε το μετάλλιο του… Μοναδικές στιγμές που σίγουρα μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη όσα χρόνια κι εάν περάσουν!

Χωρίς αμφιβολία, το Spetses Marathon με έκανε να αισθανθώ με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη της ανθρωπιάς που μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και δεν σας κρύβω ότι ανυπομονώ για το 13ο Spetses Marathon το 2024! See you @Spetses next year!