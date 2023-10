Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και η Kinsen – Europcar, βρέθηκαν σε κοινή δράση και με σύνθημα «Clean and Green is Our Dream” άφησαν το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθαρίζοντας την ακτή και τον βυθό της πολυσύχναστης Παραλίας Βάρκιζας. Η πολύ επιτυχημένη ομαδική εθελοντική δράση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση συνολικά 2 τόνων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εορτασμού του “World Clean Up Day 2023”, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen – Europcar, μαζί με τις οικογένειές τους, τίμησαν τις αξίες του εθελοντισμού και απέδειξαν έμπρακτά την αγάπη τους για το περιβάλλον και τη φύση, αναλαμβάνοντας τον παράκτιο καθαρισμό της παραλίας Βάρκιζας.

Την ίδια στιγμή, και υποστηρίζοντας την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 13 δύτες της Seahorse Dive Center, πραγματοποίησαν εθελοντικά τον υποθαλάσσιο καθαρισμό της περιοχής.

Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Σε λιγότερο από μιάμιση ώρα, όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να μαζέψουν και να απομακρύνουν 2 τόνους απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων υλικών, ογκωδών αντικειμένων και εκατοντάδων συσκευασιών τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα επιβλαβή και επικίνδυνα για το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Οι υπεύθυνοι καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen-Europcar μάζεψαν 2.000 αποτσίγαρα τα οποία παραδόθηκαν στη ΜΚΟ Cigaret Cycle για επεξεργασία και ανακύκλωση, προστατεύοντας έτσι από τη μόλυνση δεκάδες κυβικά εκατοστά γλυκού και αλμυρού νερού.

Μαζί, σε αυτή την περιβαλλοντική δράση, βρέθηκε και η ΑΝΙΜΑ, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, η οποία ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις τραγικές επιπτώσεις που έχει η θαλάσσια ρύπανση στα θαλάσσια και χερσαία άγρια ζώα. Σε μία κίνηση συμβολισμού και ουσίας, η ΑΝΙΜΑ απελευθέρωσε 6 υγιείς πλέον νεαρούς γλάρους που είχε περιθάλψει. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, βρέθηκε μία νεαρή ελαφρώς τραυματισμένη χελώνα ξηράς η οποία παραδόθηκε στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη και απελευθέρωση ξανά στη φύση.

Η εκδήλωση συντονίστηκε εθελοντικά από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Clean Up Greece.

Η δράση εντάσσεται στον «Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών», το μεγαλύτερο εθελοντικό γεγονός στον κόσμο με σύνθημα #SeatheChange το οποίο στην Ελλάδα συντονίζεται από τη Helmepa.

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 14: Ζωή στο Νερό, Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους.

Η Μαρία Ξυτάκη, Corporate Affairs and Communications Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε «Μας έχει συγκινήσει η ενθουσιώδης συμμετοχή των εργαζομένων μας καθώς και όλων των συντελεστών που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν εθελοντικά σε μία κίνηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Ελπίζουμε μέσα από τις δράσεις μας να φέρουμε την αλλαγή απέναντι στο παγκόσμιο φαινόμενο της μόλυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως της πλαστικής ρύπανσης κάνοντας πράξη το τρίπτυχο Reduce, Reuse, Recycle. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έχοντας για πάνω από έναν αιώνα θεμελιώδη αξία του το “Pledge to Do Good”, διανύει μία εποχή που η αειφόρος ανάπτυξη και η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστα κομμάτια του λειτουργικού και επιχειρηματικού του μοντέλου».