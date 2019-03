Παρίσι… πόλη χιλιοτραγουδισμένη, πόλη μαγική, πόλη ρομαντική… πόλη που αξίζει να την επισκεφθείς, έστω και μία φορά στη ζωή σου και που σίγουρα θα την ερωτευθείς! Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Παρίσι, δίνει άλλη διάσταση στην έννοια του elegant και του ξεχωριστού, καθώς οι πέντε αισθήσεις σου «παιχνιδίζουν» σε κάθε γωνιά της Πόλης του Φωτός! Από τις όχθες του Σηκουάνα, μέχρι τα γραφικά δρομάκια της Μονμάρτης, τον Πύργο του Eiffel και τους περίφημους κήπους των Βερσαλλιών, αναμφίβολα υπάρχουν άπειροι λόγοι για να γνωρίσεις από κοντά την πόλη που αποθέωσαν με τα έργα τους χιλιάδες καλλιτέχνες και η οποία έγινε συνώνυμη του έρωτα… Εμείς σκεφθήκαμε 30 λόγους που θα ερωτευθείς την «Πόλη του Φωτός» και που σίγουρα θα σε κάνουν να θες να επιστρέψεις ξανά και ξανά:

1) Ο Πύργος του Eiffel – Εννοείται ότι ξεκινάμε από τα… «βασικά»!

2) Η Αψίδα του Θριάμβου – Ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο που ομολογουμένως είναι πιο ωραίο να το… οδηγήσεις!

3) Το Λούβρο – Όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός ξεδιπλώνεται στα ματιά σου, μέσα από χιλιάδες εκθέματα που σε ταξιδεύουν στο χθες!

4) Η Παναγία των Παρισίων – O χαρακτηριστικός ναός του Notre Dame που συνδέεται με το μύθο του Κουασιμόδου, σε περιμένει για να τον εξερευνήσεις!

5) Η περιοχή της Μονμάρτης – Καλλιτέχνες του δρόμου δημιουργούν μοναδικά αριστουργήματα στα γραφικά δρομάκια της Μονμάρτης που ξεχειλίζουν από ρομαντισμό και ζωντάνια…

6) Το παλάτι και οι κήποι των Βερσαλλιών – Τα ανάκτορα της γαλλικής αριστοκρατίας κόβουν την ανάσα με τον επιβλητικό τους χαρακτήρα.

7) H περίφημη γαλλική κουζίνα (κι όχι μόνο…) – Με 70 βραβευμένα ρεστοράν με αστέρια Michelin, το μόνο βέβαιο είναι ότι στην γαλλική πρωτεύουσα δεν θα… πεινάσεις!

8) Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα – Μια κρουαζιέρα στο χαρακτηριστικό ποτάμι της γαλλικής πρωτεύουσας είναι απλώς… «must»!

9) Τα γαλλικά καμπαρέ Moulin Rouge & Crazy Horse – Εκεί που ο ερωτισμός μεταμορφώνεται σε… τέχνη!

10) Τα κρουασάν – Αντικειμενικά, στις boulangerie (φούρνους) του Παρισιού θα βρεις την πιο μεγάλη ποικιλία σε κρουασάν… ever!

11) To παρεκκλήσι Saint-Chapelle – Ένα πραγματικό διαμάντι της goth αρχιτεκτονικής που αξίζει να το δεις από κοντά, καθώς τα εντυπωσιακά βιτρώ του κόβουν την ανάσα!

12) Το Café Procope – Θεωρείται το πιο παλαιό καφενείο στον κόσμο και το μέρος που ο Βολταίρος έπινε το… καφεδάκι του!

13) Οι κατακόμβες – Αν και το θέαμα έχει ομολογουμένως dark αποχρώσεις, ωστόσο είναι μοναδικό, καθώς κάτω από την πόλη του Φωτός υπολογίζεται ότι υπάρχουν σκαμμένα τούνελ που εκτείνονται σε ακτίνα 280 χιλιομέτρων!

14) Το Galleries Lafayette – Για αχαλίνωτο… shopping στα κορυφαία brands, το συγκεκριμένο πολυκατάστημα είναι top spot!

15) Την Συνοικία Le Marais – Στη γραφική αυτή γειτονιά του Παρισιού, το παλιό και το σύγχρονο ενώνονται, ενώ η γοητεία και ο ερωτισμός διαχέονται στην ατμόσφαιρα!

16) To Μουσείο Πικάσο (Musee National Picasso) – Στο Παρίσι και στη Γαλλία ο κορυφαίος καλλιτέχνης δημιούργησε πραγματικά «all-time classic έργα» (υπολογίζονται παραπάνω από 5000) και ένα μουσείο αφιερωμένο στα δημιουργήματα του είναι πραγματικά “muse-see”!

17) Την Πλατεία Κονκόρντ – Ένα πέρασμα από την Place de la Concorde για να θαυμάσεις τα εκπληκτικά μνημεία της επιβάλλεται… δεν αναβάλλεται!

18) H Βαστίλη – Με το άρωμα της Γαλλικής Επανάστασης να πλανάται στην ατμόσφαιρα, στην τοποθεσία όπου βρισκόταν κάποτε το φρούριο είναι σήμερα η πλατεία Βαστίλης, όπου μάλιστα υπάρχει και η ομώνυμη Όπερα.

19) Τα γλυκά Macaron (κι όχι μόνο) – Στις δεκάδες patisserie του Παρισιού σε περιμένουν τα πιο γευστικά και εντυπωσιακά στο μάτι Macaron, αλλά και δεκάδες άλλα γλυκά! Οι επιλογές είναι κι εδώ αμέτρητες!

20) Για τις καλύτερες «vintage» αγορές! – Εάν σου αρέσουν τα retro και vintage αντικείμενα (ακόμη και οι αντίκες), στις αγορές St-Ouen και Porte de Vanves θα συναντήσεις τον… απόλυτο «vintage» παράδεισο!

21) Για την πιο γευστική γαλλική μπαγκέτα – Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, καθώς μόλις δοκιμάσεις μία μπαγκέτα από έναν καλό φούρνο (ειδικότερα εάν είναι και… ζεστή), τότε είναι… δρόμος χωρίς επιστροφή!

22) Το Ζορζ Πομπιντού – Εάν θες να γνωρίσεις κάτι πιο εναλλακτικό και λατρεύεις (και μπορείς να κατανοήσεις) την μοντέρνα τέχνη, το Κέντρο Ζορζ Πομπιντού είναι βέβαιο ότι θα σε κερδίσει από τη πρώτη στιγμή που θα το αντικρίσεις!

23) Τo Κονσιερζέρι – Εάν θες να πάρεις κι άλλη γεύση από Γαλλική Επανάσταση, τότε το ιστορικό κτίριο που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώιμης Γοτθικής αρχιτεκτονικής αναμφίβολα θα σε συναρπάσει!

24) Το Μουσείο Ορσέ – Εάν δεν βαρέθηκες τα δεκάδες μουσεία και τις αίθουσες τέχνης που υπάρχουν στο Παρίσι, τότε σίγουρα αξίζει να περάσεις μια βόλτα και από το Εθνικό Γαλλικό μουσείο!

25) Η Εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής – Αναμφίβολα, ένα από τα πιο «ιδιαίτερα» κτίρια που θα συναντήσεις στην Πόλη του Φωτός, καθώς εξωτερικά μοιάζει με αρχαιοελληνικό ναό, ωστόσο στο εσωτερικό είναι μια εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη Μαρία Μαγδαληνή.

26) Η DisneyLand – Η μόνη ευρωπαϊκή DisneyLand, σας περιμένει για να ταξιδέψετε σε κόσμους μαγικούς και παραμυθένιους!

27) To χωριό του Asterix – Μόλις 30 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού θα ανακαλύψετε τους λόγους που είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι…

28) Η Πλατεία των Βοσγίων – H αρχαιότερη πλατεία του Παρισιού (Place des Vosges) θεωρείται μια από τις πιο όμορφες πλατείες του κόσμου και φυσικά δεν γίνεται να την περπατήσεις…

29) Ο Πύργος του Μονπαρνάς – Εάν θες να απολαύσεις την Πόλη του Φωτός από ψηλά, τότε το εμβληματικό κτίριο Montparnasse (ύψους 210 περίπου μέτρων) είναι το καταλληλότερο σημείο!

30) To Paris Convention Center – Γιατί εκεί στις 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του P30, του νέου smartphone της Huawei, το οποίο αναμένεται να γράψει ξανά τους κανόνες στον τομέα της mobile φωτογραφίας και να αποτελέσει το κορυφαίο smartphone στην κατηγορία του. Get ready και… rewrite the rules!