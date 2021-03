H πανδημία του COVID-19 άλλαξε πολλές από τις συνήθειες μας, μεταβάλλοντας σε τεράστιο βαθμό την καθημερινότητά μας. Όλοι μας κληθήκαμε να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα επηρέασε τόσο τα μεγάλα όσο και τα πιο… μικρά παιδιά. Ειδικότερα, τα παιδιά έπρεπε να συνηθίσουν στην τηλεκπαίδευση μια έννοια που μέχρι πριν την πανδημία ήταν «άγνωστη» σε όλους μας. Λόγω των ειδικών συνθηκών που υπήρξαν (και εξακολουθούν να υπάρχουν) το σπίτι μετατράπηκε σε σχολική αίθουσα και τα παιδιά έμαθαν στο να εκπληρώνουν τα καθημερινά σχολικά τους tasks από απόσταση και να επικοινωνούν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Και σίγουρα καλά και χρήσιμα τα laptop και τα desktop PC, όμως οφείλουμε να το παραδεχθούμε ότι το τεχνολογικό «εργαλείο» που αναδείχθηκε περισσότερο και έκλεψε την παράσταση στη περίοδο του lockdown, δεν είναι άλλο από το tablet!

Άνετο στη χρήση, με μεγάλη οθόνη, ξεχωρίζει για την πολυλειτουργική φύση και τον portable χαρακτήρα του, ένα tablet μπορεί να λύσει τα χέρια των παιδιών και να καταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο διασκεδαστική. Γι’ αυτό κι ένα tablet αδιαμφισβήτητα αποτελεί για το παιδί την καλύτερη λύση τόσο για να ψυχαγωγηθεί όσο και για να απολαύσει τους καρπούς του e-learning. Με ένα tablet, τα παιδιά ουσιαστικά αλληλοεπιδρούνε με το ψηφιακό περιεχόμενο που τους προσφέρει, καθιστώντας την εμπειρία της μάθησης πιο πλούσια και αξιομνημόνευτη. Ο δε χειρισμός τους φαίνεται στα ματιά του παιδιού σαν παιχνίδι, πράγμα που ωφελεί στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς το παιδί δεν νιώθει ότι «εξαναγκάζεται» για να μάθει. Παράλληλα, ένα tablet βοηθάει το παιδί στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας του, ενώ ενδυναμώνει τα γνωσιακά του skills, τα οποία στη συνέχεια θα του αποβούν πολύ χρήσιμα μεγαλώνοντας.

Φυσικά, όλοι μας γνωρίζουμε ότι στην αγορά κυκλοφορούν δεκάδες διαφορετικά μοντέλα και σε διαφορετικές τιμές. Και επειδή όλοι οι γονείς δεν τυγχάνει να είναι tech experts για να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τις δυνατότητες κάθε μοντέλου, για αυτό παρακάτω θα βρείτε έναν μίνι – οδηγό για το τι ακριβώς να προσέξετε πριν να προβείτε στην αγορά του tablet που θα χρησιμοποιεί το παιδί σας…

1. Η αντοχή είναι το Α και το Ω

Τα μικρότερα παιδιά έχουν τη τάση να τους πέφτουν πράγματα από τα χέρια, για αυτό και ένα tablet εκτός από ελαφρύ θα πρέπει παράλληλα να είναι και εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό. Μελετήστε προσεκτικά τα υλικά από τα οποία αποτελείται το tablet που είναι υποψήφιο για αγορά και επενδύστε οπωσδήποτε σε μια προστατευτική θήκη. Μάλιστα, ορισμένα tablet που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά περιλαμβάνουν προστατευτική θήκη μέσα στη συσκευασία τους (όπως είναι για παράδειγμα το Tkee Mid της Alcatel).

2. Ειδική «γωνιά» για παιδιά και γονικός έλεγχος

Ως γνωστόν με το που θα πιάσει ένα παιδί το tablet στα χέρια του, τότε πολύ δύσκολα το αποχωρίζεται, καθώς ένα νέος κόσμος ανοίγεται μπροστά στα μάτια του. Όμως αυτός ο κόσμος εγκυμονεί πολλές φορές και σοβαρούς κινδύνους, για αυτό οι γονείς θα πρέπει πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού τους να σκέφτονται τις λειτουργίες γονικού ελέγχου που προσφέρει μια συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα την ενασχόληση του παιδιού με το tablet, θέτοντας χρονικούς περιορισμούς (καλή η τεχνολογία αλλά δεν πρέπει τα παιδιά να το παρακάνουν) και προσαρμόζοντας ακόμη και τις εφαρμογές που θα έχει πρόσβαση το παιδί, αποτρέποντας την πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι ακατάλληλης φύσεως. Επιπλέον, πολλά tablets διαθέτουν ειδικές «γωνιές για παιδιά», στις οποίες οι μικροί φίλοι της mobile τεχνολογίας μπορούν να παίξουν, να ζωγραφίσουν, να διαβάσουν και να εκφράσουν τα δημιουργικά τους ταλέντα (εμείς λατρέψαμε το Kid’s Corner που διαθέτει το MediaPad T3 της Huawei).

3. Ξεκούραστη οθόνη που να πλημμυρίζει με ζωντάνια και χρώματα!

Η οθόνη του tablet που θα επιλέξετε θα πρέπει τουλάχιστον να προσεγγίζει τις 10 ίντσες, καθώς έτσι θα είναι πιο ξεκούραστη και άνετη στη χρήση, ενώ και τα επίπεδα φωτεινότητας και τα ρεαλιστικά χρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη εμπειρία που προσφέρει. Παράλληλα, μια λειτουργία η οποία μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη έχει να κάνει με τη μείωση του μπλε φωτός, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι βλαβερό για τα ματιά. Για αυτό το display του Samsung Galaxy Tab S6 Lite είναι θα λέγαμε ιδανικό, καθώς είναι εξαιρετικά ευκρινές και με σωστά επίπεδα φωτεινότητας που δεν κουράζουν τα μάτια.

4. Υψηλή αυτονομία

Τόσο το WebEx όσο και οι περισσότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα ειδικά apps για video conferencing, έχουν το «συνήθειο» να καταναλώνουν μπόλικη ενέργεια από την μπαταρία ενός tablet. Για αυτό και θα πρέπει να δώσετε μεγάλη βαρύτητα στην αυτονομία του υποψήφιου προς αγορά tablet, προτιμώντας μια λύση, η οποία να είναι σε θέση να αντέξει την πολύωρη χρήση, οποιαδήποτε και εάν είναι η χρήση της συσκευής (το MatePad της Huawei είναι μια εξαιρετική πρόταση που προσφέρει άριστη αυτονομία).

5. Last but not least… Η τιμή!

Το θετικό είναι ότι σε ότι έχει να κάνει με την τιμή, οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Εμείς θα σας συστήναμε να μην δαπανήσετε ένα τεράστιο ποσό για ένα tablet που απευθύνεται σε παιδιά και γιατί όχι να κοιτάξετε τα tablet εκείνα που εντάσσονται περισσότερο στην κατηγορία του «value for money» (τα budget-friendly Alcatel 1T 7 και Alcatel 3T 8 συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις και χαμηλή τιμή) .

Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω tips θα σας βοηθήσουν για να κάνετε τη σωστή επιλογή και να το ευχαριστηθείτε τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας!