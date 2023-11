13 – 19 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα και θεματικές ενότητες

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια & Playroom

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Η 6η διοργάνωση του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας με τίτλο Super Powers – Super Feelings πλησιάζει και φέτος είναι αφιερωμένη στη συναρπαστική περιπέτεια του να μεγαλώνεις. Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να οργανωθούμε και, με την προπώληση των εισιτηρίων να έχει ήδη ξεκινήσει, να επιλέξουμε ανάμεσα σε 91 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 32 χώρες που θα μιλήσουν σε παιδιά, εφήβους αλλά και τους γονείς τους, για την αυτοέκφραση, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είσαι ο εαυτός σου στο υπέροχο ταξίδι προς την ενηλικίωση.

Από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και οι κινηματογράφοι Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, ΔΑΝΑΟΣ και ΣΙΝΕΑΚ φιλοξενούν τη μεγάλη γιορτή του παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου. Προβολές μικρού και μεγάλου μήκους και εκπαιδευτικά εργαστήρια, συμπληρώνουν το παζλ του πιο Super Κινηματογραφικού Φεστιβάλ!

Το λεπτομερές πρόγραμμα προβολών, με δυνατότητα επιλογής ταινιών ανάλογα με το χώρο, την ηλικία, τη θεματική, την προσβασιμότητα, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://www.athicff.com/2023-festival/programme/, αλλά ας δούμε τα κυριότερα σημεία του.

Τα αφιερώματα του 6ου Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας περιλαμβάνουν:

Περιβάλλον: μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες ενότητες του Φεστιβάλ που περιλαμβάνει τη συλλογή Green με ταινίες μικρού μήκους που περνούν στα παιδιά, με τον πιο όμορφο τρόπο, οικολογικά και φιλοζωικά μηνύματα. Ταινίες που επιλέξαμε: Κατάκ: Η Γενναία Φάλαινα | Katak: the Brave Beluga, Mighty Afrin: In The Time Of Floods

Η Γειτονιά μας: η ενότητα περιλαμβάνει ταινίες που μας ανοίγουν ένα παράθυρο στις γειτονικές μας χώρες και φωτίζουν όσα συνδέουν τους λαούς. Φέτος το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με ταινίες από την Κύπρο, το Κόσοβο και την Τουρκία. Ταινία που επιλέξαμε: Το Ημερολόγιο της Παουλίνα Π. – The Diary of Paulina P.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα ανά ηλικιακή κατηγορία χωρίζεται ως εξής:

Για παιδιά από 0 έως 3 ετών: Baby & Me | Κινούμενα Σχέδια Μικρής Διάρκειας

Μέσα σε μια αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη με μαλακές επιφάνειες, φιλικό φωτισμό και χαμηλό ήχο, το πρώτο ραντεβού με το σινεμά γίνεται απολαυστικό για τα μωρά, που μπορούν να μπουσουλήσουν, να περπατήσουν, να τρέξουν με ασφάλεια και να αποκτήσουν την πρώτη τους κινηματογραφική εμπειρία!

Για παιδιά από 2-7 ετών: Ανακαλύψτε την κινηματογραφική διασκέδαση με αξιολάτρευτους χαρακτήρες

Τα πιτσιρίκια έχουν μια πρόκληση: να ανακαλύψουν νέους φανταστικούς κόσμους, να διασκεδάσουν με αξιολάτρευτους χαρακτήρες και να απολαύσουν μαγικές περιπέτειες στολισμένες με μουσική και τραγούδι. Οι ήρωες των ταινιών που απευθύνονται σε αυτή την ηλικία γιορτάζουν τη μοναδικότητά τους και θα ταξιδέψουν τα παιδιά στο διάστημα, θα τα κάνουν πειρατές, αλλά και θα τους μιλήσουν – ναι, από τόσο νωρίς – για το περιβάλλον. Ηθοποιοί επί σκηνής θα φέρουν τους ήρωες των ταινιών σε απόσταση αναπνοής, μέσα από τη ζωντανή μεταγλώττιση. Αξίζει να αναφερθούμε και στους ηθοποιούς της ζωντανής μεταγλώττισης: Ευγενία Δελιαλή, Προμηθέας Νεραττίνι Δοκιμάκης, Αθηνά Μουστάκα, Λήδα Πλατσή, Αλέξανδρος Σιάτρας, Μαρία Φιλίνη, Φάνης Παυλόπουλος.

Ταινίες που επιλέξαμε: Το Νανούρισμα της Αρκούδας – Hush Hush Little Bear – Ενότητα Ζωντανή Μεταγλώττιση,

Ερνέστ & Σελεστίν: Το ταξίδι – Ernest & Célestine: A Trip to Gibberitia, Ζωηροί Φίλοι

Για παιδιά από 8 – 12 ετών: Kids’ Picks, Green και μεγάλου μήκους ταινίες για όλη την οικογένεια

Η προσπάθεια ενός παιδιού να εντοπίσει ποιο πραγματικά είναι μπορεί να γίνει υψώνοντας ανάστημα σε μια άδικη απέλαση, μέσα από τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό και πολύ πιθανόν μέσα από την απότομη ενηλικίωση. Στο πιο πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ μέχρι σήμερα, υπάρχει χώρος για τη μοναδικότητα κάθε παιδιού.

Σύμμαχοι σε αυτή την πρώτη μεγάλη αποστολή της παιδικής ηλικίας για την αναζήτηση της ταυτότητας είναι οι αξέχαστες προσωπικότητες του φετινού φεστιβάλ που θα κάνουν αυτή την αποστολή απόλυτα συναρπαστική. Αγαπήσαμε την Ντούνια, μια μικρή πρόσφυγα που κουβαλάει μέσα της τον τόπο της (Η Ντούνια και η Πριγκίπισσα του Χαλεπιού – Dounia & the Princess of Aleppo), τον αουτσάιντερ Μόντι (Ο Μόντι και το Περίεργο Μυαλό του– Monti And His Weird Brain), τον Ντίλαν που δεν αφήνει την αναπηρία του να σταματήσει τα ποδοσφαρικά του όνειρα (Ο Άσσος του Ποδοσφαίρου– Bigman) και την Λου που κάνει ένα περιπετειώδες και αποκαλυπτικό road trip με τη μαμά της (Kiddo).

Ξεχωριστή θέση έχουν και οι έξι (6) ταινίες μικρού μήκους της ενότητας Kids’ Picks που για δεύτερη χρονιά φέτος επέλεξαν μαθήτριες και μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Έφηβοι 13-18 ετών: Teens’ Picks, Greek Shorts και μεγάλου μήκους ταινίες για την ενηλικίωση

Στα Teens’ Picks που εντάσσονται και πάλι στο πρόγραμμα, οι σινεφίλ έφηβοι της B΄ και Γ΄ Γυμνασίου επέλεξαν πέντε (5) ταινίες που αγγίζουν μια ευρεία θεματολογία από το στρατό ως τα social media. Μέσα από τις ταινίες αυτής της ενότητας, δημιουργείται ένα πορτρέτο εφήβων που αναζητούν τη θέση τους πρώτα στο μικρόκοσμό τους και στη συνέχεια στον αληθινό κόσμο.

Ταινία που επιλέξαμε: Buffer Zone – Ενότητες Teen’s Picks & Greek Shorts.

Στην ενότητα Greek Shorts, στιγμιότυπα της εφηβείας περνούν μέσα από το σκηνοθετικό φακό ξεχωριστών φωνών της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ μέσα από τις ταινίες μεγάλου μήκους έρχεται η υπενθύμιση πως η έννοια της ενηλικίωσης παραμένει συνυφασμένη με τον αυτοπροσδορισμό.

Ταινίες που επιλέξαμε: Μια στο Εκατομμύριο – One In A Million και Along the Way,μία ταινία που γεννήθηκε από την εθελοντική δουλειά της σκηνοθέτιδας στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Μόρια της Λέσβου, όπου γνώρισε τις Αφγανές δίδυμες που ρίσκαραν τα πάντα για να περάσουν στην Ευρώπη και να πραγματοποιήσουν τα καλλιτεχνικά όνειρά τους. Η αδελφική τους σχέση, αλλά και η αποφασιστικότητά τους, τους έδωσαν κουράγιο να ξεπεράσουν τις κακουχίες, τις παρανομίες και τα εμπόδια που συνάντησαν σε κάθε τους βήμα, αναζητώντας ταυτόχρονα την υπόλοιπη οικογένειά τους σε αυτή τη συγκινητική αληθινή ιστορία θα αγαπήσει και το ενήλικο κοινό του Φεστιβάλ.

Αξίζει να σημειώσουμε πως φέτος, 8 μεγάλου μήκους και 9 μικρού μήκους ταινίες ευρωπαϊκής παραγωγής, θα είναι υποψήφιες για το διαγωνιστικό τμήμα του European Children’s Film Association (ECFA).

Τα βραβεία του ECFA αφορούν στην καλύτερη ευρωπαϊκή παιδική ταινία της χρονιάς και στην καλύτερη ευρωπαϊκή παιδική ταινία μικρού μήκους και ψηφίζονται από διεθνείς κριτικές επιτροπές. Οι νικητές ανακοινώνονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Την επιτροπή του ATHICFF απαρτίζουν οι: Michael Harbauer, διευθυντής Φεστιβάλ Schlingel (Γερμανία), Alessandro Stevanon, καλλιτεχνικός διευθυντής, Φεστιβάλ Cactus (Ιταλία), Anna Stadnik-Wójtowicz, καλλιτεχνική διευθύντρια, Φεστιβάλ Cinema in Sneakers (Πολωνία).

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια & Playroom

Την ώρα που διαβάζετε αυτό το κείμενο, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια ίσως και να είναι ήδη πλήρη. Δεν θα μπορούσαμε, ωστόσο, να μην σας πούμε δυο λόγια για την καταπληκτική αυτή ενότητα του Φεστιβάλ που στόχο έχει να αποτελέσει εκκολαπτήριο αυριανών δημιουργών και μικρών σινεφίλ! Κλείστε θέση και επιτρέψτε στα παιδιά να ανακαλύψουν πλάι σε καταξιωμένους Έλληνες και ξένους δημιουργούς τις πιο συναρπαστικές πτυχές της κινηματογραφικής τέχνης!

Φέτος, στις 18 & 19 Νοεμβρίου, εκτός από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εργαστήρια θα φιλοξενηθούν επίσης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τον κινηματογράφο Κηφισιά 1 & 2 Cinemax και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εργαστηρίων:

Cinemini on Tour για παιδιά 4-6 ετών, παιχνίδι με το σινεμά στα πιο τρυφερά – καθοριστικά χρόνια

για παιδιά 4-6 ετών, παιχνίδι με το σινεμά στα πιο τρυφερά – καθοριστικά χρόνια Πώς κινείται ο αυτοκινητόσαυρος; για παιδιά 7-9 ετών, που θα δημιουργήσουν το πρώτο τους animation

για παιδιά 7-9 ετών, που θα δημιουργήσουν το πρώτο τους animation Ο μεγαλύτερος θησαυρός μου, για παιδιά 8-12 ετών, τα παιδιά ζωγραφίζουν το δικό τους αγγείο στα άδυτα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

για παιδιά 8-12 ετών, τα παιδιά ζωγραφίζουν το δικό τους αγγείο στα άδυτα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Όταν ζωνταντεύει το χαρτί, για παιδιά 8-12 ετών, οι ήρωες των ταινιών ζωντανεύουν μέσα από το χαρτί

για παιδιά 8-12 ετών, οι ήρωες των ταινιών ζωντανεύουν μέσα από το χαρτί Τι με περιμένει στην εφηβεία; για παιδιά 9-12 ετών και τους γονείς τους, σε μια συζήτηση-αναζήτηση που θα βοηθήσει τη διαδικασία της κρίσιμης αυτής μετάβασης

για παιδιά 9-12 ετών και τους γονείς τους, σε μια συζήτηση-αναζήτηση που θα βοηθήσει τη διαδικασία της κρίσιμης αυτής μετάβασης Και ξαφνικά όλοι μιλάνε ελληνικά …. για παιδιά από 10 ετών, που θα κάνουν τη δική τους μεταγλώττιση

…. για παιδιά από 10 ετών, που θα κάνουν τη δική τους μεταγλώττιση ΣυΝΑΙνώ, για εφήβους από 13 ετών, μια ανοιχτή κουβέντα για τη συναίνεση

για εφήβους από 13 ετών, μια ανοιχτή κουβέντα για τη συναίνεση Φύλο… πορείας, για εφήβους από 13 ετών, για τα έμφυλα στερεότυπα

Τέλος, επειδή το Φεστιβάλ είναι διασκέδαση, σε συνεργασία με το Nannuka και το Cozy Kids έχει διαμορφωθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο χώρος Playroom για να απασχολούνται τα παιδιά πριν, μετά ή και ανάμεσα στις ταινίες.

Η προσβασιμότητα αποτελεί σταθερή αξία για το Φεστιβάλ, που με τη συνεργασία των The HappyAct και liminal, έχει προσαρμόσει ένα μεγάλο μέρος των προβολών του ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους. Όλες οι προβολές ταινιών με διαλόγους παρουσιάζονται με ελληνικούς SDH υπότιτλους από τη liminal και τον Γιάννη Παπαδάκη, οι προβολές του προγράμματος «Μικρά για τα μικρά» είναι αισθητηριακά φιλικές σε όλους τους χώρους προβολής, ενώ υπάρχουν και προβολές με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ακουστική περιγραφή από τη liminal. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Συμπερίληψη εν Δράσει θα παρουσιαστεί σε ειδική προβολή, με δωρεάν είσοδο, στις 18/11 στον κινηματογράφο Δαναός 2 στις 12:30.

Στο πλαίσιο των πολύπλευρων δράσεων του, το Φεστιβάλ, εγκαινιάζει φέτος μια σειρά πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων οι οποίες απευθύνονται στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου σε μία προσπάθεια ενίσχυσης και εξωστρέφειας της παραγωγής παιδικού και εφηβικού περιεχομένου της χώρας μας. Έτσι, στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Ξενοδοχείο Stratos Vasilikos Athens θα πραγματοποιηθεί το “ATHICFF for Professionals” που περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστήρια για νέους επαγγελματίες του χώρου, παρουσιάσεις καλών πρακτικών και ειδικότερα συμπαραγωγών μεταξύ χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ Ελλήνων παραγωγών παιδικού περιεχομένου και επιλεγμένων ευρωπαίων συναδέλφων τους και sales agents με στόχο την προώθηση συνεργασίας.

Τέλος, συνεχίζεται το πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών από διάφορα μέρη της χώρας, με φιλοξενούμενους μαθητές από το Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας και τους καθηγητές τους. Παιδιά και συνοδοί θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια του Φεστιβάλ.

Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook : @athicff, Instagram: @athicff και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com .

Το 6ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

Τιμές εισιτηρίων

6€ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

4€ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η προπώληση ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου

Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά στο athicff.com, megaron.gr και στο more.com

Πληροφορίες

http://www.megaron.gr

https://www.facebook.com/megaron.gr

https://www.instagram.com/megaron_athens/

https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall

https://twitter.com/MegaronAthens