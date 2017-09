Καθώς οι πιο διάσημοι fashionistas καταφθάνουν στο Λονδίνο για το London Fashion Week, το supermodel Alessandra Ambrosio μας αποκαλύπτει ότι θα βρεθεί στα backstage μεταφέροντας μας το παλμό! Πάντα συντροφιά με τη CÎROC luxury vodka.

Μια συνεργασία που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος με τη CÎROC και τον φακό του Mario Testino, σαν μια τριλογία με πρώτο θέμα «Hair and Make Up». Ένα μοναδικό αποτέλεσμα που μας έφερε backstage κοντά στην Alessandra πριν τις εξόδους της στα πιο hot party του πλανήτη! Αξέχαστη θα μείνει η είσοδός της στο Baile de Gala de Vogue (Vogue’s Gala Ball) στη Βραζιλία στο Sao Paulo, όπου εμφανίστηκε ως CÎROC Belle of the Ball, με ένα εκθαμβωτικό μπλε φόρεμα και οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της στην Ibiza. Μια συνεργασία που εγκαινίασε τη σύνδεση της CÎROC με τις τελευταίες τάσεις της μόδας, τις πιο «hot» προσωπικότητες, στα πιο εντυπωσιακά μέρη!

Σήμερα….

Στο London Fashion Week, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους λαμπερούς καλεσμένους, στο τι θα φορέσουν και κυρίως στο ποιοι θα καθίσουν στις περίφημες πρώτες σειρές (FROW) των ντεφιλέ, το supermodel Alessandra Ambrosio αποκαλύπτει από πριν το εντυπωσιακό μπλε φόρεμα που θα φορέσει, εμπνευσμένο από τις αποχρώσεις και τα χρώματα της CÎROC που τη συνοδεύουν στο ταξίδι της στη μόδα για αυτή τη χρονιά!

H υπερβολή και το high-class glamour είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στην μόδα φέτος και η Alessandra Ambrosio δεν θα μπορούσε παρά να τα υιοθετήσει στο δικό της λαμπερό στυλ!

Tα top fashion moments της Αlessandra δεν θα μπορούσαν παρά να ταιριάζουν απόλυτα με τη λάμψη της CIROC που ακολουθεί την Ambrossio σε όλο τον κόσμο και στις μοναδικές στιγμές λάμψης και επιτυχίας που ζει στο χώρο της μόδας, στις πρωτεύουσες του κόσμου και στα πιο hot happenings της παγκόσμιας Fashion σκηνής.

Η Alessandra θα βρεθεί όπου θα χτυπάει δυνατά η καρδιά της μόδας, δίπλα – δίπλα με τα πιο διάσημα ονόματα της βιομηχανίας και οι fans της CIROC θα μπορούν να απολαμβάνουν από αποκλειστικές συνεντεύξεις της Ambrosio μέχρι behind- the scenes – νέα μέσα από την Α-class ματιά της Ambrossio. Δεν θα λείψουν άλλωστε και δικές της ξεχωριστές εμφανίσεις on the catwalk!

Προς τιμήν του εορτασμού την εβδομάδα μόδας, η CÎROC κυκλοφόρησε τη συλλογή φωτογραφιών «Front Row», το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που δείχνουν την Alessandra όπως την απαθανάτισε ο Global Creative Partner της CÎROC™ Mario Testino. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την Alessandra να μαγνητίζει τα βλέμματα στο front row των επιβλητικών fashion shows, ανάμεσα σε ένα πλήθος λαμπερών προσώπων μέσα σε έναν εορταστικό καταιγισμό από κομφετί.

Η Alessandra Ambrosio δήλωσε: «Είναι τόσο διασκεδαστικό να κάθεσαι στην πρώτη σειρά των πιο «hot» επιδείξεων μόδας. Είμαι πολύ τυχερή που μπορώ να γιορτάσω την τεράστια αυτή στιγμή και να δώσω στους φαν της CÎROC μια αποκλειστική γεύση απ’ ό,τι συμβαίνει μπροστά στην πασαρέλα αλλά και πίσω από τις κάμερες, σαν να ήταν και οι ίδιοι επίτιμοι προσκεκλημένοι. «Μείνετε συντονισμένοι σε όλα τα κανάλια της CÎROC στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απολαύσετε πρώτοι αποκλειστικές στιγμές! Και δεν ξέρετε ποτέ, μπορεί να δείτε και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις μου μέχρι στιγμής…!»

Ο Mario Testino πρόσθεσε: Στη συνεργασία αυτή, γιορτάζουμε αυτές τις μοναδικές στιγμές στη ζωή και η φωτογράφιση με την Alessandra τις αποθεώνει. Η Alessandra έχει αυτόν τον μαγνητισμό που μαγεύει τους πάντες όταν μπαίνει σε ένα χώρο. Είναι η γυναίκα που ενσαρκώνει το στυλ και τη λάμψη που αντιπροσωπεύει η CÎROC ».

Η Alessandra θα παραβρεθεί στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017. Μείνετε συντονισμένοι στα κανάλια της CÎROC στο Facebook https://www.facebook.com/CirocVodkaOfficial και στο Instagram https://www.instagram.com/cirocvodka για αποκλειστικές συνεντεύξεις, βίντεο και στιγμές από τα παρασκήνια μέσα από τα μάτια ενός μοντέλου που γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο!

Follow

#ONARRIVAL

CÎROC

Instagram: https://www.instagram.com/cirocvodka

Twitter: @CirocVodka

Facebook: https://www.facebook.com/CirocVodkaOfficial

YouTube: www.youtube.com/CirocVodka

Alessandra Ambrosio

Instagram: alessandraambrosio

Twitter: @angelalessandra

Facebook: www.facebook.com/Alessandra/

Mario Testino

Instagram: mariotestino

Twitter: @mariotestino

Facebook: www.facebook.com/mariotestino/