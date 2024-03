Για δεύτερη χρονιά, ο Ιταλικός Οίκος Gancia ως υποστηρικτής της γυναικείας έκφρασης μέσω της τέχνης και με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, προσκάλεσε γυναίκες λάτρεις των τεχνών, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με σκοπό να παρακολουθήσουν την διάσημη έκθεση με θέμα «Γυναίκες Μαζί!». Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν αποκλειστικά έργα γυναικών δημιουργών και να αναρωτηθούν τι στ’ αλήθεια θα συνέβαινε Αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; (What If Women Ruled the World?)

Η ημέρα ολοκληρώθηκε στο εστιατόριο «NYN ESTI», με μία πρόποση προς τιμήν όλων των γυναικών, πάντα με Gancia Asti!