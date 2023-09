H ΑΙΜ και τα My market υποστηρίζουν τις γυναίκες με ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης από τον οργανισμό Women on Top

H ΑΙΜ και τα καταστήματα My market συνεργάστηκαν με τον οργανισμό Women Οn Top στα προγράμματα Ready For Work και Mentoring, δημιουργώντας ακαταμάχητα χαμόγελα στο εργασιακό περιβάλλον. H πρωτοβουλία της ΑΙΜ και των My market, να στηρίξουν ένα από τα πιο δυνατά προγράμματα του οργανισμού Women Οn Top, έχει στόχο να βοηθήσει τις νεαρές γυναίκες που πραγματοποιούν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, να ξεπεράσουν τις ανισότητες και να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα, συνδυάζοντας γνώση και χαμόγελο, γεμάτες αισιοδοξία.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ready for Work του οργανισμού WoT που ξεκίνησε στις 24 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου έδωσε την ευκαιρία σε περίπου 30 νέες γυναίκες να λάβουν μέρος δωρεάν σε 10 ολοκληρωμένα και πρακτικά διαδραστικά εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης. Σκοπός του προγράμματος, να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να διεκδικήσουν με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση την επαγγελματική θέση που επιθυμούν. Μετά το τέλος των εργαστηρίων, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις μέντορες του δικτύου του Women On Top, γυναίκες που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο που τις ενδιαφέρει, και να κάνουν μαζί τους μια τρίμηνη συνεργασία mentoring. Στο πλαίσιο της υψηλής ανταπόκρισης στο πρόγραμμα που ήδη διεξήχθη, αλλά και της σημασίας του στόχου που επιτελεί, αναφορικά με τη γυναικεία ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στον εργασιακό χώρο, θα ενταχθούν 25 επιπλέον υποτροφίες Mentoring, οι οποίες θα ξεκινήσουν σύντομα.

Ο Δημήτρης Χαζάπης, SEE Communications Manager αναφέρει για τη συνεργασία και το πρόγραμμα: «Στηρίζουμε το πρόγραμμα του #ReadyForWork, διότι θεωρούμε πως η παρουσία γυναικών στον εργασιακό χώρο είναι ανεκτίμητη. Η Unilever έχει δεσμευτεί, άλλωστε, για την επιτάχυνση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης στους εργασιακούς χώρους, εφαρμόζοντας σχετικές πολιτικές αλλά και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση με προγράμματα όπως το #ReadyForWork. Μαζί με τον οργανισμό Women on Top, χαρίζουμε στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και ενός λαμπερού χαμόγελου».

Η Σοφία Τατά, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, της METRO / My market δηλώνει: «Φιλοξενώντας στα καταστήματά μας τη συνεργασία της ΑΙΜ με τον οργανισμό Women on Top καταφέραμε να συμβάλλουμε και εμείς, στην υλοποίηση του προγράμματος #ReadyForWork. Στη METRO σήμερα εργάζονται περισσότερες από 7.200 γυναίκες κι εμείς στηρίζουμε με ενθουσιασμό ουσιαστικές πρωτοβουλίες, βλέποντας τα καταστήματά μας να γεμίζουν με λαμπερά χαμόγελα, γεμάτα αισιοδοξία και δυναμισμό από νέες γυναίκες που καταφέρνουν να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους».

H Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συνιδρύτρια του οργανισμού Women on Top, δήλωσε για τη συνεργασία: «Είμαστε ενθουσιασμένες για την συμβολή της AIM στο #ReadyforWork, για να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις νέες γυναίκες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, καθώς πιστεύουμε ότι το να νιώθεις έτοιμη και να είσαι έτοιμη, είναι η αρχή για την επαγγελματική επιτυχία».

Πιο συγκεκριμένα, στα καταστήματα των My market είχε στηθεί ένας ειδικά διαμορφωμένος, «λαμπερός» χώρος με ενημερωτικό υλικό, ενώ τα ιδιαίτερα μηνύματα της ενέργειας φώτιζαν τον χώρο, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε παρευρισκόμενη να εμπνευστεί. Οι ενδιαφερόμενες πελάτισσες των καταστημάτων είχαν την ευκαιρία, εκτός της ενδιαφέρουσας και απαραίτητης ενημέρωσής τους, να φωτογραφηθούν στον χώρο, χαρίζοντας λαμπερά χαμόγελα στο φακό, ενώ παράλληλα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα #ReadyForWork. Μέσω αυτού του ενημερωτικού υλικού τα My market επικοινώνησαν αυτή τη σπουδαία ενέργεια, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερες νεαρές γυναίκες που χρειάζονται καθοδήγηση στα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό τομέα, για την επίτευξη των δικών τους μοναδικών ονείρων.

Η AIM μαζί με τα My market πέτυχαν το στόχο τους, αφού οι συμμετέχουσες, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, εξοπλίστηκαν με γνώση, εμπειρίες, νέες γνωριμίες και περισσότερο χαμόγελο. Εφόδια που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν τους επαγγελματικούς στόχους και τις φιλοδοξίες τους.