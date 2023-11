Η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιστρέφει στο Athens Bar Show στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2023. Η εταιρεία, με το ευρύ 24/7 χαρτοφυλάκιο προϊόντων θα παρουσιάσει στους επισκέπτες ένα μεγάλο εύρος προτάσεων, που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Ραντεβού και φέτος στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Bar District» της εταιρείας, εκεί όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα διαφορετικά corners που αναδεικνύουν τα brand της εταιρείας και τις περιστάσεις κατανάλωσης Early & Late Night Consumption. Εκεί, θα μπορούν να δοκιμάσουν ιδιαίτερους συνδυασμούς και δημιουργικές προτάσεις με τα Premium Spirits brands όπως τα Naked Malt, Finlandia Vodka, Woodford Reserve, Fords Gin, Jack Daniel’s και Gin Mare και τα premium mixers Three Cents & Schweppes. Το closing party του Athens Bar Show, powered by Three Cents υπόσχεται ιδιαίτερα serves στους επισκέπτες της Τεχνόπολης και μία αξέχαστη εμπειρία κατανάλωσης για τους λάτρεις των bars.

Παράλληλα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον μέσα από μια συναρπαστική σειρά σεμιναρίων, θα δώσει τον παλμό για μια ακόμη χρονιά στο Athens Bar Show με απίθανα serves και διάσημους καλεσμένους από τον bartending community παγκοσμίως. Καταξιωμένοι guest bartenders από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρευρεθούν στα ειδικά σχεδιασμένα Masterclasses και θα εμπνεύσουν μέσα από τις ιστορίες και την εμπειρία τους, τους φανατικούς θαυμαστές του bartending.

Μια premium εμπειρία κατανάλωσης περιμένει και αυτή τη χρονιά τους επισκέπτες του Athens Bar Show, καθώς στο περίπτερο της Coca-Cola Τρία Έψιλον οι καλεσμένοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις παράλληλες βιωματικές δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί και να γευτούν ιδιαίτερα σερβιρίσματα των αγαπημένων τους Premium Spirits με τον πιο αυθεντικό και δημιουργικό τρόπο.

Απολαύστε υπεύθυνα.