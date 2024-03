Η Always®, η κορυφαία μάρκα σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής, ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό «Strong Me», αποσκοπώντας από κοινού στην αντιμετώπιση και εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος της περιόδου και την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των νεαρών κοριτσιών. Η Always®, με αποστολή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στην περίοδο, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση, για να στηρίξει τα νέα κορίτσια στο να νιώθουν πιο θετικά για την περίοδό τους.

Η περίοδος είναι ένα φυσικό γεγονός, αλλά το αίσθημα ντροπής που την περιβάλλει αποτελεί ένα ζοφερό υφιστάμενο ζήτημα, με μονάχα λίγες κοινωνικές ομάδες να το αναγνωρίζουν και να μιλούν ανοιχτά γι’ αυτό το θέμα. Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι το «πέπλο ντροπής» κάτω από το οποίο κρύβεται κοινωνικά μια τόσο φυσιολογική λειτουργία των γυναικών, συχνά αποβαίνει επιζήμιο για τις σημερινές εφήβους, με τα νεαρά κορίτσια να παραδέχονται ότι έχουν δεχθεί πειράγματα ή έχουν νιώσει ντροπή εξαιτίας της περιόδου τους. Ως αποτέλεσμα, αποφεύγουν να αναφέρουν τη λέξη «περίοδος», χρησιμοποιώντας διάφορα υποκατάστατα υποκοριστικά γι’ αυτή, ενώ παράλληλα κρύβουν τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής τους και απέχουν από δραστηριότητες, που για εκείνες είναι σημαντικές και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Για παράδειγμα, κάποια από τα κορίτσια αποφεύγουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες, το γυμναστήριο ή την επίσκεψη στα σπίτια των φίλων τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου τους.

Όσο περισσότερα γνωρίζουμε όλοι για τη φυσιολογική λειτουργία της περιόδου, τόσο πιο εύκολο θα είναι να μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον η Always® συνεργάζεται με το «Strong Me», ανοίγοντας τη συζήτηση για ζητήματα που έχουν πραγματική σημασία για τα νέα κορίτσια, δίνοντάς τους μια ώθηση αυτοπεποίθησης. Το από κοινού μήνυμα αυτής της συνέργειας είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας και να μιλάμε ανοιχτά για τα θέματα που μας απασχολούν, αντιμετωπίζοντας την περίοδό μας ως μία απόλυτα φυσιολογική διαδικασία του οργανισμού. Με αυτό ως ορόσημο, μέχρι και τον Μάϊο, η Always® και το «Strong Me» θα πραγματοποιήσουν workshops σε 4 Πανεπιστήμια, που θα καλύψουν γεωγραφικά την Ελλάδα.. Τα workshops αποσκοπούν στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, για το πώς τα άκαμπτα στερεότυπα για το φύλο καθορίζουν τις ζωές όλων μας. Πιο συγκεκριμένα, θα καλύψουν διάφορες θεματικές και θα ανοίξουν συζητήσεις για θέματα taboo, όπως το period shaming, η ενδυνάμωση των κοριτσιών και τυχόν εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο μέσα στο «φοιτητικό» περιβάλλον όσο και στην υπόλοιπη καθημερινότητα τους. Γυναίκες και άντρες, μαζί και όχι απέναντί, σε αυτό τον αγώνα για την έμφυλη ισότητα και την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας. Τα workshops θα μεταδοθούν και μέσω livestreaming, με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή.

Η ιδρύτρια του «Strong Me», κα. Θεοφίλου δήλωσε πως «Το συλλογικό ενδιαφέρον προς τη γνώση σχετικά με τις φυσικές διαδικασίες της περιόδου διευκολύνει πιο ανοιχτές συζητήσεις στην κοινωνία. Αυτός είναι αρχικά ο στόχος του Strong Me, δηλαδή να ξεκινά συζητήσεις για θέματα που δεν πρέπει να θεωρούνται taboo και ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε με την Always® καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες! Η καμπάνια #StopPeriodShaming ας είναι η αφορμή που θα ενδυναμώσει τα νεαρά κορίτσια και θα τα εφοδιάσει με την πρέπουσα αυτοπεποίθηση.»