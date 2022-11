Είναι κάποιες μάχες που δεν τις περιμένουμε και τελικά γίνονται η καθημερινότητά μας. Δίπλα μας σε αυτή τη μάχη, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό μας. Το άγγιγμά τους μπορεί να έχει θεραπευτική δύναμη. Γιατί στη La Roche-Posay, πιστεύουμε πως ένα άγγιγμα μπορεί να κάνει τη διαφορά! Το 80% των ασθενών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας κατά του καρκίνου, εμφανίζουν δερματικές παθήσεις. Για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός κύκλου ογκολογικής θεραπείας, είναι επιτακτική η διατήρηση της υγείας του δέρματος. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, η La Roche-Posay έχει αναλάβει την αποστολή να βοηθά τους ασθενείς με καρκίνο να διαχειριστούν τις δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας τους. Με κεντρικό μήνυμα «H θεραπευτική δύναμη του αγγίγματος» και πρωταγωνιστή τον Αντίνοο Αλμπάνη, νικητή στη δική του μάχη με τον καρκίνο, η νέα digital καμπάνια ευαισθητοποίησης, μας υπενθυμίζει πως δεν είμαστε μόνοι μας. Εστιάζει στο σημαντικό ρόλο των ατόμων που είναι στο πλευρό του ασθενή, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους υποβάλλονται σε θεραπεία, ώστε να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να πιστεύουν. Έχει ως στόχο να μας αποδείξει πως το άγγιγμα των δικών μας ανθρώπων μπορεί να είναι θεραπευτικό και να κάνει τη διαφορά! Στην καμπάνια συμμετέχουν πρώην ογκολογικοί ασθενείς και μέλη της οικογένειάς τους, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας σε όσους υποβάλλονται σε θεραπεία. Την καμπάνια δημιούργησε για λογαριασμό της La Roche-Posay, η Solid Havas σε σκηνοθεσία Γιάννη Κωσταβάρα και Blackwrap Productions. Στο πλαίσιο των ενεργειών ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης του πληθυσμού στην Ελλάδα, η La Roche Posay, σε συνεργασία με τον όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ, διοργάνωσε στις 16 Νοέμβριου 2022 μία ολοήμερη εκδήλωση για δερματολόγους, φαρμακοποιούς, δημοσιογράφους και influencers. Στην παρουσίαση συμμετείχε η Ράνια Θρασκιά και ο πρωταγωνιστής της καμπάνιας «Η θεραπευτική δύναμη του αγγίγματος», Αντίνοος Αλμπάνης.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ LA ROCHE-POSAY

To Ιαματικό Κέντρο La Roche-Posay, πρωτοπορεί στη φροντίδα ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για τον καρκίνο. Άνοιξε το 1904 και βρίσκεται στο κέντρο της Γαλλίας. Σήμερα, είναι το No 1 Δερματολογικό Ιαματικό Κέντρο στην Ευρώπη και υποδέχεται ετησίως περίπου 8.000 ασθενείς από όλο τον κόσμο. Από το 2009 άνοιξε τις πύλες του και σε ογκολογικούς ασθενείς, προσφέροντας ανακουφιστικές θεραπείες που αποκαθιστούν την άνεση και την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων με καρκίνο. Μελέτες αυτές έδειξαν ότι το 82%-98% αυτών των ασθενών είχαν σημειώσει σημαντική βελτίωση μέχρι το τέλος των ιαματικών θεραπειών. Η La Roche-Posay συγκέντρωσε μια Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δερματολόγους και ογκολόγους, οι οποίοι ειδικεύονται στα δερματολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τις θεραπείες για τον καρκίνο του δέρματος. Αυτή η ομάδα εργασίας, γνωστή ως ESKIMO – European SKIn Management in Oncology, έχει αναλύσει και εντοπίσει τις διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες των θεραπειών και στόχος της είναι να παρέχει συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλη φροντίδα του δέρματος των ασθενών με καρκίνο.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πιστοί στο όραμα μας, “Κανένας μόνος του ενάντια στον καρκίνο!” Συνεχίζουμε να ενισχύουμε για πέμπτη συνεχή χρονιά το έργο του ομίλου εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» και είμαστε δίπλα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους μέσω στοχευμένων ενεργειών που θα τους βοηθήσουν να βγουν νικητές σε αυτή τη δύσκολη μάχη: Webinars ενημέρωσης ασθενών, νοσηλευτικού προσωπικού & συγγενών, Δράσεις ενημέρωσης φροντίδας και ομορφιάς (περιποίηση και makeup). Διάθεση 6500 προϊόντων & εντύπων στους ασθενείς.

ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ο Αντίνοος Αλμπάνης είναι ηθοποιός, απόφοιτος από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Θεάτρου Τέχνης – Κάρολος Κουν. Έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και έχει πρωταγωνιστήσει σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει και ισχυρή παρουσία στο χώρο του κινηματογράφου. Παράλληλα, έχει χαρίσει την φωνή του σε πολλές διαφημίσεις στην τηλεόραση και σε πολλές μεταγλωττίσεις στον κινηματογράφο. Ο Αντίνοος Αλμπάνης έχει μοιραστεί με το κοινό ότι μετά από κάποιες εξετάσεις διαγνώστηκε με λέμφωμα. Σήμερα, ο Αντίνοος Αλμπάνης είναι καλά και οι δηλώσεις του σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε δίνουν κουράγιο σε όσους είναι αντιμέτωποι με τον καρκίνο.