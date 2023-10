Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, η L’Oréal Professionnel καλωσόρισε τη νέα εποχή της επαγγελματικής περιποίησης μαλλιών με μια ξεχωριστή εκδήλωση για hair lovers και κομμωτές.

Περισσότεροι από 200 celebrities, beauty editors, social media influencers και κομμωτές βρέθηκαν στον ολοκαίνουριο χώρο του PLEXI SPACE για να ανακαλύψουν τον κόσμο της L’Oréal Professionnel. Έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, οι πρωτοποριακές συνθέσεις και οι κορυφαίοι κομμωτές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναβαθμίσουν την επαγγελματική περιποίηση μαλλιών.

Για περισσότερα από 110 χρόνια η L’Oréal Professionnel, η ηγέτιδα μάρκα περιποίησης μαλλιών, είναι αφοσιωμένη στο να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να δημιουργεί πρώτη όλες τις νέες τάσεις, προσφέροντας έτσι σε κάθε γυναίκα τα μαλλιά που ονειρεύεται.

Το 2023, η L’Oréal Professionnel πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά φέρνοντας το μέλλον της επαγγελματικής περιποίησης που συνδέει το φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο και το metaverse, μέσα από εργαλεία διάγνωσης και εφαρμογές που απελευθερώνουν την αυτό-έκφραση και τη δημιουργικότητα. Άλλωστε, η L’Oréal Professionnel είναι η 1η επαγγελματική μάρκα περιποίησης μαλλιών που μπήκε στον κόσμο του metaverse και δημιουργεί signature hair looks για avatars, σε συνεργασία με την πλατφόρμα Ready Player Me.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να «περιηγηθούν» στο μέλλον της επαγγελματικής περιποίησης μέσα από τα special corners με τις προτάσεις της μάρκας στο χρώμα, στο haircare και στο styling και να λάβουν από τους hair experts προσωποποιημένες συμβουλές για τη φροντίδα των μαλλιών τους.

Ο Νικόλας Βιλλιώτης, #LOrealPro Creator ήταν εκεί για δείξει στις καλεσμένες πως μπορούν να έχουν μια πολυτελή εμπειρία χρώματος στο κομμωτήριο και να meta-μορφώσουν το look τους χάρη στην iNOA, τη νο1 επαγγελματική βαφή χωρίς αμμωνία και το iNOA [ iD ] που προσφέρει εξατομικευμένη διάγνωση με τη βοήθεια της AI τεχνολογίας. Μαζί με την Έβελυν Καζαντζόγλου που επιλέγει την iNOA για ένα φλογερό κόκκινο χρώμα στα μαλλιά της, με έντονη λάμψη και διάρκεια.

Στο corner του #meta_science, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η νέα πρωτοποριακή σειρά Absolut Repair Molecular που επανορθώνει τη φθορά 2 χρόνων στα μαλλιά μέσα σε μια μόλις χρήση και αναδομεί τη μοριακή δομή της τρίχας, καθώς είναι εμπλουτισμένη με 5 αμινοξέα και έως +2% πεπτιδικούς δεσμούς.

Μετά τη σειρά Metal Detox, μια καινοτομία που ήδη έχουν λατρέψει κομμωτές και γυναίκες, η Absolut Repair Molecular ήρθε για να συμπληρώσει τις σειρές περιποίησης μαλλιών της οικογένειας Serie Expert. Χάρη στις επιστημονικές φόρμουλες με τα ενεργά συστατικά, οι σειρές της L’Oréal Professionnel καλύπτουν κάθε ανάγκη, για κάθε τύπο μαλλιών προσφέροντας μια ολοκληρωμένη περιποίηση που ξεκινά στο κομμωτήριο και συνεχίζεται στο σπίτι.

Οι καλεσμένοι μπήκαν για λίγο στον κόσμο του metaverse και δημιούργησαν τα δικά τους avatars μέσα από την πλατφόρμα Ready Player Me, απολαμβάνοντας μοριακά cocktails και σαμπάνια Freixenet.

Ανάμεσα στους hair lovers που παρευρέθηκαν ήταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η Κόνι Μεταξά, η Ραφαέλα Ψαρρού, η Χαρά Παππά, η Κέισι Μίζιου που εμπιστεύονται τη L’Oréal Professionnel για την περιποίηση των μαλλιών τους.

