Σε συνεργασία με το Ready Player Me, τον παγκόσμιο ηγέτη στα avatar για χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές, και ενώνοντας δυνάμεις με τον 3-D artist Evan Rochette, η L’Oréal Professionnel κυκλοφορεί τα πρώτα από μια σειρά χτενισμάτων που θα δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν το προσωπικό τους avatar επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της αυτοέκφρασης. Οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε look μαλλιών αυτό που εκφράζει τη δική τους προσωπικότητα. Κάνοντας πραγματικότητα τους διασυνδεδεμένους εικονικούς κόσμους, τα avatar που δημιουργούνται στο Ready Player Me είναι συμβατά με περισσότερα από 4.000 παιχνίδια, πλατφόρμες και εφαρμογές παγκοσμίως.

«Εδώ και πάνω από 110 χρόνια, η L’Oréal Professionnel θέτει το πρωτοποριακό της πνεύμα στην υπηρεσία των κομμωτών, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του επαγγελματικού κλάδου της κομμωτικής και να αναδείξει την ομορφιά των μαλλιών σε όλον τον κόσμο,» λέει η Anne Machet, Γενική Διευθύντρια της L’Oréal Professionnel.

«Βλέπουμε αυτή τη συναρπαστική συνεργασία με το Ready Player Me ως έναν ουσιαστικό τρόπο να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον εικονικό κόσμο. Φιλοδοξία μας είναι να υπερβούμε τα τεχνικά και δημιουργικά όρια, για να προσφέρουμε στην κοινότητά μας απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης σε ό,τι αφορά τα μαλλιά.»

«Τα χτενίσματα της L’Oréal Professionnel είναι μια καταπληκτική προσθήκη στην πλατφόρμα του Ready Player Me», δήλωσε ο Timmu Tõke, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής του Ready Player Me.

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι για αυτή μας τη συνεργασία με τον Όμιλο L’Oréal, η οποία θα φέρει νέες επιλογές εξατομίκευσης avatar τόσο στην πλατφόρμα μας όσο και σε όλες τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που είναι συμβατά με το Ready Player Me, συμπεριλαμβανομένων των Spatial, HiberWorld, και VRChat.»

Μετά από τα πέντε πρώτα look στο Ready Player Me, η L’Oréal Professionnel θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά να φέρνει κοντά κομμωτές και CG artist, αναπτύσσοντας την ομορφιά των μαλλιών και την αυτοέκφραση στον εικονικό κόσμο.

#lorealprometaverse

Ακολουθήστε μας όλο το έτος. @LorealPro

www.lorealprofessionnel.gr #LorealPro #LorealProMetaverse