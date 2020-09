Με το νέο tablet και τις νέες επιλογές για το έξυπνο σπίτι από τη Lenovo ™, ήρθε πλέον η ώρα να αναβαθμίσετε τις οικογενειακές σας συσκευές. Η Lenovo παρουσίασε σήμερα το ισχυρό, premium νέο tablet Lenovo Tab P11 Pro Android ™, το Lenovo Tab M10 HD Gen 2 που σηματοδοτεί την έναρξη του Google Kids Space και τέλος, το Lenovo Smart Clock Essential που έχει κατασκευαστεί να είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε δωματίου. Από tablet έως έξυπνα ρολόγια, η Lenovo παρουσιάζει μια πιο έξυπνη συσκευή για κάθε μέλος της οικογένειας.

Lenovo Tab P11 Pro – Το πιο ισχυρό Tablet Android που έχει φτιαχτεί ως τώρα

Το πιο ισχυρό και premium consumer tablet Android της Lenovo είναι εδώ! Το νέο εμβληματικό tablet Lenovo Tab P11 Pro έχει σχεδιαστεί για ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με οθόνη OLED 11,5 ιντσών (2560 x 1600) OLED σε HDR10 και Dolby Vision ™, ενώ ενδυναμώνει την παραγωγικότητα σας όπου και αν βρίσκεστε. Ως απόλυτο tablet ψυχαγωγίας, που έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να παρακολουθείτε video streaming και μουσική με υψηλή πιστότητα, διαθέτει τέσσερα ηχεία JBL® με 2.5cc chambers βελτιστοποιημένα από το Dolby Atmos®, αλλά και μέσω έξυπνων αλγόριθμων, ώστε να προσφέρει κινηματογραφικό surround ήχο. Διαθέτει ένα εξαιρετικά λεπτό σασί κατασκευασμένο με ένα εντυπωσιακό unibody κράμα αλουμινίου, με μοναδικό φινίρισμα σε δύο τόνους και λεπτά bezels 6,9 mm και στις τέσσερις πλευρές, ενώ το πάχος του δεν υπερβαίνει τα 7,7 mm.

Το Lenovo Tab P11 Pro είναι επίσης ιδανικό για εργασία στο σπίτι ή οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

Με προαιρετικό πληκτρολόγιο και στυλό, εύχρηστα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης και τις εφαρμογές Microsoft Office που ήδη γνωρίζετε, μπορείτε εύκολα να απογειώσετε την παραγωγικότητα σας. Προσφέρει επίσης έως και 15 ώρες χρήσης με πλήρη φόρτιση1 που υποστηρίζεται από την ενεργειακή απόδοση της πλατφόρμας Qualcomm® Snapdragon ™ 730G Mobile. Έξυπνες λειτουργίες, όπως zero-touch log-in2 (με μπροστινές κάμερες που μπορούν να ξεκλειδώσουν το tablet σας μόλις αυτό ανιχνεύσει το πρόσωπό σας) και θάμπωμα φόντου κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων (για περισσότερη προστασία της προσωπικής σας ζωής – λειτουργεία ιδανική για εργασία από το σπίτι), προσθέτουν ουσιαστικά σημεία καινοτομίας στο νέο Lenovo Tab P11 Pro .

Lenovo Tab M10 HD Gen 2 με Kids Space από την Google – κάνοντας την εκπαίδευση και τη διασκέδαση της οικογένεια σας μια διαφορετική εμπειρία

Κατασκευασμένο για να γίνει η ψυχή της ψυχαγωγίας στο σπίτι, το νέο tablet Lenovo Tab M10 HD Gen 2, σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη του Kids Space από τη Google, του νέου mode για παιδιά που διατίθεται πρώτα σε tablet Lenovo. 3 Ένα οικογενειακό tablet για ελκυστικό περιεχόμενο που μπορείτε να απολαύσετε στο σπίτι, το Lenovo Tab M10 HD Gen 2 είναι ένα multimedia hub με οθόνη ευρείας γωνίας προβολής HD TDDI 10,1 ιντσών, διπλά ηχεία με Dolby Atmos, γρήγορη και ισχυρή απόδοση με οκταπύρηνο επεξεργαστή που διαθέτει έως 2,3 GHz κύρια συχνότητα και, τέλος, προστασία ματιών TÜV Rheinland®, για μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός.4

Το Kids Space από την Google που είναι διαθέσιμο στο Lenovo M10 HD Gen 2 διαθέτει εφαρμογές, βιβλία και βίντεο5 που προτείνονται με βάση τα ενδιαφέροντα που επιλέγουν να ανακαλύψουν τα παιδιά, ενώ συστήνεται για παιδιά κάτω των 9 ετών. Με τον γονικό έλεγχο του Family Link από την Google, οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν τις επιλογές της συσκευής τους, με όποιο τρόπο θεωρούν καλύτερο για τη δική τους οικογένειά. Τα tabs Play and Read του Kids Space περιλαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση σε εφαρμογές εγκεκριμένες από καθηγητές και δημοφιλή παιδικά βιβλία, ενώ οι καρτέλες Watch and Make παρέχουν δημιουργικά και διασκεδαστικά βίντεο από το YouTube Kids™, που παροτρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με δραστηριότητες εκτός οθόνης.

Lenovo Smart Clock Essential – Φτιαγμένο για κάθε δωμάτιο

Η Lenovo επεκτείνει για άλλη μια φορά τις έξυπνες οικιακές λύσεις που προτείνει, με την κυκλοφορία του νέου, Lenovo Smart Clock Essential, ενός συνδεδεμένου έξυπνου ρολογιού που έχει σχεδιαστεί για κάθε δωμάτιο στο σπίτι. Βασισμένο στο Lenovo Smart Clock για την κρεβατοκάμαρα, το Lenovo Smart Clock Essential επεκτείνει την ίδια hands-free άνεση και εξοικονόμησης χρόνου και στο υπόλοιπο σπίτι, προσφέροντας πλήρη φωνητική υποστήριξη με το Google Assistant.

Εξοικονομήστε χρόνο, με τη ευκολία που προσφέρει η οθόνη LED – ευανάγνωστη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία – που διαθέτει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ή απλώς ρωτήστε “Google, τι ώρα είναι;” Το ξυπνητήρι υποστηρίζει ρύθμιση αφύπνισης τόσο μέσω κουμπιών, όσο και με φωνητική εντολή. Είναι επίσης ένας χρήσιμος νυχτερινός σύντροφος με ενσωματωμένο φως που σας βοηθά να μετακινήστε σε σκοτεινά δωμάτια, ενώ διαθέτει ενσωματωμένη θύρα USB, ώστε να μπορείτε να φορτίζετε τις συσκευές σας όλη τη νύχτα. Μπορείτε να ελέγξετε το έξυπνο σπίτι σας με περισσότερες από 40.000 συμβατές έξυπνες οικιακές συσκευές από περισσότερες από 5.000 μάρκες6, χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές από όπου και αν βρίσκεστε στο δωμάτιο7 ή να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι με το ηχείο 3W που μπορεί να συνδεθεί και με άλλα συμβατά έξυπνα ηχεία.6 Απλώς πείτε, “Google, παίξτε την playlist που ακούω κάθε πρωί! ”

Επιπλέον, σήμερα παρουσιάζεται το νέο Lenovo Smart Tab M10 HD 2nd Gen με Google Assistant και μαζι, το νέο Lenovo Smart Tab M10 HD 2nd Gen με ενσωματωμένο Alexa Built–in.