Η Wella Professionals συνεργάστηκε με τη Victoria Beckham για τη νέα της συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 24 που παρουσίασε στην Εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

Σε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια μόδας Victoria Beckham, η Wella Professionals είχε δυναμική παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι ως επίσημος χορηγός περιποίησης μαλλιών του σόου. Σε συνεργασία με τον θρυλικό hairstylist των διασημοτήτων Anthony Turner δημιούργησαν το απόλυτο must have look για τη νέα σεζόν. Δύο εμβληματικές μάρκες από το portfolio της Wella Company υποστήριξαν το σόου: η Wella Professionals και η ghd, συνθέτοντας την τέλεια ομάδα για συνεργασία με τη Victoria Beckham.

Εδώ και 140 χρόνια η Wella Professionals διαπρέπει στο χρώμα, στο styling και στην περιποίηση των μαλλιών. Φέτος έλαβε και την επίσημη διάκριση της ως το No1 salon color brand στον κόσμο***. Η συνεργασία αυτή έρχεται να επισφραγίσει τη θέση της Wella Professionals ως τον απόλυτο σύμμαχο αλλά και το πιο δημοφιλές brand που επιλέγει κάθε απαιτητικός hair stylist και καταναλωτής σε όλον τον κόσμο. Ποια είναι όμως η νέα εμβληματική σειρά που χρησιμοποιήθηκε backstage;

Η νέα επαναστατική σειρά περιποίησης Ultimate Repair από τη Wella Professionals έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που προσεγγίζουμε την επανόρθωση των μαλλιών. Προσφέρει φροντίδα και επανόρθωση εσωτερικά και εξωτερικά της τρίχας, ενισχύει, λειαίνει και προσθέτει άμεση λάμψη. Το αποτέλεσμα είναι στιλπνά, κομψά και υγιή μαλλιά που ταυτίζονται με αυτό που πρεσβεύει η Victoria Beckham που δεν είναι άλλο από τη δυναμική, γεμάτη αυτοπεποίθηση πολυτέλεια.

Η Victoria Beckham δήλωσε: «Το must have hair look γι’ αυτή τη σεζόν είναι ανδρόγυνο και με αυτοπεποίθηση. Ήθελα το styling στα μαλλιά να είναι ανεπιτήδευτα επαναστατικό και να εκπέμπει δυναμισμό ώστε να αντιστρέψουμε την ιδέα της θηλυκότητας που έχουμε παγιωμένη στο μυαλό μας και να ενισχύσουμε την δυναμική των γυναικών. Χρησιμοποιώντας τη νέα σειρά Ultimate Repair της Wella Professionals και τα εργαλεία styling ghd, δημιουργήσαμε ένα look το οποίο πραγματικά αναδεικνύει τις αναλογίες και τη ρευστότητα της συλλογής.”

Η εβδομάδα μόδας ταλαιπωρεί πολύ τα μαλλιά, με καθημερινές επιδείξεις που επηρεάζουν την υγεία των μαλλιών και τα φθείρουν. Ωστόσο, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τα λαμπερά και υγιή μαλλιά ήταν στο επίκεντρο, καθώς οι σχεδιαστές απέφυγαν τα σκληρά και στυλιζαρισμένα χτενίσματα, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν γρήγορες αλλαγές και να περιποιούνται τα μαλλιά των μοντέλων.

Ο hair stylist των celebrities, Anthony Turner όταν ρωτήθηκε σχετικά για την επανόρθωση και την περιποίηση των μαλλιών μεταξύ των shows, είπε: «Πάντα προτείνω την ULTIMATE REPAIR! Με έχει εντυπωσιάσει το αποτέλεσμα του Miracle Hair Rescue, το οποίο δρα πραγματικά θαυματουργά στα ταλαιπωρημένα μαλλιά». Μπορούμε να το ονομάσουμε «τολμηρή πολυτέλεια» αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ευρύτερο κίνημα που βλέπει τα δυνατά, λαμπερά μαλλιά ως απαραίτητο αξεσουάρ για την τέλεια εμφάνιση.

Αυτή τη σεζόν η Victoria Beckham αναζήτησε ένα look για τα μαλλιά που αψηφά το συμβατικό στυλ, επαναστατώντας ενάντια στην παραδοσιακή αντίληψη της θηλυκότητας και αναδεικνύοντας τέλεια τις αναλογίες της συλλογής. Ο hair stylist Anthony Turner δημιούργησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, αντλώντας έμπνευση από την έννοια των «κυριολεκτικά όμορφων» μαλλιών.

Τα μαλλιά των μοντέλων στην επίδειξη απέπνεαν υγεία και εκλεπτυσμένη γοητεία. Το μυστικό του Anthony; Wella Professionals ULTIMATE REPAIR: μια νέα, δραστική θεραπεία με πατενταρισμένη τεχνολογία για την εντατική επανόρθωση εσωτερικά και εξωτερικά, για πιο δυνατά, λεία και λαμπερά μαλλιά. Η Wella Professionals ULTIMATE REPAIR αναδημιουργεί τους δεσμούς εσωτερικά και αναπληρώνει την τρίχα εξωτερικά, προσφέροντας 99% λιγότερο σπάσιμο* και 12 φορές πιο λεία** μαλλιά σε 90 δευτερόλεπτα καθιστώντας αυτή τη σειρά προϊόντων περιποίησης, τον τέλειο συνεργάτη για την παρουσίαση της νέας συλλογής Άνοιξη Καλοκαίρι 24 SS24 της Victoria Beckham.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα την ιεροτελεστία του Anthony για να δημιουργήσετε μαλλιά αντάξια αυτών της εβδομάδας μόδας:

Βήμα 1

Ο Anthony μεταμορφώνει τις ταλαιπωρημένες άκρες με την αναζωογονητική δύναμη της ULTIMATE REPAIR—μια σειρά προϊόντων αφιερωμένη στην περιποίηση και την επανόρθωση. Όταν πρόκειται για την απόλυτη περιποίηση των μαλλιών, το μόνο που χρειάζεται ο Anthony, είναι η θαυματουργή θεραπεία ULTIMATE REPAIR Miracle Hair Rescue: προσφέρει 12 φορές πιο λεία μαλλιά σε μόλις 90 δευτερόλεπτα.**

Βήμα 2

«Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με απαλές τρίχες για να χτενίσετε τα μαλλιά ομοιόμορφα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε λάστιχο και όχι κορδέλα μαλλιών για να δέσετε τα μαλλιά σε αλογοουρά».

Βήμα 3

«Σε νωπά μαλλιά χρησιμοποιήστε Wella Professionals EIMI Sugar Lift και EIMI Extra Volume Strong Hold Volumising Mousse… με τη χτένα διαχωρίστε τα μαλλιά χαμηλά σε δύο ίσα μέρη. Στεγνώστε τα μαλλιά τμηματικά με εργαλεία ghd, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Μόλις στεγνώσουν τα μαλλιά, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να βουρτσίσετε τα μαλλιά με τη χωρίστρα των μαλλιών να είναι στραμμένη ελαφρώς προς τα πίσω. Στη συνέχεια, στερεώστε με λάστιχο σε μια χαμηλή αλογοουρά στον αυχένα. Χρησιμοποιήστε το EIMI Mistify Me Strong Hairspray για να κλειδώστε το αποτέλεσμα με το EIMI Perfect Me στην αλογοουρά για λείανση και λάμψη.

