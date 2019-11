Έχεις δοκιμάσει λευκή τεκίλα; Λογικά ναι. Έχεις δοκιμάσει όμως την πρώτη αποχρωματισμένη λευκή Añejo τεκίλα παγκοσμίως; Η Don Julio 70 Añejo Claro αλλάζει όλα τα δεδομένα στην κατηγορία της τεκίλας Añejo, ενσαρκώνοντας την πλούσια πολυπλοκότητα μιας κλασικής Añejo σε ένα ποτό που φιλτράρεται και αποχρωματίζεται για να αποκτήσει ξανά τη δροσερή γεύση αγαύης που συναντάμε σε μία Blanco.

Πίσω από αυτό το μοναδικό αριστούργημα, βρίσκεται ο master distiller της Don Julio, Enrique de Colsa, ο οποίος πριν 8 χρόνια μας σύστησε την πρώτη λευκή Añejo παγκοσμίως, την “el Primer Añejo Cristalino”.



Enrique De Colsa, ο master distiller της Don Julio

Η νέα τεκίλα της Don Julio συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με δύο εντυπωσιακά πάρτι –στο Coyoacan στην Αθήνα και το Paraty&Loft στη Θες/νικη- που συνδέθηκαν με την μεγαλύτερη γιορτή του Μεξικού, την Dia de los Muertos. Τιμώμενο πρόσωπο και στα δύο πάρτι ήταν ο ίδιος ο Enrique De Colsa.

Έντονα χρώματα, μεξικάνικες γεύσεις, λάτιν ρυθμοί και χαρακτηριστικά face paintings μετέφεραν τους παρευρισκόμενους στο Μεξικό, στην ημέρα γιορτής που τους επιτρέπει να υποδεχτούν τους Νεκρούς τους, να επικοινωνήσουν μαζί τους και να συμφιλιωθούν ακόμα και με τον θάνατο, όπως αποτυπώνεται εκείνη την ημέρα σε όλη τους την εμφάνιση. Η Ημέρα των Νεκρών έχει καταγραφεί ως πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας και αυτή τίμησε η Don Julio 70 Añejo Claro.



Νίκος Σουρμπάτης, World Class Greece Winner 2019

Τα μοναδικά σερβιρίσματα της βραδιάς, το Claro Old Fashioned με Don Julio 70 Añejo Claro Tequila, Pasteli syrup & PAsteli stick & το Claro Beetroot Negroni με Don Julio 70 Añejo Claro Tequila, Italian Bitter cooked with white beetroot, Belsazar vermouth cooked with sea fennel, white pickled beetroot ήταν δημιουργίες του World Class Greece winner 2019, Νίκου Σουρμπάτη.