Η VICHY Laboratoires ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 5ου κύκλου της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ VICHY ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ μιας πρωτοβουλίας για την προώθηση και ενθάρρυνση της έρευνας με στόχο την κατανόηση του εκθεσιώματος του δέρματος. Για πρώτη φορά το 2021 τρεις περιφερειακές επιχορηγήσεις ύψους 15.000 έκαστη απονεμήθηκαν σε ερευνητικά έργα που προέρχονταν από Ασία Ειρηνικό, Ευρώπη Βόρεια Αμερική, και Λατινική Αμερική, Αφρική Μέση Ανατολή.

Νικητής για την περιφέρεια Ασίας Ειρηνικού ήταν ο Καθ Qi Zhao, Διδάκτωρ, από το Πανεπιστήμιο Σαντόνγκ στη Τζινάν της Κίνας, για το έργο με τίτλο «The interplay of long term exposure to multiple air pollutants and climatic conditions, and their combined effect on extrinsic skin aging in China» («Η αλληλεπίδραση της μακροχρόνιας έκθεσης σε πολλαπλούς ατμοσφαιρικούς ρύπους και στις κλιματολογικές συνθήκες, και η συνδυαστική επίδρασή τους στην εξωγενή γήρανση του δέρματος στην Κίνα»). Με αυτό το έργο ο Καθ Zhao επιχειρεί να προσδιορίσει τον συνδυαστικό αντίκτυπο της μακροχρόνιας έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ζέστη του περιβάλλοντος στη γήρανση του δέρματος στον κινεζικό πληθυσμό.

Νικητής για την περιφέρεια Ευρώπης Βόρειας Αμερικής ήταν ο Καθ Vijaykumar Patra, Διδάκτωρ από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τη Λοιμωξιολογία στη Λυόν της Γαλλίας, για το έργο με τίτλο «The impact of skin microbiome on the immunomodulatory effects of ultraviolet radiation and its mediator cis urocanic acid» («Ο αντίκτυπος του μικροβιώματος του δέρματος στις ανοσορρυθμιστικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και του μεσολαβητή της cis ουροκανικού οξέος»). Στόχος της έρευνας του Καθ Patra είναι να καταδειχθεί η ικανότητα ορισμένων μικροβίων του δέρματος να αναστέλλουν τις λειτουργίες της ακτινοβολίας UV μέσω της ικανότητάς τους να μεταβολίζουν το cis ουροκανικό οξύ.

Νικητής για την περιφέρεια Λατινικής Αμερικής, Αφρικής Μέσης Ανατολής ήταν ο Καθ Marcelo de Paula Corrêa, Διδάκτωρ από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Ιταζουμπά στη Βραζιλία για το έργο με τίτλο «Exposome of Things ExpoT improving the knowledge on the environmental data related to the skin health using new technologies, big data and artificial intelligence» («Εκθεσίωμα: βελτίωση των γνώσεων για τα περιβαλλοντικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία του δέρματος χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, μεγάλα δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη»). Στόχος του έργου του Καθ de Paula Corrêa είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό των ιδιαιτεροτήτων του εξωγενούς εκθεσιώματος σε τροπικές περιοχές και θα παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη μελέτη του ενδογενούς εκθεσιώματος.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 86 αιτήσεις από 36 διαφορετικές χώρες για τον φετινό κύκλο της Επιχορήγησης για το Εκθεσίωμα με τον αριθμό των αιτήσεων να τετραπλασιάζεται σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο.

«Μας εντυπωσίασαν πάρα πολλές εξαιρετικές αιτήσεις από διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον, σε παγκόσμιο επίπεδο, για το εκθεσίωμα καθώς είναι πολύ σημαντικό για το δέρμα» είπε ο Καθηγητής Jean Krutmann Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Leibniz για την Περιβαλλοντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο Χάινριχ Χάινε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Ο Καθ Krutmann είναι Πρόεδρος της ανεξάρτητης επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των αιτήσεων και απαρτίζεται από τους Καθηγητές Craig Elmets ΗΠΑ Haidong Kan Κίνα Thierry Passeron Γαλλία και Sergio Schalka Βραζιλία.

Με αυτόν τον 5 ο επιτυχημένο κύκλο της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ VICHY ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ η VICHY Laboratoires συνεχίζει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την έρευνα πάνω στο εκθεσίωμα του ανθρώπινου δέρματος Σύμφωνα με τη Δρ Delphine Kerob Διεθνή Ιατρική Διευθύντρια στη Vichy.