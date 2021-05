“I want to be a T-shirt!”: Η νέα καμπάνια της INTERSPORT για την βιωσιμότητα

“I want to be a T-shirt!”: Η νέα καμπάνια της INTERSPORT για την βιωσιμότητα

Η INTERSPORT, ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις των σπορ, στο πλαίσιο της καμπάνιας “I want to be a T-shirt! #TrainForChange”, παρουσιάζει τη φιλοσοφία της για τη βιωσιμότητα και προτρέπει το κοινό να κάνει μαζί της την αλλαγή, όχι μόνο στον τρόπο που γυμνάζεται αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι και ζει. Για αυτό το σκοπό, η ομάδα της INTERSPORT ενισχύει συνεχώς το sustainable χαρτοφυλάκιό των προϊόντων της και πλέον φτάνει περίπου τους 1000 κωδικούς ρούχων από ανακυκλωμένα και βιώσιμα υλικά.

Με sustainable portfolio που μετρά περίπου 1000 κωδικούς ρούχων από ανακυκλωμένα και βιώσιμα υλικά

#TrainForChange

Για την INTERSPORT, η βιωσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά των σπορ, έτσι δεν θα μπορούσε να μη διέπει την κάθε δραστηριότητά της. Από τις πιο καθημερινές eco friendly επιλογές, όπως είναι τα ανακυκλώσιμα κουτιά για την αποστολή παραγγελιών, μέχρι μεγαλύτερες πρωτοβουλίες προς το κοινό, όπως είναι το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω και Κερδίζω», για την επιστροφή και ανακύκλωση παλιών αθλητικών παπουτσιών, κάθε συνειδητοποιημένη επιλογή είναι ένα ακόμη βήμα προς μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση.

I want to be a T-shirt!

Φέτος, η INTERSPORT εγκαινιάζει την ειδική sustainable κατηγορία που έχτισε με συνέπεια μέσα στα χρόνια, με περίπου 1000 κωδικούς βιώσιμων ρούχων. Στόχος αυτός ο αριθμός να μεγαλώνει συνεχώς και να επεκταθεί και σε άλλες προϊόντικές κατηγορίες.

New Sustainable logo

Το “Sustainable” logo σηματοδοτεί τα sustainable προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε όλα τα φυσικά καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα intersport.gr. Με έμπνευση από το σύμβολο του απείρου, εκφράζει τη φιλοσοφία της INTERSPORT για τη βιωσιμότητα, υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια για όλο και πιο βιώσιμες πρακτικές και προϊόντα, μια δέσμευση που θα παίζει πάντα σημαντικό ρόλο στο όραμα ενός καλύτερου αύριο. Για αυτό το όραμα, η ομάδα της INTERSPORT συνεχίζει την προσπάθεια και καλεί το κάθε μέλος της κοινότητας των σπορ να την ακολουθήσει.

