In the Pink: Η ενέργεια της MED για την υποστήριξη των Συλλόγων ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

H MED συμμετέχει υπερήφανα στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού με την ενέργεια In the Pink.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, για κάθε σουτιέν ροζ χρώματος που πωλείται μέσω του e-shop αλλά και των φυσικών καταστημάτων της εταιρείας, εντός Ελλάδας, η MED θα προσφέρει 2€ συνολικά στους τρεις συλλόγους ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ (Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», | Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης | Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Αχαϊας) για την ενίσχυση της δράσης τους.

Η ενέργεια In the Pink θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου αλλά δε θα περιοριστεί μόνο στο Μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού. Θα διαρκέσει ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2024, καθώς η ενημέρωση για την αξία της πρόληψης χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια και υπενθύμιση, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η επιλογή του ροζ χρώματος στην εμβληματική κορδέλα που αποτελεί σύμβολο της παγκόσμιας εκστρατείας πρόληψης του καρκίνου του μαστού δεν είναι τυχαία, ούτε και η απόφαση της MED να ονομάσει In the Pink την ενέργεια που έχει τον ίδιο σκοπό. Το ροζ συνδέεται με την αγάπη, τη στοργή και την ευαισθησία. In the Pink σημαίνει να είσαι σωματικά και ψυχικά υγιής, ν’ αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου αλλά και να στηρίζεις τις υπόλοιπες γυναίκες όταν το χρειάζονται.

Κάνε δικό σου ένα σουτιέν ροζ χρώματος από τη συλλογή της MED και βοήθησε κι άλλες γυναίκες να είναι In the Pink. Όπως εσύ!