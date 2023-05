Το Bazaar επώνυμων καλλυντικών και αρωμάτων, που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια και έχει αγαπηθεί πολύ από τους καταναλωτές, υποδέχεται με μεγάλη χαρά ξανά το κοινό του, το Σάββατο 6/5 και ώρα 11 π.μ. στην νέα τοποθεσία, που από την προηγούμενη φορά ενθουσίασε τους καταναλωτές. Ο νέος, ανανεωμένος χώρος βρίσκεται, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στο Χαλάνδρι, πλησίον της στάσης Μετρό «ΧΟΛΑΡΓΟΣ».

Στο μεγαλύτερο Bazaar καλλυντικών θα βρείτε πληθώρα αγαπημένων προϊόντων ομορφιάς, σε μοναδικές τιμές, όπως καλλυντικά, αρώματα, εμβληματικά προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης από τα most lovable luxury brands, καθώς και μεγάλη ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων για το σπίτι!

Το Bazaar θα διαρκέσει από τις 6 έως και τις 13 Μαΐου. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-20:00, Σάββατο 11:00-19:00 και Κυριακές θα παραμένει κλειστό.

Off we go για την απόλυτη beauty shopping experience!