Είναι επίσημο! Ο George Clooney και η Amal Alamuddin περιμένουν δίδυμα και θα γίνουν γονείς τον ερχόμενο Ιούνιο. Την αποκάλυψη έκανε η host του US chat show The Talk, Julie Chen, που μίλησε προσωπικά με τον Clooney. Ο διάσημος πρωταγωνιστής ηλικίας 55 ετών και η 39χρονη Λιβανοβρετανίδα δικηγόρος παντρεύτηκαν το 2014 στη Βενετία και όπως έχει δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ο ηθοποιός «έχω βρει τον έρωτα της ζωής μου». Πλέον όπως λένε και οι δύο πέτυχαν το τζάκποτ με τα δίδυμα, οπότε όλα μοιάζουν ονειρεμένα για το ζευγάρι!

On #TheTalk today @JulieChen confirmed that George & wife #AmalClooney are due w/ twins IN JUNE! Congrats to the happy couple! 👶👶 #BREAKING pic.twitter.com/0ALtxseI3Y

— The Talk (@TheTalkCBS) February 9, 2017