Το La Pantera Negra, o εμβληματικός «μαύρος πάνθηρας» του Δημήτρη Κατριβέση επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο concept, με χειροποίητες γεύσεις όχι στο πιάτο… αλλά στην πόρτα κάθε foodie. Φρέσκιες πρώτες ύλες και απρόσμενες μίξεις, αναβαθμίζουν την εμπειρία delivery στο σπίτι ή το γραφείο, για να απολαμβάνετε πιάτα με άποψη και χαρακτήρα, που δεν προϋποθέτουν «κράτηση» αλλά λίγα μόνο clicks. Με παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες delivery – efood, Wolt και Box – αλλά και μέσα από το site www.lapanteranegra.gr, εσείς επιλέγετε γεύση και η “LPN” (La Pantera Negra) εμπειρία σας χτυπά την πόρτα! Feel free to click & taste us!

Τι είναι όμως η “LPN” εμπειρία;

«Φτιάχνουμε φαγητό με αγάπη» λέει ο σεφ, Δημήτρης Κατριβέσης.

Η φιλοσοφία του La Pantera Negra προσεγγίζει το φαγητό όχι ως μοναδική ανάγκη για να τραφεί το σώμα αλλά και ως μία πηγή έμπνευσης για το πνεύμα.

Ο συνδυασμός ιαπωνικής και περουβιανής κουζίνας του La Pantera Negra δημιουργεί μια συμφωνία γεύσεων, αρωμάτων και συστατικών και από τους δύο πολιτισμούς.

Αυτή η γαστρονομική «mistura» προσφέρει μια γευστική εμπειρία που ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει κόσμους. Βασιζόμενος στην πολυετή του εμπειρία σε high-end εστιατόρια παγκοσμίως, ο Δημήτρης Κατριβέσης εμποτίζει τις γεύσεις του La Pantera Negra με τη δημιουργική του «τρέλα», με αποτέλεσμα πιάτα που είναι ταυτόχρονα τολμηρά και εκλεπτυσμένα.

Nikkei ceviche, Japanese smash burger ή Orzo La Pantera Negra a.k.a. το signature dish του “LPN”;

Η δημιουργική «κάρτα» που έχει σχεδιάσει ο Δημήτρης Κατριβέσης ξεδιπλώνεται μέσα από 30 επιλογές σε ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα και γλυκά. Στα highlights περιλαμβάνονται τα περίφημα ceviche του σεφ, τα Peruvian bowls, τα signature bao buns αλλά και το γευστικά μοναδικό burnt cheesecake με dulce de leche.

Chef’s signature sauces

Ανακαλύψτε τα μαγικά «μπουκαλάκια» που κλείνουν μέσα τους τις τρεις σάλτσες που για πρώτη φορά υπογράφει ο Δημήτρης Κατριβέσης. Beetroot ketchup, Pineapple Sriracha Mayo και Lemon Honey Miso θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε εμπειρία για αληθινούς taste seekers.

Last but not least…

Γνωρίστε τα cocktails του La Pantera Negra

Με σπιρτάδα και «χαρακτήρα» για κάθε στιγμή. Pisco Negroni, Bramble ή Pornstar; Πικρά και «δυνατά», φρουτώδη ή γλυκόξινα, στην πιο δημιουργική συσκευασία για μία άτυπη ‘Happy hour’ ή ένα πάρτι με φίλους στο σπίτι.

Κάνε κι εσύ join στο επαναστατικό “LPN” concept της Αθήνας!