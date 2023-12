Μετά την εντυπωσιακή παρουσία στο Athens Bar Show, το Jägermeister χάρισε μια αξέχαστη εμπειρία στους λάτρεις του, για μια ακόμα χρονιά, με ένα εκρηκτικό event που πλέον έχει αναδειχθεί σε ετήσιο ραντεβού.

Για μια ακόμη χρονιά λοιπόν, το Lohan Nightclub «ντύθηκε» στα πράσινα και υποδέχτηκε τους fans του Jägermeister σ’ ένα μοναδικό best night party, με ένα εντυπωσιακό line up. Οι Amelia, Mr Chi, The Gosha, Mangata Projekt, Agent Greg επιμελήθηκαν το dance soundtrack της βραδιάς με μια σκυταλοδρομία μοναδικών DJ Set.

Στα Highlight της βραδιάς, συγκαταλέγεται η ξεχωριστή εμφάνιση της Jägermeister μπάντας, που έκλεψε τις εντυπώσεις ξεσηκώνοντας το κοινό με all time classic rock κομμάτια.

Με το hashtag #BestNights, οι φίλοι του Jägermeister μοιράστηκαν τις στιγμές τους στα social media, μεταφέροντας το κλίμα και τον παλμό σε όσους δεν είχαν την ευκαιρία να είναι εκεί ενώ ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο best night party.

Αν θες να ζήσεις κ εσύ μοναδικές βραδιές με το Jägermeister ακολούθησε το @jagermeister_gr και μάθε τα πάντα για τα #BestNights στην πόλη σου.