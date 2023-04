Εσείς γνωρίζατε ότι τα χρωματιστά και τα λευκά ρούχα μπορούν να μπουν μαζί στην ίδια πλύση; Οι αγαπημένες μας χρωμοπαγίδες Colour Catcher MAX PROTECT εγγυόνται καλύτερα αποτελέσματα ακόμα και στους πιο τολμηρούς και διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων. Για αυτό, λέμε #ΝαιΣτοMix&Match και τολμάμε τις μικτές πλύσεις με το Colour Catcher MAX PROTECT.

Η πολύ επιτυχημένη digital καμπάνια του Colour Catcher «Ναι στο Mix & Max» συνεχίζεται και φέτος με συμμάχους, στην προστασία των χρωμάτων, την Εβελίνα Νικόλιζα και τον Παύλο Χάππιλο. Απίθανοι διαγωνισμοί θα τρέξουν και αυτή τη χρονιά προσφέροντας πλυντήρια ρούχων και χρωμοπαγίδες. Η επιτυχία της περσινής καμπάνιας αναδείχθηκε και στα φετινά Influencer Marketing Awards by Boussias κατακτώντας το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best in Laundry products.

To Colour Catcher, εφευρέτης της χρωμοπαγίδας & Νο1 μάρκα* ενάντια στα ατυχήματα αποχρωματισμού, συνεχίζει να είναι σύμμαχος μας σε κάθε πλύση, να προστατεύει τα ρούχα μας από τα ατυχήματα αποχρωματισμού και να διατηρεί την ζωντάνια των χρωμάτων τους ενώ είναι και φιλικό για το περιβάλλον.

Μέσα από το Instagram και το Facebook account του Colour Catcher, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και διαγωνισμούς!

Εμπιστευόμαστε τις χρωμοπαγίδες Colour Catcher MAX PROTECT γιατί οι εκπλήξεις είναι ωραίες, αρκεί να μην αφορούν τα χρώματα ρούχων μας!