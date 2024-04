Με δυνατές συγκινήσεις και εξαιρετικές επιδόσεις ολοκληρώθηκε το 2ο L’ Etape Greece by Tour de France 2024 presented by SKODA

2.800 χρόνια μετά τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες (776 π.Χ.), η Αρχαία Ολυμπία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, φιλοξενώντας το Σάββατο 6 Απριλίου 2024, για 2η συνεχή χρονιά, σε ένα μοναδικό ποδηλατικό σκηνικό, τον κορυφαίο αγώνα L’ Etape Greece by Tour de France 2024 presented by SKODA σε συνδιοργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με πάνω από 3.000 αθλητές, θεατές και επισκέπτες να βιώνουν την εμπειρία του θρυλικού Γύρου της Γαλλίας.

Περισσότεροι από 1.000 αθλητές συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού αποδεικνύοντας πως η ποδηλασία στην Ελλάδα παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική, κερδίζοντας νέο κοινό κάθε χρόνο. Μέσα από τις 3 διαδρομές του αγώνα, τη μεγάλη πρόκληση των 128χλμ “The Race”, την πιο γρήγορη αλλά εξίσου εντυπωσιακή διαδρομή των 76χλμ “The Ride” και την πιο ήπια ποδηλατική βόλτα των 17 χλμ. “The Fun Ride”, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στα υπέροχα ανοιξιάτικα τοπία και τα γραφικά χωριά της Ολυμπίας πάνω σε ένα ποδήλατο, σε κλειστούς δρόμους, με απόλυτη ασφάλεια και με τη διαρκή εμψύχωση των 100 εθελοντών από την γύρω περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε σχετικά με τη διοργάνωση: «Τo L’Etape Greece by Tour de France, επέστρεψε και φέτος στην Ολυμπιακή Γη. Χιλιάδες λάτρεις του ποδηλάτου βρέθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία και συμμετείχαν σε μία διοργάνωση που τράβηξε τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων απ’ όλον τον κόσμο. Tο L’Etape Greece συνδέεται με τον τόπο που μετέτρεψε τον αθλητισμό σε ιδεώδες, σε αυτόν τον τόπο γιορτάσαμε την 6η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, στέλνοντας το μήνυμα της θετικής επιρροής που μπορεί να έχει ο αθλητισμός στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Στηρίζουμε τις καλές πρακτικές κάθε αθλήματος που κινητοποιεί τους πολίτες, αλλά και διαφημίζει σε όλον τον κόσμο τις ομορφιές της Περιφέρειάς μας. Αυτή είναι η Δυτική Ελλάδα: Τόπος ζωής, τόπος ομορφιάς, τόπος μεγάλων διοργανώσεων.».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Άρης Παπαναγιωτόπουλος, δίνοντας την εκκίνηση της μεσαίας διαδρομής “The Ride”, ανέφερε «Για εμάς στην Αρχαία Ολυμπία είναι μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς σε λίγες ημέρες είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων που θα φωτίσει όλον τον κόσμο. Μάλιστα, η φετινή χρόνια είναι εμβληματική, καθώς συμπληρώνουμε 2.800 χρόνια από την πρώτη τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων κι αυτό κάνει την εκδήλωση ακόμη πιο σπουδαία. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που είστε εδώ, που ήρθατε να γνωρίσετε και να τιμήσετε τις ομορφιές και τα μέρη μας. Πολλά συγχαρητήρια στην ΕΥ ΖΗΝ Greece και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη διοργάνωση, στους εθελοντές και φυσικά στους αθλητές που συμμετέχουν”.

Στην αγωνιστική διαδρομή των 128χλμ, στην κατηγορία ανδρών, 1ος τερμάτισε ο Περικλής Ηλίας με χρόνο 03:30:04, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο βάθρο, φορώντας το πολυπόθητο κίτρινο Jersey. Ακολούθησαν ο Χαράλαμπος Καστραντάς (03:31:10) στη 2η θέση και στην 3η θέση ο Μαρτίνος Μούτσιος (03:31:16). Στην κατηγορία των γυναικών του “The Race”, το κίτρινο Jersey κατέκτησε η Ηρώ Μηλάκη με χρόνο 03:42:35, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν με σειρά κατάταξης η Βαρβάρα Φασόη (03:53:48) και η Άννα-Όλγα Μήτσου (03:59:48).

Στη διαδρομή των 76χλμ, στην κατηγορία ανδρών, 1ος νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Ρακιντζής (02:11:30), 2ος ο Γιάννης Μπελιμπασάκης (02:12:34) και 3ος ο Μηνάς Μαλάτος (02:13:28). Στην αντίστοιχη διαδρομή, στην κατηγορία των γυναικών, 1η πέρασε τη Γραμμή του Τερματισμού η Ελισάβετ Δήμου (02:32:34), 2η η Ράνια Νομικού (02:37:59) και 3η η Κατερίνα Παναγιωτακοπούλου (02:39:28).

Ο νικητής του “The Race” και μέλος της SKODA Cycling Team, Περικλής Ηλίας, δήλωσε κατά τον τερματισμό του «Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε σε ένα άκρως εορταστικό κλίμα! Στη συνέχεια ο καθένας έκανε τη δική του μεγάλη προσπάθεια και ακολούθησε τον δικό του ρυθμό. Η διαδρομή ήταν τόσο όμορφη και η φύση μαγευτική που σταματήσαμε κιόλας να χαζέψουμε τα τοπία της περιοχής. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την άρτια διοργάνωση και το εξαιρετικό support team που μας έκανε να νιώθουμε ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.».

«Ήταν πολύ έντονη η ανάβασή μας στην αρχή, άλλα γενικά ήταν ένας απίστευτος αγώνας. Η τροφοδοσία ήταν εξαιρετική, μας βοήθησε πολύ και μας κράτησε ενυδατωμένους. Ευχαριστούμε πολύ τη διοργάνωση – ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και ελπίζω του χρόνου να είμαστε και πάλι εδώ.» ανέφερε στη Γραμμή του Τερματισμού ο 1ος ποδηλάτης της μεσαίας διαδρομής “The Ride”, Κωνσταντίνος Ρακιντζής.

Ο Κωνσταντίνος Ρακιντζής, μάλιστα, θα έχει την τιμή να συμμετέχει στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία για το Παρίσι 2024, που θα ξεκινήσει στις 16 Απριλίου 2024 – θέση την οποία εξασφάλισε η διοργάνωση του L’ Etape Greece, ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους πρώτους νικητές του αγώνα από κάθε διαδρομή και κατηγορία.

Η κα Βάσια Μπιρλιράκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΥ ΖΗΝ Greece ανέφερε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα: «Είμαστε τρομερά χαρούμενοι που φιλοξενούμε για 2η φορά το L’ Etape Greece by Tour de France presented by SKODA στην Αρχαία Ολυμπία. Μπορώ να πω ότι πλέον ο αγώνας έχει γίνει θεσμός, αφού όλη η πόλη βγήκε στους δρόμους για να υποδεχτεί και να χειροκροτήσει τους αθλητές μας! Ήταν υπέροχο να βλέπεις τα χωριά της περιοχής να γεμίζουν ζωή, ποδήλατα, κράνη και φυσικά άπειρα χαμόγελα! Φέτος, ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, γεγονός που δείχνει πόσο το ποδηλατικό κοινό έχει αγαπήσει τον συγκεκριμένο αγώνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα αυτό το αντικειμενικά δύσκολο εγχείρημα. Στόχος μας στην ΕΥ ΖΗΝ Greece δεν είναι απλά να κάνουμε διοργανώσεις, αλλά να δημιουργούμε συναισθήματα στους συμμετέχοντες. Και θεωρώ ότι σήμερα όλοι θα φύγουν από την Αρχαία Ολυμπία γεμάτοι αξέχαστες αναμνήσεις και εικόνες.».

Ονομαστικός χορηγός και της φετινής διοργάνωσης ήταν η ιστορική τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία Kosmocar-SKODA, που εδώ και 20 χρόνια υποστηρίζει τον θεσμό του Tour de France παγκοσμίως. H AVRA 3E με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ κράτησε ενυδατωμένους τους αθλητές. Ο κορυφαίος αντιπρόσωπος ποδηλατικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, η Κυκλοποδηλατική, προσέφερε σε κάθε συμμετέχοντα του αγώνα το Offlicial L’ Étape Greece by Tour de France 2024 SANTINI Jersey, της ιταλικής εταιρείας ποδηλατικής ένδυσης Santini. Η Ολυμπία Οδός συνέδεσε όλους τους αθλητές με την Πρωτεύουσα του Αθλητισμού και η Coffee Island τους τροφοδότησε με αρωματικό καφέ και special νοστιμιές. Τη φετινή διοργάνωση υποστήριξαν επίσης η Heineken, η Marathon Bikes ως επίσημος συνεργάτης για το service των ποδηλάτων, η GU Energy Greece και η Bella Fruta, ως οι απόλυτοι διατροφικοί σύμμαχοι, και η Physioathens, υπεύθυνη για την αποκατάσταση των αθλητών μετά τον τερματισμό.

Νέα και ενημερώσεις για τη διοργάνωση:

Website: https://greece.letapebytourdefrance.com/

Facebook: https://www.facebook.com/letapegreece

Instagram: https://instagram.com/letapegreece?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==