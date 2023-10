Το βιβλίο που διηγείται τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών και έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή των πωλήσεων.

Το “The Woman in Me” αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση της λίστας best-seller του Amazon την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, λίγο μετά την αποκάλυψη της τραγουδίστριας ότι υποβλήθηκε σε έκτρωση όταν ήταν σε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Η 41χρονη ποπ σταρ γιόρτασε το παραπάνω επίτευγμα με μια ανάρτηση στο Instagram και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που προπαραγγέλνουν το βιβλίο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 24 Οκτωβρίου.

“Μένει μόνο μια εβδομάδα μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου μου #TheWomanInMe στα ράφια! Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που το κατατάξατε ήδη στην πρώτη θέση στο Amazon!!!” έγραψε.

Φαίνεται πως το βιβλίο υπόσχεται πολλές αποκαλύψεις, γεγονός που το έχει αναδείξει στην κορυφή των πωλήσεων. Αρχικά, αναφέρεται στην έκτρωση λέγοντας: “Αγαπούσα τόσο πολύ τον Τζάστιν. Πάντα έλπιζα ότι μια μέρα θα κάναμε μια οικογένεια μαζί. Απλά, αυτό έγινε πολύ νωρίς από ό,τι περίμενα.” Συνεχίζει εξηγώντας ότι ο Τζάστιν δεν ήταν ευχαριστημένος με την είδηση της εγκυμοσύνης, δηλώνοντας ότι δεν ήταν έτοιμοι να γίνουν γονείς λόγω της νεαρής ηλικίας τους.

“Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα με κατηγορήσει για αυτήν την απόφαση, αλλά συμφώνησα να μην κρατήσω το παιδί. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η σωστή επιλογή. Αν εξαρτιόταν μόνο από μένα, ποτέ δεν θα έκανα αυτό το βήμα. Ωστόσο, ο Τζάστιν ήταν πεπεισμένος ότι δεν ήθελε να γίνει πατέρας,” δήλωσε η τραγουδίστρια.

