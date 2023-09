Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet δημοσιοποίησαν το ειδύλλιό τους τη Δευτέρα, καθώς φωτογραφήθηκαν μαζί για πρώτη φορά στο σόου της Beyoncé στο Λος Άντζελες. Η γνωστή τηλεπερσόνα και ο 27χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκαν να μιλούν και να φλερτάρουν στο SoFi Stadium στο Inglewood σε ένα video που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Jenner συνομιλούσε σε θερμό κλίμα με τον πρωταγωνιστή του Dune, ο οποίος στη συνέχεια άναψε ένα τσιγάρο. Το δίδυμο φάνηκε να περνάει υπέροχα, με την Kylie να γελάει και να ρίχνει το κεφάλι της πίσω σε κάτι που είπε ο ηθοποιός κάποια στιγμή.

Η Kylie φορούσε ένα φόρεμα με κορσέ, με τα μαλλιά της τραβηγμένα σε ένα κομψό updo. Εν τω μεταξύ, ο ηθοποιός του Χόλυγουντ είχε μια ολόμαυρη εμφάνιση που αποτελείται από ένα φούτερ με κουκούλα και ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ. Η συναυλία της Beyoncé – η οποία πραγματοποιήθηκε στα 42α γενέθλια της τραγουδίστριας – προσέλκυσε μια σειρά από αστέρια της A-list, συμπεριλαμβανομένων των Adele, Justin Bieber και Hailey Bieber, Zendaya και Tom Holland, καθώς και της Kim Kardashian.

Mark your calendars: On Beyoncé’s 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… 🔥 pic.twitter.com/NUUkqIY8vi

