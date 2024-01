64 ημέρες με 100 ταινίες που έχουν αποσπάσει 180 βραβεία και 500 υποψηφιότητες!

Μ ην χάσετε LIVE και ΔΩΡΕΑΝ την 81 η τελετή απονομής των Βραβείων Golden Globes (8/1)

Μέχρι σήμερα 000 οικογένειες , που δεν ήταν προηγουμένως συνδρομητές της Nova, αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν το εξαιρετικό περιεχόμενο της EON μέχρι τις 10 Ιανουαρίου!

Κάθε βράδυ από τις 21:30 back to back 2 βραβευμένες ή υποψήφιες ταινίες για βραβεία

5 ειδικές εβδομάδες με ταινίες αφιερωμένες σε Χρυσές Σφαίρες, BAFTA, Καλύτερες Διεθνείς Ταινίες, Ευρωπαϊκά Διαμάντια και Εβδομάδα Όσκαρ

Αφιερώματα σε Γιώργο Λάνθιμο, Αλ Πατσίνο, Μεριλ Στριπ, Μπραντ Πιτ, Κιρα Νάιτλι, Μάρτιν Σκορτσέζε και Eddie Redmayne

Μην χάσετε LIVE και την 77η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA (18/2)

Το αγαπημένο pop up κανάλι των βραβείων, Novastars είναι εδώ και υπόσχεται ανεπανάληπτο κινηματογραφικό υπερθέαμα! Από την Κυριακή 7 Ιανουαρίου έως την Δευτέρα 11 Μαρτίου οι σινεφίλ θα συντονιστούν στο κανάλι των βραβείων απολαμβάνοντας 100 ταινίες που έχουν αποσπάσει 180 βραβεία και 500 υποψηφιότητες!

Κάθε βράδυ από τις 21:30 το Novastars θα προβάλει δύο ταινίες back to back που έχουν αποσπάσει βραβεία ή έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ φυσικά το ενδιαφέρον μονοπωλούν και οι τελετές απονομής των βραβείων Golden Globes (8/1) και BAFTA (18/2), αφιερώματα που τιμούν μοναδικούς σκηνοθέτες, αφιερώματα στις καλύτερες ερμηνείες του Χόλιγουντ, αλλά κι εβδομαδιαία αφιερώματα που μας οδηγούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στις μεγάλες τελετές.

Η 81η τελετή απονομής των Βραβείων Golden Globes θα μεταδοθεί LIVE στις 03:00 (ξημερώματα 8/1) στο Novastars με τoν αυθεντικό ήχο της εκδήλωσης (με τους σινεφιλ να μπαίνουν στο κλίμα από τις 02:00 με το Red Carpet) ενώ την ίδια ημέρα (8/1) η τελετή θα μεταδοθεί υποτιτλισμένη στις 22:00 από το Novacinema1.

Παράλληλα, η 77η τελετή απονομής των Βραβείων BAFTA θα μεταδοθεί LIVE από το Novastars στις 18/2.

Κατά τη διάρκεια του Novastars θα προβληθεί special αφιέρωμα στον βραβευμένο με Όσκαρ Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο, τον άνθρωπο που επανέφερε τον ελληνικό κινηματογράφο στα βραβεία των μεγάλων φεστιβάλ και έφτασε μέχρι τα Όσκαρ! Στο πλαίσιο του αφιερώματος (10-11/2) θα προβληθούν οι ταινίες, Dogtooth, Alps, The Lobster​, The Killing of the Sacred Deer. Παράλληλα θα υπάρξουν και ανάλογα αφιερώματα για τους Brad Pitt & Keira Knightley​ (27-28/1) με τις ταινίες Burn After Reading, Twelve Monkeys​, Pride and Prejudice, Atonement​. Ακολουθούν για τους Al Pacino & Meryl Streep​ (24-25/2) με τα φιλμ Scarface​, Serpico, Julie &Julia, The River Wild, για τον Martin Scorsese​ (3-4/2) με τις ταινίες Gangs of New York​, Cape Fear, The Aviator, Taxi driver​ καθώς και για τον Eddie Redmayne​ (10/3) με τις ταινίες The Theory of Everything​, The Danish Girl​.

Επίσης, θα υπάρξουν αφιερωματικές εβδομάδες με μεγάλες ταινίες:

Εβδομάδα Golden Globes : 8/1 – 14/1: Μία εβδομάδα γεμάτη ταινίες που έχουν προταθεί διακριθεί στα βραβεία Golden Globes.

Εβδομάδα Καλύτερων Διεθνών Ταινιών: 15/1 – 21/1: Μία εβδομάδα με τις καλύτερες Διεθνείς ταινίες από τα βραβεία Όσκαρ και Golden Globes.

Εβδομάδα BAFTA : 12/2 – 18/2: Μία εβδομάδα με τις καλύτερες ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα βραβεία BAFTA.

Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Διαμαντιών: 26/2 – 3/3: Μία εβδομάδα με ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.

Εβδομάδα Όσκαρ 4/3 -10/3: Μια εβδομάδα με οσκαρικές ταινίες που έχουν βραβευτεί ή προταθεί για Όσκαρ.

Μεταξύ των ταινιών που θα απολαύσουν οι σινεφίλ είναι Tar, Gandhi, The Danish Girl, Another Round, Scarface, Call Jane, The Social Network, She Said, Spencer, The Pianist, Steel Magnolias, The Constant Gardener, Missing, Postcards from the Edge, The American President, Blue Valentine, Serpico, Tonya, Tootsie, Gandhi, Baby Driver, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Loveless, Parallel Mothers, Decision to Leave, Girl, A Hero, The Salesman, Land of Mine, In the Mood for Love, In the Fade, Les Miserables, Dogtooth, 8 Mile, A Love Song, Fifty Shades of Grey, Everest, 2046, The Girl with the Dragon Tattoo, κ.α.

To κανάλι (θέση 200) θα έχει ενεργοποιημένο το 7 days Catch Up TV, ενώ θα είναι διαθέσιμο και On Demand κάτω από την ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.