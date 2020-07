Τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι ένας 6χρονος από τις Η.Π.Α. έσωσε την μικρή του αδερφή από επίθεση άγριου σκύλου, με αποτέλεσμα να την σώσει από βίαιες δαγκωματιές, τις οποίες υπέστη ο ίδιος. (διαβάστε περισσότερα εδώ) Η γενναιότητα του 6χρονου, Bridger Walker δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς και ο κινηματογραφικός Captain America, ο ηθοποιός Chris Evans αλλά και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας την αναγνώρισαν και την επαίνεσαν.

Hero supporting hero.

Actor @ChrisEvans sent a video message to 6-year-old Bridger Walker after the boy saved his younger sister from a dog attack, thanking the boy for his selflessness and promising to send him an authentic #CaptainAmerica shield: pic.twitter.com/pstwf4rviL

— MCU Direct (@MCU_Direct) July 16, 2020