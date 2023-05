To Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμά του μήνα με αποκλειστικό περιεχόμενο που φτιάχνει έναν ξεχωριστό Μάιο. Οι superheroes της Marvel και της DC συναντιούνται για πρώτη φορά και αποκλειστικά κάτω από την ίδια στέγη μέσα από ένα απολαυστικό tribute 60+ τίτλων, μονάχα στο Vodafone TV.

Παράλληλα, η πολυαναμενόμενη σειρά “White House Plumbers” του ΗΒΟ για το σκάνδαλο του #Watergate, η αναβίωση του «Οι Λευκοί δεν Μπορούν να Πηδήξουν», η νέα ταινία «Πίτερ Παν & Γουέντι» και το «Ant–Man και Wasp: Κβαντομανια» (από 17/5) στο Disney+, αλλά και μια σειρά από τις πιο πρόσφατες hot ταινίες με τεράστια επιτυχία στο box office, δημιουργούν έναν ξεχωριστό μήνα στο Vodafone TV, διαθέσιμο από €26,50 με τα προγράμματα Triple Play Fiber 100.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

“WHITE HOUSE PLUMBERS”

Πίσω στο 1971, όταν ο Λευκός Οίκος προσλαμβάνει δυο μυστικούς πράκτορες της FBI και του CIA για να ερευνήσουν την διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου. Ότι μπορεί να πάει λάθος, πηγαίνει. Ετοιμαστείτε για ένα ρεσιτάλ με πρωταγωνιστές τον Τζάστιν Θερού και τον Γούντι Χάρεσλον. ​

“LOVE AND DEATH”

Τέξας, 1980. Δυο ζευγάρια χαίρονται την εξοχή και τις ανέμελες στιγμές, μέχρι που κάποιος σηκώνει ένα τσεκούρι. Αυτό αρκεί για να κάνει το “Love and Death” με την Ελίζαμπεθ Όλσεν και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζέσι Πλέμονς, από τις πλέον αναμενόμενες της Άνοιξης. Μυστήριο, δράμα, μαύρη κωμωδία, όλα σε ένα και όλοι για όλους. ​

“Α BLACK LADY SKETCH SHOW” S4

Τέταρτος κύκλος για το “A Black Lady Sketch Show”, μια από τις πλέον ανορθόδοξες προσθήκες στην κωμική κολλεκτίβα του ΗΒΟ, με την Robin Thede σε ένα ρεσιτάλ πολλών ερμηνειών, που μάλλον κάνουν τη σειρά αυτή, που ακροβατεί μεταξύ του stand up comedy show, του αυτοσχεδιασμού και του σοβαρού δοκιμίου, να μοιάζει άκρως μοναδική στο είδος της. ​

“RAIN DOGS”

Μια νέου είδους οικογένεια θα βρει κανείς στο “Rain Dogs”. Η Κοστέλο Τζόουνς, που εκδίδεται για να μεγαλώσει την κόρη της, στηρίζεται στον Σέλμπι και στην Γκλόρια, δυο καινούργιους γονείς σε έναν κόσμο που δεν δείχνει διατεθειμένος να τους δεχτεί. Κι όμως, το “Rain Dogs” είναι η αποδοχή η ίδια!​

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠO TO DISNEY+

«ANT-MAN ΚΑΙ WASP: ΚΒΑΝΤΟΜΑΝΙΑ» (“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”)

Διαθέσιμo από 17 Μαΐου

Οι υπερήρωες Σκοτ Λανγκ και Χόουπ βαν Ντάιν επιστρέφουν για να συνεχίσουν τις περιπέτειές τους ως Ant-Man και Wasp. Μαζί με τους γονείς της Χόουπ Χανκ Πιμ και Τζάνετ βαν Ντάιν και την κόρη του Σκοτ, Κάσι Λανγκ, εξερευνούν το Κβαντικό Βασίλειο, αλληλεπιδρώντας με νέα πλάσματα και ξεκινώντας μια περιπέτεια που θα τους ωθήσει πέρα απ’ τα όρια.

«ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΗΔΗΞΟΥΝ» (“White Men Can’t Jump”)

Ένα εκ διαμέτρου και φαινομενικά και ουσιαστικά αταίριαστο ντουέτο ενώνεται για να κάνει τα γήπεδα να αναστενάξουν. Η «θρυλική» ταινία του αναβιώνει στο Disney+ με μια καινούργια ανάγνωση και υπόσχεται νέες περιπέτειες, που σκοράρουν ακόμα πιο ψηλά. ​

«STAR WARS: ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ JEDI»

Τοποθετημένο 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του “Star Wars: The Phantom Menace”, στα χρόνια της High Republic το «Star Wars: Οι Περιπέτειες των Νεαρών Jedi» ακολουθεί τους νεαρούς Jedi που φοιτούν για να αποκτήσουν την Δύναμη, εξερευνώντας τον γαλαξία. ​

«ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ & ΓΟΥΕΝΤΙ» (“Peter Pan & Wendy”)

Η νέα ταινία «Πίτερ Παν & Γουέντι», παρουσιάζει την Γουέντι Ντάρλινγκ, ένα νεαρό κορίτσι που φοβάται να αφήσει το σπίτι της και γνωρίζει τον Πίτερ Παν, ένα αγόρι που αρνείται να μεγαλώσει. Μαζί με τα αδέρφια της και μια μικροσκοπική νεράιδα, την Τίνκερ Μπελ, ταξιδεύουν με τον Πίτερ στον μαγικό κόσμο της Χώρας του Ποτέ. Εκεί, συναντούν έναν κακό πειρατή καπετάνιο, τον Κάπτεν Χουκ, και ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια, που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΕΓΗ

To μεγαλύτερο αφιέρωμα σε SUPERHEROES που έγινε ποτέ είναι αυτό του Vodafone TV, όπου οι κινηματογραφικοί υπερήρωες της Marvel και της DC Comics συναντιούνται για πρώτη φορά κάτω από την ίδια στέγη και η περιπέτεια αποκτά άλλη έννοια. 60+ τίτλοι με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές σε ένα απολαυστικό tribute, που όμοιό του δεν έχει υπάρξει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“SCREAM VI” (Video On Demand)

Μετά από τους φόνους του τελευταίου Ghostface, οι τέσσερις επιζήσαντες αφήνουν το Γούντσμπορο και ξεκινούν ένα νέο, ασφαλές κεφάλαιο στη ζωή τους στη Νέα Υόρκη. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Η Τζένα Ορτέγκα επιστρέφει στο franchise μετά την μεγάλη επιτυχία του «Wednesday» δια χειρός Τιμ Μπάρτον και όλα μοιάζουν ταιριαστά (και) τρομακτικά. ​

“SHAZAM: FURY OF THE GODS” (Video On Demand)

H ιστορία του έφηβου Μπίλι Μπάτσον, ο οποίος κάθε φορά που λέει τη μαγική λέξη «shazam» μεταμορφώνεται στο ομώνυμο ενήλικο alter ego του, συνεχίζεται όταν μια νέα απειλή θέτει σε κίνδυνο τον κόσμο και αυτούς που αγαπά. Και αυτή τη φορά έχει ολίγον και από Ελλάδα.

“PETER VON KANT” (Video On Demand)

Ο Φρανσουά Οζόν συναντάει τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, ή αλλιώς αυτή είναι η ταινία για τα γυρίσματα της περιβόητης ταινίας «Τα Πικρά Δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ». Ιζαμπέλ Ατζανί και Χάνα Σινγκούλα, αμφότερες από το σύμπαν του Φασμπίντερ έρχονται εδώ για να αφηγηθούν τους απαγορευμένους έρωτες του σκηνοθέτη Πήτερ Φον Καντ. ​

“M3GAN” (Premium Video On Demand)

H M3GAN είναι μια κούκλα που μοιάζει να έχει κανονική ζωή και έχει προγραμματιστεί ως θαύμα της τεχνητής νοημοσύνης να είναι ο καλύτερος σύντροφος ενός παιδιού και ο μεγαλύτερος σύμμαχος ενός γονιού. Μιλάμε όμως για το ίδιο το Κακό που έχει φωλιάσει στην «M3gan», και αυτό είναι ένα από τα εμπορικότερα θρίλερ των τελευταίων ετών. ​

«ΜΟΥΜΙΕΣ» (“Mummies”, Video On Demand)

Τρεις αρχαίες μούμιες ζουν σε μια μυστική υπόγεια πόλη, κρυμμένη στη σύγχρονη Αίγυπτο. Η παρέα αποτελείται από μια πριγκίπισσα, έναν πρώην αρματοδρόμο, τον μικρό του αδελφό και ένα ήμερο κροκοδειλάκι. Μια σειρά από ατυχή περιστατικά θα οδηγήσει τις «Μούμιες» στο σύγχρονο Λονδίνο.​

«ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ» (“Puss in Boots: The Last Wish”, Premium Video On Demand)

Ο ατρόμητος γάτος από το σύμπαν του «Σρεκ» μαθαίνει ότι έχει «κάψει» τις oκτώ από τις εννιά ζωές του και ξεκινάει μια αναζήτηση για τον μύθο της «τελευταίας ευχής» που θα του επιτρέψει να ανακτήσει τις χαμένες του ζωές. Αν δε το είδατε, o «Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία» είναι το πιο επιτυχημένο animated φιλμ της χρονιάς στο ελληνικό box office. ​

«Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ» (“The Gladiator”)

Το κλασικό πλέον, βραβευμένο με 5 Όσκαρ φιλμ εποχής, «Ο Μονομάχος» του Ρίντλεϊ Σκοτ αφηγείται την μάχη μεταξύ του Μάξιμου και του Κόμμοδου, όχι για την εξουσία, αλλά για την ίδια την ζωή και το δικαίωμα στην ελευθερία, σε μια ερμηνευτική αναμέτρηση μεγατόνων ανάμεσα στον Ράσελ Κρόου και τον Χοακίν Φίνιξ.​

“AMERICAN IDOL”

Lionel Richie, Kate Perry, Luke Bryan επιστρέφουν στον νέο κύκλο του AMERICAN IDOL και όλα μοιάζουν μελωδικά αυτόν τον Μάϊο, αποκλειστικά στο Vodafone TV.

NETFLIX & AMAZON PRIME

“FUBAR” στο Netflix

Λίγο πριν αποσυρθεί, ένας πράκτορας της CIA ανακαλύπτει ένα οικογενειακό μυστικό κι αναγκάζεται να επιστρέψει στη δράση για μια τελευταία δουλειά. Αυτό είναι το “FUBAR” με τον Άρνολντ Σβαρτζενένγκερ στην πρώτη του συνεργασία με το Netflix. ​

“DAISY JONES AND THE SIX” στο Amazon Prime

Η άνοδος και κυρίως η πτώση του συγκροτήματος των “Daisy Jones and the Six”, η αρχή τους, η γνωριμία, οι επιτυχίες, οι έρωτες, οι παραφωνίες, όλα κι άλλα τόσα, άγνωστες και ακόμα πιο άγνωστες σελίδες και φτιάχνουν την απόλυτη μουσική σειρά του Amazon Prime που βλέπεται (και ακούγεται) μονάχα στο τέρμα.