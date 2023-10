Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για έναν καλό καφέ! Αλλά η κατάλληλη στιγμή αφορά μόνο τον ίδιο τον καφέ; Ο καφές, που εισήχθη στη δεκαετία του 1500, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ιταλική κουλτούρα ακόμη και έκτοτε, καθιερώνοντας ορισμένες καθημερινές τελετουργίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ρουτίνας των περισσότερων ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι ο καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι μια καθημερινή ιεροτελεστία που μας συνδέει όλους.

Η Lavazza, η διεθνούς φήμης ιταλική εταιρεία καφέ, γιορτάζει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα του Καφέ, εμβαθύνοντας στις έννοιες πίσω από ένα φλιτζάνι καφέ, όπου η εξαιρετική γεύση συνδυάζεται φυσικά με τα συναισθήματα.

Ο καφές ως σύμβολο επιτυχίας και γιορτής

Οι σκληρά εργαζόμενοι, που αφιερώνουν την καρδιά και το χρόνο τους στο πάθος τους, σίγουρα θα συνέδεαν ένα φλιτζάνι καφέ με την επιτυχία. Μπορεί να είναι είτε μια προαγωγή στη δουλειά, είτε το θετικό αποτέλεσμα μιας πανεπιστημιακής εξέτασης: ο καφές αντιπροσωπεύει μια στιγμή ξαφνικής χαλάρωσης που ο σκληρά εργαζόμενος επιτρέπει στον εαυτό του να γιορτάσει το επίτευγμα και να απολαύσει το αίσθημα της ικανοποίησης.

Το άρωμα ενός φλιτζανιού καφέ έχει τη δύναμη να διαπερνά τον χώρο και τα δωμάτια γύρω, επαναφέροντας αυτόματα το σώμα σε μια αίσθηση ησυχίας, όπου μπορεί επιτέλους να χαλαρώσει και να απολαύσει την επιτυχία που έχει επιτευχθεί. Για να πάρετε τη σωστή ενεργεία για να κυνηγήσετε την επόμενη επιτυχία, ένας δροσιστικός και αναζωογονητικός καφές, σερβιρισμένος σε ποτήρι κοκτέιλ είναι η σωστή επιλογή. Το Caffè shakerato, γνωστό κυρίως ως shaken παγωμένος καφές, παρασκευάζεται από baristas ανακινώντας τον εσπρέσο και τον πάγο σε ένα σέικερ για κοκτέιλ και σερβίρεται σε ποτήρι κουπ. Λαμβάνεται με ζάχαρη, συχνά περιλαμβάνει μια σταγόνα amaro ή άλλα λικέρ.

Ο καφές ως σύμβολο αυτοστοχασμού και επανεκκίνησης

Ο καφές έχει συνδεθεί εδώ και πολύ καιρό με την καινοτομία και τη δικτύωση, και πάνω από όλα, ως ένας χρόνος αποσυμπίεσης για να χαλαρώσετε, να προβληματιστείτε και να συλλέξετε τις σκέψεις σας. Ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ σας περικλείει σε μια οικεία και ζεστή αγκαλιά, επιτρέποντας να αισθανθείτε ελεύθεροι να εκτονώσετε και να αφηγηθείτε, να αναλογιστείτε τις τρέχουσες καταστάσεις και να ξεκινήσετε τη φάση της επανεκκίνησης και της αναγέννησης. Ένας απλός εσπρέσο μπορεί να είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας. Στην καθημερινή ζωή, ένα φλιτζάνι εσπρέσο είναι μια ιεροτελεστία για τους περισσότερους ανθρώπους: όσο απλός κι αν είναι, ο εσπρέσο μπορεί να είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας, η πιο αξιόπιστη θεραπεία, που σας βοηθά να νιώθετε σαν στο σπίτι σας σε περιόδους αλλαγής. Συνήθως ξεκινάμε τη μέρα με καφέ, σύμβολο μιας νέας αρχής και ενός νέου κεφαλαίου.

Ο καφές ως σύμβολο σύνδεσης, ο τέλειος συνδυασμός για να ξεκινήσετε μια γνήσια συζήτηση

Ο καφές είναι μακράν ένα από τα ισχυρότερα μέσα ανθρώπινης σύνδεσης. Η κοινή χρήση ενός φλιτζάνι καφέ με φίλους, οικογένεια και συναδέλφους μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά και να ενισχύσει την επικοινωνία, να γεφυρώσει τα κενά και να ενθαρρύνει την αμοιβαία υποστήριξη. Μπροστά σε ένα φλιτζάνι καφέ η ατμόσφαιρα γίνεται πιο άνετη και οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν πιο κοντά από ποτέ, άνετα με αυτά που νιώθουν και αυτά που λαχταρούν να αποκαλύψουν. Και για να εξισορροπήσετε μια τόσο τέλεια σύνδεση, τίποτα δεν είναι καλύτερο από έναν περιτυλιγμένο καπουτσίνο, ένα από τα πιο δημοφιλή παρασκευάσματα καφέ. Αυτό το νόστιμο ζεστό ρόφημα είναι τέλειο για να αφήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων να περιπλανηθούν: η αρχική συνταγή είναι φτιαγμένη με ιταλικό εσπρέσο, γάλα στον ατμό και αφρό γάλακτος σε ίσα μέρη, αλλά μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε αυτές τις ποσότητες ανάλογα με τα γούστα σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Και αν θέλουμε να γιορτάσουμε σοβαρά την Παγκόσμια Ημέρα του Καφέ μοιραζόμενοι ό,τι καλό μπορεί να κάνει ο καφές, το να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία είναι ένα εξαιρετικό και πραγματικό παράδειγμα! Ας ρίξουμε μια ματιά στο A Cup of Learning, την πρωτοβουλία εκπαίδευσης καφέ που πραγματοποιείται από το 2017 με ειδικούς του Lavazza Training Center. Το πρόγραμμα ενσωματώνει τέλεια τη δέσμευση του Ομίλου, Blend for Better, να ενδυναμώσει άτομα από ευάλωτες κοινότητες μέσω της γνώσης και της εξειδίκευσης στον καφέ. Είναι αφιερωμένο κυρίως σε νέους που αναζητούν ευκαιρίες στη βιομηχανία του καφέ. Προσφέρονται δύο συγκεκριμένα μονοπάτια εκπαίδευσης, το ένα για να μάθεις πώς λειτουργούν οι τεχνικές επεξεργασίας πράσινου καφέ και το άλλο για να παρέχεις τις απαραίτητες δεξιότητες για να γίνεις barista. Έτσι ο καφές δημιούργησε δεύτερες ευκαιρίες για περισσότερους από 380 νέους ενήλικες από 16 χώρες, μετατρέποντας το πάθος τους για τον καφέ σε επαγγελματική ευκαιρία. Η Lavazza γνωρίζει ότι ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα φλιτζάνι καφέ, όπως το A Cup of Learning δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, είναι μια ευκαιρία να ανθίσει.

Εδώ και 40 χρόνια, ο καφές έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται την 1 Οκτωβρίου. Ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα στον κόσμο γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1983. Εκτός από την παραδοσιακή κατανάλωση καφέ, τον 21ο αιώνα έχει εμφανιστεί ένας αυξανόμενος αριθμός νέων τρόπων απόλαυσης αυτού του δημοφιλούς ροφήματος, με τους νέους να περιμένουν από ένα φλιτζάνι καφέ κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι οι γονείς ή οι παππούδες τους.

Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, συγκεντρώσαμε μερικά στοιχεία για τον καφέ και μερικές συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να γιορτάσετε το αγαπημένο σας ρόφημα.

Δεν γνωρίζουμε ποιος ακριβώς ήπιε τον πρώτο καφέ στον κόσμο. Ο μύθος όμως λέει ότι ένας βοσκός παρατήρησε ότι οι κατσίκες του έγιναν πολύ ζωηρές μόλις κατανάλωσαν τα μούρα ενός συγκεκριμένου θάμνου. Μάζεψε λοιπόν μερικά μούρα από αυτόν τον θάμνο, τα έριξε σε βραστό νερό και ήπιε το ρόφημα, τον πρώτο δηλαδή καφέ. Τεχνικά η διαδικασία είναι η ίδια μέχρι σήμερα, αν και με μικρές παραλλαγές.

Η κουλτούρα του καφέ προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, με πολυάριθμα καφενεία στην Τουρκία, την Περσία, τη Συρία και την Αραβία τον 15ο αιώνα. Ο καφές έφτασε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα, αλλά πολλοί Ευρωπαίοι τον απέρριψαν, ισχυριζόμενοι ότι οι Χριστιανοί δεν μπορούσαν να πίνουν τα ποτά άλλων θρησκειών. Ο Πάπας Κλήμης Η’, ωστόσο, δοκίμασε κάποτε ένα φλιτζάνι καφέ και ενέκρινε την κατανάλωσή του, και έτσι το ρόφημα αυτό εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική.

Σήμερα, ο καφές καλλιεργείται σε περισσότερες από 70 τροπικές χώρες και αποτελεί το δεύτερο πιο εξαγώγιμο αγαθό στον κόσμο μετά το πετρέλαιο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι σημαντικότερες χώρες παραγωγής καφέ δεν είναι αυτές με την μεγαλύτερη κατανάλωση στο ρόφημα, αντίθετα, εμείς οι Ευρωπαίοι πίνουμε το ένα τρίτο του καφέ παγκοσμίως.

Παρά τον πληθωρισμό και την οικονομική αβεβαιότητα, η πλειονότητα των καταναλωτών δεν εγκαταλείπει τον καφέ, με αποτέλεσμα η ποσότητα που καταναλώνεται να μην μειώνεται.

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας προτιμούν να πίνουν το αγαπημένο τους ρόφημα στο σπίτι, ενώ οι νεότεροι συνηθίζουν να πίνουν τον καφέ τους είτε με παρέα είτε στο χέρι, επιλέγοντας readytodrink προϊόντα. Επίσης, πολλοί νέοι δεν διαθέτουν καφετιέρα στο σπίτι τους.

Τα προσυσκευασμένα προϊόντα on-the-go γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Οι πραγματικά συνειδητοποιημένοι καταναλωτές επιδιώκουν να αγοράζουν προϊόντα σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες, οπότε πολλοί επιλέγουν να αγοράζουν όσα βρίσκονται σε αλουμινένιο κουτάκι, το οποίο είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και μπορεί εξίσου να ανακυκλωθεί απεριόριστα.

Οι λάτρεις του καφέ αναζητούν επίσης ποικιλία και ιδιαίτερες γεύσεις. Επιθυμία που εκπληρώνεται από τα ready to drink προϊόντα, αφού προσφέρουν μεγάλη ποικιλία γεύσεων και σταθερά υψηλή ποιότητα. Υπάρχουνπλέον για παράδειγμα ροφήματα latte με γεύση αλατισμένης καραμέλας, φουντουκιού, σοκολάτας, ακόμη και με γεύση ρούμι-καρύδι.

Πώς μπορείτε λοιπόν να κάνετε μια συνηθισμένη ημέρα αξέχαστη;

Ξεκινήστε τη μέρα σας με τον αγαπημένο σας τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι απολαμβάνετε τον πρώτο καφέ της ημέρας όπως ακριβώς σας αρέσει!

Οργανώστε μια συνάντηση με φίλους ή με την οικογένειά σας, όπου μπορείτε να δείξετε ο ένας στον άλλον τις αγαπημένες σας γεύσεις καφέ, τις μάρκες και να δοκιμάσετε νέες ποικιλίες και παρασκευές!

Συνδυάστε τη γλυκύτητα με την ελαφρώς πικρή γεύση του καφέ, και ανακαλύψτε ποιο γλυκό ταιριάζει καλύτερα με τον αγαπημένο σας καφέ!

Μείνετε συντονισμένοι γιατί λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Καφέ, αυτές τις μέρες μπορεί να βρείτε πρωτότυπες γεύσεις καφέ και διαγωνισμούς σε διάφορα σημεία καφέ!

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι μια καλή μέρα, αρκεί να περιλαμβάνει τον αγαπημένο μας καφέ!