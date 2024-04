Η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής I Love You by Pamela Anderson: Recipes from the Heart που θα κυκλοφορήσει επίσημα στα ράφια στις 15 Οκτωβρίου.

Εμπνευσμένη από τον ρουστίκ τρόπο ζωής της στο κτήμα της οικογένειάς της στο Βανκούβερ, το βιβλίο μαγειρικής της 56χρονης, 288 σελίδων περιλαμβάνει περισσότερες από 80 «εγχώριες και επηρεασμένες από τον κόσμο» φυτικές συνταγές, καθώς και συμβουλές για βιώσιμο σχεδιασμό και κηπουρική.

Η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε το βιβλίο μαγειρικής μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου στη λεζάντα έγραψε:

«Σήμερα, είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι μαζί σας έναν κόπο αγάπης.

Αυτό που ξεκίνησε ως δώρο οικιακής φροντίδας για τα αγόρια μου—ένα κουτί με κάρτες συνταγών, με τον απλό τίτλο «Σ’ ΑΓΑΠΩ»… εξελίχθηκε σε ένα έργο που περιλαμβάνει όλα τα αγαπημένα μας πράγματα. Ένα βιβλίο μαγειρικής για τον τρόπο ζωής. Τίποτα φανταχτερό, απλώς ενημερωμένες, οικογενειακές συνταγές με βάση τα φυτά και διασκεδάζοντας με ένα ταπεινό είδος χαράς. Γιορτάζει τη μαγεία των γραφικών σκηνικών όπου η φύση έχει πάντα μια περήφανη θέση στο τραπέζι.

Ανυπομονώ να είναι σε όλα τα σπίτια σας, από την οικογένειά μας μέχρι τη δική σας.»

Σύμφωνα με το People οι φωτογραφίσεις για τις συνταγές έγιναν στην κουζίνα της.

