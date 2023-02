Novacinema, σημαίνει απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός και οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 5 ανανεωμένες εβδομαδιαίες ζώνες με τεράστιο portfolio επιλογών! Τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova ανανεώνουν το πλούσιο, ποικίλο και αποκλειστικό περιεχόμενο τους δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές να παρακολουθούν ταινίες για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, για όλη την οικογένεια. Οι 5 ανανεωμένες σε ύφος εβδομαδιαίες ζώνες, World Cinema, Bloody Cinema, Classic Cinema, Family Cinema και Sunday Premiere προσφέρουν μια ισχυρή ανανέωση του cine περιεχομένου της Nova και τεράστιες επιλογές για τους συνδρομητές.

World Cinema

Κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema 1 οι σινεφίλ απολαμβάνουν επιλογές από τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο με πρεμιέρες που κάνουν τη διαφορά σε Διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Κάννες, Βερολίνο, Sundance, Θεσσαλονίκη). «Διαμάντια» του ανεξάρτητου κινηματογράφου και προτάσεις ευρωπαϊκών ταινιών. Η ζώνη που φιλοξενεί ταινίες για τους πραγματικούς κινηματογραφόφιλους! Μεταξύ αυτών «Benedetta», «Honeyland», «Titane», «Bacurau», «The Good Boss», «The Lost Daughter», «The Young Lovers», «My Wonderful Wanda».

Bloody Cinema

Οι λάτρεις των ταινιών τρόμου έχουν τη δική τους ζώνη κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3! H Bloody Cinema zone εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση με …”νέο αίμα”! Κάθε εβδομάδα νέες επιλογές από τις πιο ανατριχιαστικές ταινίες τρόμου, όπως «IT», «Old», «Silent Night», «Don’t Breath 2», «The Black Phone», «Umma», «Τhe innocents».

Family Cinema

Οικογενειακός κινηματογράφος- με κινούμενα σχέδια και οικογενειακές κινηματογραφικές περιπέτειες. Αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά, οικογενειακές κωμωδίες, περιπέτειες φαντασίας και κινούμενα σχέδια, υπόσχονται συναρπαστικές οικογενειακές βραδιές στο Novacinema2 κάθε Σάββατο στις 22:10. Οι σινεφίλ θα δουν μεταξύ άλλων «Sing 2», «Boss Baby Family Business», «Cloudy with a chance of meatballs 2», «The Addams Family 2», «Dakota», «My Spy», «How To Train Your Dragon 2».

Classic Cinema

Κλασικός κινηματογράφος- με μια επιλογή από τις καλύτερες εμβληματικές ταινίες από τις δεκαετίες του ’60, του ’70, του ’80, του ’90, κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2. Επιλογές από την πλούσια ταινιοθήκη του κλασικού κινηματογράφου μέσα από αγαπημένες και σημαντικές στιγμές του κινηματογράφου και μοναδικές ερμηνείες σε αριστουργήματα της 7ης τέχνης από κορυφαίους δημιουργούς! Μεταξύ αυτών «Scent of a Woman», «Fun with Dick and Jane», «The Taming of the Shrew», «In the Name of the Father», «Born On The Fourth Of July», «Stand by Me», «The Chase», «Divorce American Style».

Sunday Premiere

Οι πιο δυνατές πρεμιέρες κάθε Κυριακή στις 22.00 στο Novacinema1. Υπερπαραγωγές από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ, οι τελευταίες επιτυχίες του Box office και εντυπωσιακές πρεμιέρες που κάνουν τη διαφορά! Μεταξύ αυτών «The Northman», «Jurassic World: Dominion», «Spencer», «Licorice Pizza», «The Contractor», «House of Gucci», «Downtown Abbey: A New Era».

Οι ταινίες είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 3.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.