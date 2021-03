H Nike μηνύει την καλλιτεχνική κολλεκτίβα MSCHF του Μπρούκλιν για ένα αμφιλεγόμενο ζευγάρι παπουτσιών σε συνεργασία με τον τον γνωστό ράπερ και τραγουδιστή Lil Nas X. H MSCHF πουλάει items τα οποία έχει μεταποιήσει με την δική της καλλιτεχνική επέμβαση, μεταξύ τους και τα… “παπούτσια του Σατανά” που προκάλεσαν αντιδράσεις. Πρόκειται για ένα ζευγάρι παπούτσια Nike AIR που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με Lil Nas X και… περιλαμβάνουν μια σταγόνα αληθινού αίματος στις σόλες τους. Ακόμη, έχουν πάνω τους σύμβολα όπως ένας ανάποδος σταυρός, και μια πεντάλφα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, τα παπούτσια κοστίζουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.018 δολαρίων. Δημιουργήθηκαν με την χρήση τροποποιημένων Nike Air Max 97s, γι’αυτό και προκάλεσαν την αντίδραση και της ίδιας της Nike, η οποία κατέθεσε μήνυση.

DROP 43 – SATAN SHOEShttps://t.co/MNOFecjLBY — MSCHF (@mschf) March 29, 2021

Η Nike κάνει λόγο για παραβίαση εμπορικών σημάτων και στη μήνυσή της τονίζει ότι τα μη εγκεκριμένα “παπούτσια του Σατανά” είναι πιθανό να προκαλέσουν σύγχυση και να δημιουργήσουν λανθασμένη συσχέτιση μεταξύ των προϊόντων της MSCHF και της Νike. Για την ακρίβεια υπάρχουν ήδη αποδείξεις για σημαντική σύγχυση στην αγορά συμπεριλαμβανομένων κλήσεων για μποϊκοτάζ, λέει η εταιρεία αθλητικών ειδών.

Τα παπούτσια σε μαύρο και κόκκινο χρώμα κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα με τo τραγούδι του Lil Nas X με τίτλο Montero (Call Me By Your Name). Στο βίντεο του τραγουδιού ο ράπερ γλιστράει από τον παράδεισο στην κόλαση.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹 👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Η MSCHF κυκλοφόρησε 666 ζευγάρια τέτοιων παπουτσιών τη Δευτέρα σε συνεργασία με τον Lil Nas X τα οποία πουλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μόνο ένα ζευγάρι δεν πωλήθηκε, ώστε να δοθεί με την μορφή Giveaway σε κάποιον τυχερό που θα κάνει tweet σχετικά με τα παπούτσια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ζευγάρι με τον αριθμό #666.