To Gin Mare μπαίνει στον κήπο του Mercato by Four Seasons Astir Palace!

To Gin Mare μπαίνει στον κήπο του Mercato by Four Seasons Astir Palace!

Την Τρίτη 18 Ιουλίου στον εμβληματικό κήπο του Mercato By Four Seasons Astir Palace πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση στην ελληνική αγορά του Gin Mare, του No 1 Ultra-Premium Gin παγκοσμίως. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο premium Gin του 24/7 portfolio της Coca-Cola Τρία Έψιλον και να απολαύσουν 4 signature cocktail serves από το Van Bar με έμπνευση από το Gin Mare και μεσογειακές γεύσεις από το Mercato By Four Seasons Astir Palace.

Ισπανικό στην καταγωγή αλλά με έντονες επιρροές από τη Μεσόγειο, το συναρπαστικό premium Gin, αποπνέει αρώματα από τα πιο αγαπημένα μεσογειακά βότανα, φυσικό εκχύλισμα ελιάς Arbequina από την Ισπανία, βασιλικό από την Ιταλία, θυμάρι από την Τουρκία και δεντρολίβανο από την Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα στην παρασκευή του, μέσα από τεχνικές που αναδεικνύουν τις γεύσεις και τα αρώματα των συστατικών του μέχρι το τελικό προϊόν, το καθιστά ασυναγώνιστο στην κατηγορία των αλκοολούχων. Κάθε μπουκάλι Gin Mare είναι μοναδικό και αποτελεί ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό έργο τέχνης. Το Gin Mare συνδυάζεται εξαιρετικά με Three Cents Dry Tonic για την μέγιστη απόλαυση του perfect serve.

H Coca-Cola Τρία Έψιλον, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει προτάσεις και λύσεις για όλες της ώρες της ημέρας, συνεχίζει να διευρύνει δυναμικά το portfolio προϊόντων της, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες των πελάτες και των συνεργατών της.

Απολαύστε Υπεύθυνα!