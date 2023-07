Το Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι) και η Hard Rock International συνεργάζονται για ακόμη μια φορά με τον Lionel Messi, για να παρουσιάσουν ένα νέο πιάτο – το Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”.

Εμπνευσμένο από ένα αγαπημένο φαγητό του ποδοσφαιρικού θρύλου, από την Αργεντινή, το νέο “Milanese style” Chicken Sandwich παρουσιάζεται ταυτόχρονα με την είσοδο του Messi στην Major League Soccer, και μάλιστα στη Νότια Φλόριντα, όπου βρίσκεται το εμβληματικό Guitar Hotel στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

Από σήμερα λοιπόν όλοι οι λάτρεις του φαγητού, αλλά και οι φίλοι του ποδοσφαίρου και των σπορ σε όλο τον κόσμο μπορούν να ζήσουν μια νέα εμπειρία, παραγγέλνοντας το Messi Chicken Sandwich σε όλα τα Hard Rock Cafe, Hard Rock Hotels & Casinos όπου είναι διαθέσιμο, συμπεριλαμβανομένου και του Hard Rock Cafe Athens.

«Είμαι ενθουσιασμένος που φέρνω τις γεύσεις της πατρίδας μου στον κόσμο, με το λανσάρισμα του δικού μου Chicken Sandwich, το οποίο είναι εμπνευσμένο από ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα, τη Milanesa», δήλωσε ο Lionel Messi. «Η Hard Rock Cafe International αποτέλεσε τον ιδανικό συνεργάτη για να το κάνει αυτό πραγματικότητα. Όπως κάθε σπουδαίος συμπαίκτης, έτσι και το Hard Rock ήταν μαζί μου σε πολύ σημαντικές στιγμές. Αυτό για το οποίο τώρα ανυπομονώ είναι οι θαυμαστές μου από όλο τον κόσμο να δοκιμάσουν μια από τις αγαπημένες από τα παιδικά μου χρόνια γεύσεις, που με κάνει ακόμα να νιώθω σαν στο σπίτι μου, όπου κι αν βρίσκομαι».

Το Messi Chicken Sandwich είναι εμπνευσμένο από την αγάπη του Messi για την Milanese, ένα από τα δημοφιλέστερα πιάτα της Αργεντινής. Στη βάση του βρίσκεται ένα νόστιμο, τραγανό στήθος κοτόπουλου τύπου Milanese επικαλυμένο από λιωμένο τυρί προβολόνε και σως aioli. Καθώς συνοδεύεται με φρέσκες ντομάτες και ρόκα για μια μοναδική μπουκιά κάθε φορά, το Messi Chicken Sandwich αγγίζει την τελειότητα και σερβίρεται σε φρυγανισμένο παραδοσιακό ψωμάκι.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με το παγκόσμιο σύμβολο, Lionel Messi, και φέρνουμε το Messi Chicken Sandwich, “Made for you by Leo Messi” στους θαυμαστές του στην Αθήνα», είπε ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Athens General Manager. «Το Messi Burger είχε τεράστια επιτυχία από τότε που μπήκε στο μενού μας πέρυσι. Εκ μέρους των μελών της ομάδας μας, ανυπομονούμε οι επισκέπτες μας να δοκιμάσουν το νέο αυτό πιάτο, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα το αγαπήσουν».

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Hard Rock International παρουσίασε τηλεοπτική διαφήμιση σε σκηνοθεσία του Marco Grandia και σε συνεργασία με το πρακτορείο Yes, We’re Open, με τίτλο “Something New is Cooking”, με πρωταγωνιστή τον Lionel Messi, το οποίο τώρα προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, οι θαυμαστές μπορούν να «ξεκλειδώσουν» μοναδικές 360 ψηφιακές εμπειρίες, σκανάροντας έναν κωδικό QR, που οδηγεί σε μήνυμα καλωσορίσματος από τον ίδιο τον Lionel Messi, μια εμπειρία AR με τον Messi και το Chicken Sandwich, παιχνίδια, online αγορές και πολλά άλλα.

Με το μήνυμα “Greatness Happens Here” εγκαινιάζεται η νέα εποχή της συνεργασίας της Hard Rock International με τον Messi, σε συνέχεια της καμπάνιας “LIVE GREATNESS” με το Messi Burger που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2022. Τον Νοέμβριο του 2022, το brand παρουσίασε μια νέα συλλογή ρούχων και μια ειδική έκδοση του αγαπημένου Messi Burger – την Champion’s Edition – προς τιμήν του παγκόσμιου πρωταθλήματος και της ιστορικής νίκης του Messi.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επερχόμενες ανακοινώσεις που θα προκύψουν από την καμπάνια “Greatness Happens Here” και βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για το Hard Rock Cafe εδώ https://www.hardrockcafe.com.