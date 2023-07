Το The Clumsies στο Galaxy Roof Lounge Bar του Rodos Park

Μια ιδιαίτερη -mixologist fun- βραδιά για τους επισκέπτες του Rodos Park

Ένα καλοκαίρι γεμάτο γεύσεις από τους κορυφαίους στην κατηγορία τους!

H περασμένη Παρασκευή 30 Ιουνίου ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τους επισκέπτες και φιλοξενούμενους του Rodos Park αφού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν cocktails, από τα χέρια του Βασίλη Κυρίτση, της δημιουργικής δύναμης του Αθηναϊκού μπαρ The Clumsies, ενός από τα κορυφαία 50 μπαρ σε ολόκληρο τον κόσμο (The World’s 50 Best Bars)!

Υπέροχη μουσική, μαγευτικές θέες, γεύσεις και μυρωδιές έκπληξη, σε μια δροσερή βραδιά που γιόρτασε την άφιξη του πιο ζεστού μήνα του καλοκαιριού! Μαραθόσπορος και δίκταμο, μάνγκο, ακτινίδιο και άρωμα αντηλιακού (!), εξωτικό lime, παντζάρι αλλά και κουρκουμάς συνδυάστηκαν σε τέσσερα (4) cocktail με τζιν, ρούμι και τεκίλα που γαργάλισαν τους ουρανίσκους. Το μενού που ταίριαξε με τα ποτά και ανέδειξε όλες τους τις γεύσεις, διαμορφώθηκε από τον Executive Chef του Rodos Park Κωνσταντίνο Βασιλείου. Το σούσι, τα soft tacos με γαρίδες και το γλειφιτζούρι σολομού, συστήθηκαν με το Aegean Negroni και το Hippocampus Summer, το ταντούρι κοτόπουλου και τα bao με pullled χοιρινό BBQ συνάντησαν το Dragon Ball και το Intimacy, ενώ και vegan επιλογές ταίριαξαν αρμονικά με όλα τα cocktails.

Το Rodos Park με αφετηρία τη φιλοσοφία του για προσφορά μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας ταξιδιού και με επίκεντρο τη γαστρονομία, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής προορισμού διακοπών, έχει δημιουργήσει φέτος το καλοκαίρι μια σειρά εκδηλώσεων που υπόσχονται να ικανοποιήσουν το εκλεπτυσμένο κοινό του.

Για όσους βρεθούν στη Ρόδο στις 22 Ιουλίου, o διακριμένος σεφ Γκίκας Ξενάκης, θα παρουσιάσει ένα μενού εννέα (9) πιάτων στη λογική του chef’s table, στο εστιατόριο Il Parco του ξενοδοχείου.

Οι τυχεροί της σεζόν που επιλέγουν τον Σεπτέμβριο για τις διακοπές τους αλλά και οι Ροδίτες που εκτιμούν το καλό κρασί, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διήμερο οινογνωσίας στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου με τον Ανδρέα Ματθίδη, Dip WSET, Πρόεδρο των Ελλήνων Sommeliers.

Το φετινό καλοκαίρι στο Rodos Park θα απογειωθεί από γεύσεις, νοστιμιά και χαρά! Εμπειρίες σε χώρους υψηλής αισθητικής, σε κήπους με πλούσια βλάστηση και αρώματα που προσφέρουν την απόλυτη ηρεμία, μακριά -αλλά και τόσο κοντά- από το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης!

