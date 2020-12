Το Blends, το αγαπημένο bar-restaurant των νοτίων προαστίων έχει ετοιμάσει μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία για την ημέρα των Χριστουγέννων, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να απολαύσετε gourmet πιάτα στην άνεση του σπιτιού σας με ένα μόνο τηλεφώνημα.

Έχοντας ξεκινήσει πρόσφατα υπηρεσίες delivery και take away, το Blends αναλαμβάνει να ετοιμάσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, προτείνοντας ένα άκρως εορταστικό family-style μενού για όλα τα γούστα, που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Εξαιρετικοί γευστικοί συνδυασμοί, πεντανόστιμες επιλογές και εκλεκτές πρώτες ύλες συνθέτουν ένα πλούσιο μενού δια χειρός του chef Κωνσταντίνου Λώλα, το οποίο συνδυάζει την παράδοση με τις μοντέρνες τεχνικές.

Τα ορεκτικά περιλαμβάνουν απολαυστική κρεατόπιτα με σπιτικό φύλλο, μανιτάρια Portobello με γαρίδες ραγού και βελούδινη μπεσαμέλ, ενώ για κυρίως πιάτο μπορεί κανείς να επιλέξει μεταξύ γαλοπούλας με παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη γέμιση, γλυκοπατάτα με ξινόμηλα, σιρόπι σφενδάμου και σάλτσα gravy ή εναλλακτικά γουρουνοπούλα με γραβιέρα, ρίζες λαχανικών a la bourginon και σάλτσα πόρτο.

Ο επίλογος γράφεται γλυκά είτε με μιλφέιγ με καραμελωμένη σφολιάτα, αρωματική κρέμα βανίλιας και φράουλες ή με Choco “Mont-Blanc” για τους λάτρεις της σοκολάτας, με μαρέγκα, μους σοκολάτας, πουρέ κάστανου και σάλτσα anglaise.

Το Blends δέχεται προ-παραγγελίες καθημερινά από τις 09:00 έως τις 23:00 τηλεφωνικώς στο 2111821711. Το κόστος για το εορταστικό μενού είναι 47€ το άτομο.

Blends. The place to blend your senses.

Για τα νέα του Blends, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του http://www.blends.com.gr και τις σελίδες τους στο Facebook https://www.facebook.com/BlendsGlyfada/ και το Instagram https://www.instagram.com/blendsglyfada/?hl=el

Blends: Φοίβης 19 Γλυφάδα, ΤΚ 16674, Τηλ: 21 1182 1711