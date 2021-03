Οι Χρυσές Σφαίρες του 2021 διεξήχθησαν διαφορετικά από τις άλλες χρονιές, όπως ήταν αναμενόμενο για τους υποψήφιους, για τους νικητές και για το κοινό, λόγω, φυσικά, της πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, η τελετή κατάφερε να αγγίξει την αίγλη στην οποία μας έχουν συνηθίσει τα εν λόγω βραβεία. Οι συμμετέχοντες καλεσμένοι, οι υποψήφιοι και οι νικητές έβαλαν όλοι τα καλά τους ακόμη και εάν παρευρέθηκαν στην τελετή αποκλειστικά μέσω zoom.

Η ταινία «Nomadland» βγήκε νικήτρια στην τελετή της απονομής των Χρυσών Σφαιρών, στην οποία διακρίθηκε επίσης σε μείζονες κατηγορίες μεγάλος αριθμός μαύρων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο εκλιπών Chadwick Boseman. Με Χρυσές Σφαίρες βραβεύονται επίσης τηλεοπτικά έργα και η σειρά «The Crown» τιμήθηκε φέτος με τέσσερα βραβεία. Η τελετή της απονομής των Χρυσών Σφαιρών ήταν φέτος πλήρως εικονική εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το «Nomadland», ένας ύμνος στους σύγχρονους ‘νομάδες’ που διατρέχουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα ημιφορτηγά τους, κέρδισε στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας, ενώ η σκηνοθέτιδα της, η Κινέζα Κλοέ Ζάο, 38 ετών, έγινε η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών που κερδίζει σ’αυτή την κατηγορία, μετά την Μπάρμπρα Στρέιζαντ το 1984.

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Η Άντρα Ντέι, μια νεαρή μαύρη αμερικανίδα ηθοποιός, έκανε την έκπληξη κερδίζοντας στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία, χάρη στον ρόλο της στην ταινία «ΗΠΑ εναντίον Μπίλι Χάλιντεϊ». Είχε αντιπάλους στην κατηγορία αυτή πολλές διάσημες ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων την Φράνσις Μακντόρμαν από το «Nomadland».

Congratulations to @AndraDayMusic for taking home the award for Best Actress in a Motion Picture, Drama at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/0zZOZSEjHi — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Άλλοι μαύροι ηθοποιοί τιμήθηκαν επίσης με βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, με πρώτον τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν για την ταινία «Η θρυλική Μα Ρέινι», την τελευταία που είχε γυρίσει πριν υποκύψει στον καρκίνο το περασμένο καλοκαίρι. Κέρδισε με αντιπάλους μεγαθήρια όπως ο Άντονι Χόπκινς, οκτώ φορές αποτυχών υποψήφιος στις Χρυσές Σφαίρες.

Ο Βρετανός Ντάνιελ Καλούγια κέρδισε το βραβείο του καλύτερου δραματικού δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία του στον ρόλο του Φρεντ Χάμπτον, του νεαρού ηγέτη του κινήματος των «Μαύρων Πανθήρων» που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 1969 σε επιδρομή της αστυνομίας.

Στην κορυφή με έξι βραβεία βρέθηκε η ασπρόμαυρη ταινία του Netflix «Mank» με τον Γκάρι Όλντμαν.

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε κωμική ταινία για τον ρόλο του στην ταινία «Borat 2», η οποία τιμήθηκε και με το βραβείο της καλύτερης κωμωδίας. «Περιμένετε, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Ισχυρίζεται πως ψήφισαν πολλοί νεκροί», αστειεύτηκε ο Σάσα Μπάρον Κόεν.

Στις γυναίκες, το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμική ταινία κέρδισε η Ρόζαμουντ Πάικ για την ταινία «I Care A Lot».

Η Τζόντι Φόστερ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου γυναικείου δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Ο Μαυριτανός», στην οποία υποδύεται τον ρόλο μιας δικηγόρου που υπερασπίζεται έναν Μαυριτανό ο οποίος κατηγορείται άδικα για τρομοκρατία από τις ΗΠΑ και είναι φυλακισμένος επί 14 χρόνια στο Γκουαντάναμο.

Η ταινία «Minari» του αμερικανού σκηνοθέτη Λι Άιζαακ Τσανγκ πήρε το βραβείο της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες και τους ευχαριστήριους λόγους σε απευθείας μετάδοση με τους νικητές από τα σπίτια τους:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: Nomadland της Κλόι Ζάο

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom» (δείτε παραπάνω τον ευχαριστήριο λόγο της χήρας του Τσάντγουικ Μπόουζμαν Τέιλορ Σιμόν Λέντγουορντ)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Αντρα Ντέι για το «The United States Vs. Billie Holiday»

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Σάσα Μπάρον Κοέν για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot»

Β’ Ανδρικός Ρόλος Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Τζόντι Φόστερ στον «Μαυριτανό» του Κέβιν ΜακΝτόναλντ

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Καλύτερο Σενάριο: Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Καλύτερη Ταινία – Animation: Soul του Πιτ Ντόκτερ

Καλύτερη Μουσική: Τρεντ Ρέζνορ, Ατικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το «Soul»

Καλύτερο Τραγούδι: Io Si (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Σου» του Εντοάρντο Πόντι

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Minari του Λι Αϊζακ Τσανγκ

Carol Burnett Award: Νορμαν Λιρ

Τιμητικό Βραβείο Cecil B. DeMille: Τζέιν Φόντα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα: The Crown (Netflix)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Εμα Κόριν για το «The Crown»

A’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Τζος Ο’ Κόνορ για το «The Crown»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Schitt’s Creek (POP TV)

Α’ Γυναίκειος Ρόλος – Κωμωδία: Κάθριν Ο’ Χάρα για το «Schitt’s Creek»

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lassο»

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The Queen’s Gambit (Netflix)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Μαρκ Ράφαλο στο «I Know this Much is True»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Ανια Τέιλορ – Τζόι για το «The Queen’s Gambit»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Τζον Μπογιέγκα για το «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Γκίλιαν Αντερσον για το «The Crown»