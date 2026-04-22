Ο Πάνος Βλάχος άφησε για λίγο τη σκηνή και κατέβηκε στην καρδιά της πόλης, χαρίζοντας μια αυθόρμητη μουσική στιγμή στην Οδό Ερμού που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok την Τρίτη 21 Απριλίου, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να κρατά την κιθάρα του και να ερμηνεύει το τραγούδι «Συμπτώματα», την ώρα που περαστικοί σταματούν, χαμογελούν και βγάζουν τα κινητά τους για να καταγράψουν τη στιγμή. Η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική, με τον κόσμο να σχηματίζει αυθόρμητα έναν μικρό κύκλο γύρω του, απολαμβάνοντας τη ζωντανή μουσική μέσα στον παλμό της πόλης.



Η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη street performance. Ο Πάνος Βλάχος θέλησε να δώσει και ένα κοινωνικό μήνυμα, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, υπενθυμίζοντας πως η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο ευαισθητοποίησης.