Η εγκυμοσύνη δεν είναι μόνο μια γλυκιά κοιλιά, φωτογραφίες με χάδια και βλέμματα γεμάτα προσμονή. Είναι και ένα πολύ προσωπικό, εσωτερικό ταξίδι, που μπορεί μέσα στην ίδια ώρα να σε πάει από τη συγκίνηση στο άγχος και από το γέλιο στα δάκρυα. Αν κάποιες στιγμές νιώθεις πως δεν αναγνωρίζεις ακριβώς τον εαυτό σου, δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι ορμονικές αλλαγές, η κούραση, οι σωματικές μεταβολές και η αγωνία για όσα έρχονται μπορούν να επηρεάσουν έντονα τη διάθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Mayo Clinic, οι ορμόνες στην αρχή της εγκυμοσύνης μπορεί να κάνουν μια γυναίκα πιο συναισθηματική, ευσυγκίνητη και επιρρεπή σε εναλλαγές διάθεσης.

Πρώτο τρίμηνο: όλα μοιάζουν πιο δυνατά

Στην αρχή, το συναίσθημα πολλές φορές δεν έχει μέτρο. Μπορεί να σε πάρουν τα κλάματα με κάτι ασήμαντο, να εκνευριστείς με λεπτομέρειες ή να νιώσεις μια χαρά που δεν εξηγείται. Και ύστερα, λίγα λεπτά μετά, να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συνέβη. Δεν είναι υπερβολή. Είναι το σώμα σου που προσπαθεί να προσαρμοστεί. Η προγεστερόνη και τα οιστρογόνα αυξάνονται, ενώ συμπτώματα όπως η ναυτία, η υπνηλία και η εξάντληση κάνουν τα πάντα να φαίνονται λίγο πιο βαριά. Το Tommy’s σημειώνει ότι οι ορμόνες μπορούν να επηρεάσουν έντονα τη διάθεση, ειδικά στους πρώτους τρεις μήνες.

Δεύτερο τρίμηνο: μια μικρή ανάσα

Στο δεύτερο τρίμηνο πολλές γυναίκες νιώθουν πως επιστρέφει κάπως η ισορροπία. Τα έντονα συμπτώματα συχνά μειώνονται, η ενέργεια μπορεί να ανεβαίνει και η εγκυμοσύνη αρχίζει να μοιάζει λιγότερο αφηρημένη και περισσότερο αληθινή. Ειδικά όταν αρχίζεις να νιώθεις το μωρό, η σύνδεση γίνεται πιο χειροπιαστή. Μαζί μπορεί να έρθει και μια πιο ήρεμη χαρά, μια τρυφερότητα, αλλά και μια καινούρια σχέση με το σώμα σου. Δεν σημαίνει ότι όλα γίνονται ξαφνικά ροζ. Σημαίνει απλώς ότι το σώμα έχει βρει λίγο καλύτερα τον ρυθμό του.

Τρίτο τρίμηνο: ανυπομονησία, βάρος και ανάγκη για έλεγχο

Όσο πλησιάζει η γέννα, η ένταση επιστρέφει με άλλο πρόσωπο. Ο ύπνος δυσκολεύει, το σώμα βαραίνει και το μυαλό αρχίζει να τρέχει μπροστά. Πώς θα είναι ο τοκετός; Θα πάνε όλα καλά; Είναι όλα έτοιμα; Η ανάγκη να οργανώσεις το σπίτι, τα ρούχα, την τσάντα μαιευτηρίου και κάθε μικρή λεπτομέρεια δεν είναι απλώς «κόλλημα». Είναι ένας τρόπος προετοιμασίας. Το σώμα και το μυαλό μπαίνουν σιγά σιγά στη μετάβαση προς τη μητρότητα.

Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια καλά

Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να νιώθεις στην εγκυμοσύνη. Μπορεί μια μέρα να αισθάνεσαι δυνατή και την επόμενη να θέλεις απλώς ησυχία. Και τα δύο χωράνε. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλάς, να ζητάς στήριξη και να μην πιέζεις τον εαυτό σου να ανταποκριθεί σε μια τέλεια εικόνα εγκυμοσύνης. Αν όμως η λύπη, το άγχος ή η ένταση επιμένουν και επηρεάζουν την καθημερινότητά σου, αξίζει να μιλήσεις με γιατρό ή μαία. Το NHS τονίζει ότι η υποστήριξη στην ψυχική υγεία κατά την εγκυμοσύνη είναι σημαντική και διαθέσιμη όταν τα συναισθήματα γίνονται δύσκολα στη διαχείριση. Γιατί, τελικά, δεν χάνεις τον εαυτό σου. Αλλάζεις. Και αυτή η αλλαγή, όσο έντονη κι αν είναι, έχει βάθος, λόγο και σημασία.