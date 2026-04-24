Το ετήσιο gala του Time 100 επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν πρόκειται απλώς για μια λαμπερή διοργάνωση, αλλά για μια συνάντηση ανθρώπων που επηρεάζουν ουσιαστικά τον κόσμο γύρω μας. Και φυσικά, το κόκκινο χαλί στάθηκε αντάξιο της φήμης του, με εμφανίσεις που κινήθηκαν ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τις πιο σύγχρονες fashion δηλώσεις.

Η βραδιά, αφιερωμένη στη λίστα TIME100 με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες, είχε έντονο στιλιστικό ενδιαφέρον. Μεταλλικές υφές, αρχιτεκτονικές γραμμές και ρευστές σιλουέτες συνυπήρξαν, αποδεικνύοντας ότι η μόδα εδώ δεν είναι απλώς αισθητική, αλλά και στάση.

Η Hailey Bieber επέλεξε μια maxi δημιουργία σε ασημί απόχρωση, με shimmering υφή και bustier γραμμή, δίνοντας ένα sleek αποτέλεσμα που βασίστηκε στη δύναμη της απλότητας. Το minimal styling λειτούργησε υπέρ της, με ένα διακριτικό bracelet να ολοκληρώνει την εικόνα χωρίς υπερβολές.

Σε πιο αιθέρια διάθεση, η Dakota Johnson εμφανίστηκε με μια pale cape gown που απέπνεε ρομαντισμό και ήσυχη πολυτέλεια. Η butterfly brooch πρόσθεσε μια σχεδόν αφηγηματική λεπτομέρεια, κάνοντας το look να ξεχωρίζει χωρίς να φωνάζει.

Η Zoe Saldana επέμεινε στη δύναμη του black, επιλέγοντας ένα one-shoulder φόρεμα με καθαρές γραμμές. Τα strappy πέδιλα και η μικρή τσάντα κράτησαν την ισορροπία, αποδεικνύοντας ότι το minimal μπορεί να είναι εξαιρετικά επιδραστικό όταν εκτελείται σωστά.

Η Kate Hudson κινήθηκε σε πιο δραματική κατεύθυνση, με ένα γλυπτικό μαύρο midi φόρεμα που συνδύασε με χρυσή καρφίτσα και μαύρα γάντια. Το αποτέλεσμα είχε μια θεατρικότητα που, αντί να βαραίνει, ενίσχυσε τη συνολική κομψότητα.

Τέλος, η Hilary Duff επέλεξε μια πιο ήπια προσέγγιση, με ένα pale gown με cape sleeves. Μια εμφάνιση που απέδειξε πως η απλότητα, όταν στηρίζεται σε σωστή γραμμή και προσεγμένο styling, μπορεί να σταθεί εξίσου εντυπωσιακή δίπλα σε πιο statement επιλογές.

Σε μια εποχή όπου το red carpet συχνά ισορροπεί ανάμεσα στην υπερβολή και την ανάγκη για εντύπωση, το συγκεκριμένο gala θύμισε ότι το στιλ δεν χρειάζεται ένταση για να έχει αντίκτυπο. Χρειάζεται άποψη.