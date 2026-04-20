Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλή εβδομάδα! Η ενέργεια της ημέρας φέρνει μια εσωτερική αναζήτηση, αλλά και μικρές ευκαιρίες για να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που σε μπέρδευαν. Δεν είναι μέρα για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για να ακούσεις λίγο περισσότερο το ένστικτό σου. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζεται το κάθε ζώδιο.

Κριός

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά κάτι σε κρατάει πίσω και καλά θα κάνεις να το σεβαστείς. Κάποια επαγγελματικά θέματα χρειάζονται δεύτερη σκέψη πριν κινηθείς δυναμικά. Στα προσωπικά, μια συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά θέλεις. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν είναι έτοιμες.

Ταύρος

Η ημέρα σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά μια κατάσταση που ίσως έχεις ωραιοποιήσει. Στα οικονομικά, κράτα μικρό καλάθι και απόφυγε περιττά έξοδα. Στα συναισθηματικά, υπάρχει μια σταθερότητα, αλλά χρειάζεται και λίγη ανανέωση. Μην επαναπαύεσαι σε ό,τι ήδη ξέρεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αλλά πρόσεξε πώς εκφράζεσαι. Μπορεί εύκολα να παρεξηγηθείς χωρίς να το καταλάβεις. Στη δουλειά, μια ιδέα σου μπορεί να βρει ανταπόκριση. Στα προσωπικά, κάποιος περιμένει περισσότερη σαφήνεια από εσένα.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου έχει σκαμπανεβάσματα και αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις σου. Προσπάθησε να μη λειτουργείς καθαρά συναισθηματικά, ειδικά σε επαγγελματικά ζητήματα. Στα προσωπικά, μια μικρή απόσταση μπορεί να σου κάνει καλό για να δεις πιο καθαρά. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα πίσω.

Λέων

Σήμερα έχεις έντονη ανάγκη να ξεχωρίσεις, αλλά οι συνθήκες δεν σε ευνοούν απόλυτα. Καλύτερα να κινηθείς πιο στρατηγικά και λιγότερο παρορμητικά. Στα προσωπικά, κάποια λόγια ίσως σε αγγίξουν περισσότερο απ’ όσο περίμενες. Μην αντιδράσεις άμεσα, δώσε χρόνο.

Παρθένος

Η μέρα σου ζητά να χαλαρώσεις λίγο τον έλεγχο που προσπαθείς να έχεις σε όλα. Κάποιες καταστάσεις απλά δεν περνάνε από το χέρι σου. Στη δουλειά, θα υπάρξει πρόοδος αν δείξεις ευελιξία. Στα προσωπικά, μια μικρή αλλαγή διάθεσης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Ζυγός

Σήμερα καλείσαι να πάρεις μια απόφαση που αποφεύγεις εδώ και καιρό. Μην προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, γιατί στο τέλος θα χάσεις τη δική σου ισορροπία. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλούς τόνους. Στα προσωπικά, η ειλικρίνεια θα σε δικαιώσει.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι πολύ δυνατή σήμερα και καλό είναι να την εμπιστευτείς. Κάτι σου δείχνει ότι μια κατάσταση δεν είναι όπως φαίνεται. Στη δουλειά, πρόσεξε λεπτομέρειες που μπορεί να σου ξεφύγουν. Στα προσωπικά, υπάρχει ένταση, αλλά και πάθος.

Τοξότης

Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής από το συνηθισμένο και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι μια καλή ευκαιρία να επανεκτιμήσεις στόχους και επιλογές. Στα επαγγελματικά, μην ανοίγεις πολλά μέτωπα μαζί. Στα προσωπικά, κάποιος χρειάζεται την προσοχή σου.

Αιγόκερως

Η ημέρα φέρνει πρακτικά ζητήματα στην επιφάνεια που χρειάζονται άμεση διαχείριση. Μην τα αφήνεις για αργότερα, γιατί θα συσσωρευτούν. Στα επαγγελματικά, δείχνεις σταθερότητα και αυτό εκτιμάται. Στα προσωπικά, προσπάθησε να μην είσαι τόσο απόλυτη.

Υδροχόος

Σήμερα έχεις ανάγκη από αλλαγή, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ριζικές κινήσεις. Κράτα τις ιδέες σου και δούλεψέ τες λίγο περισσότερο. Στα επαγγελματικά, κάτι κινείται παρασκηνιακά. Στα προσωπικά, μια συζήτηση μπορεί να φέρει αποκαλύψεις.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη και μπορεί να σε κάνει να πάρεις τα πράγματα πιο προσωπικά απ’ όσο χρειάζεται. Προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις από εντάσεις. Στη δουλειά, ακολούθησε τη ροή χωρίς πίεση. Στα προσωπικά, άκου τι σου λένε χωρίς να το φιλτράρεις μέσα από φόβους.

Κράτα στο μυαλό σου ότι δεν χρειάζεται να λυθούν όλα σήμερα, μερικές απαντήσεις έρχονται όταν σταματάς να τις πιέζεις.