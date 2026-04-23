Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Η ενέργεια της ημέρας σε βάζει σε μια διαδικασία να επαναξιολογήσεις καταστάσεις και ανθρώπους. Δεν είναι μέρα για βιαστικές κινήσεις, αλλά για μικρές, σταθερές αποφάσεις. Ό,τι σε πιέζει, σήμερα ζητά ξεκαθάρισμα.

Κριός

Η μέρα σε προκαλεί να δεις πιο ψύχραιμα μια κατάσταση που σε έχει φορτίσει. Μην αντιδράσεις με ένταση, γιατί μπορεί να το μετανιώσεις. Στα επαγγελματικά, κράτα χαμηλούς τόνους. Κάτι ετοιμάζεται υπέρ σου, αλλά θέλει χρόνο.

Ταύρος

Νιώθεις πιο σταθερή και αυτό σε βοηθά να πάρεις αποφάσεις. Μια κουβέντα σε προσωπικό επίπεδο σε φέρνει πιο κοντά σε κάποιον. Στα οικονομικά, προκύπτει μια μικρή ευκαιρία. Μην την αγνοήσεις.

Δίδυμοι

Η μέρα έχει αρκετή κίνηση και πληροφορία, αλλά χρειάζεται φιλτράρισμα. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Κάποιο άτομο μπορεί να σου πει κάτι που θα σε βάλει σε σκέψεις. Μείνε αντικειμενική.

Καρκίνος

Σήμερα έχεις ανάγκη από συναισθηματική ασφάλεια, αλλά δεν είναι δεδομένη. Μην πιέσεις καταστάσεις για να πάρεις απαντήσεις. Στα επαγγελματικά, κράτα αποστάσεις από εντάσεις. Η ηρεμία θα σε προστατεύσει.

Λέων

Κάτι σε απασχολεί έντονα και δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις. Ίσως ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσεις κατάματα. Στα αισθηματικά, υπάρχει κινητικότητα. Μην αγνοήσεις τα σημάδια.

Παρθένος

Η πρακτικότητά σου σε σώζει σήμερα από περιττό άγχος. Έχεις την ικανότητα να βάλεις τάξη σε χάος. Ωστόσο, μην γίνεσαι υπερβολικά επικριτική. Κάποιος χρειάζεται κατανόηση, όχι αυστηρότητα.

Ζυγός

Η ισορροπία σου δοκιμάζεται, κυρίως σε σχέσεις. Κάτι σε ενοχλεί αλλά δεν το λες ξεκάθαρα. Ίσως σήμερα είναι η στιγμή να το εκφράσεις. Με ηρεμία όμως, όχι με ένταση.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου σε οδηγεί σωστά, αλλά χρειάζεται και λογική επιβεβαίωση. Μην βγάζεις συμπεράσματα χωρίς στοιχεία. Στα επαγγελματικά, κάτι αλλάζει παρασκηνιακά. Μείνε σε εγρήγορση.

Τοξότης

Έχεις ανάγκη για κίνηση και αλλαγή, αλλά η μέρα σε κρατά λίγο πίσω. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δες το σαν ευκαιρία να οργανωθείς. Μια ιδέα σου μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλά.

Αιγόκερως

Οι υποχρεώσεις σε πιέζουν, αλλά ταυτόχρονα σου δίνουν και έλεγχο. Σήμερα μπορείς να κάνεις σημαντική πρόοδο. Μην αφήσεις συναισθηματικά θέματα να σε αποσυντονίσουν. Κράτα στόχο.

Υδροχόος

Η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη, αλλά ίσως συγκρούεται με υποχρεώσεις. Βρες μια ισορροπία χωρίς να νιώθεις εγκλωβισμένη. Στα προσωπικά, κάτι αλλάζει κατεύθυνση.

Ιχθύες

Σήμερα καλείσαι να δεις καθαρά μια κατάσταση που ίσως ωραιοποιείς. Η αλήθεια θα σε βοηθήσει, όχι θα σε πληγώσει. Στα οικονομικά, χρειάζεται προσοχή. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις.

Σήμερα, ό,τι ξεκαθαρίζεις σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά αξίζεις.