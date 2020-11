Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε μία μελαγχολική διασκευή του …ύμνου της Liverpool FC «You ‘ll Never Walk Alone», η οποία πρόκειται να προβληθεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα της Premier League.

Το τραγούδι που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο μιούζικαλ των Ρότζερς και Χάμερσταϊν ‘Carusel‘ έγινε ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας όταν το διασκεύασαν οι Gerry & the Pacemakers τη δεκαετία του ’60.

Δημοσιεύοντας ένα lo-fi, ασπρόμαυρο βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, η Ντελ Ρέι έγραψε στην ανάρτηση: «Δεν θα περπατάς ποτέ μόνος (You ‘ll Never Walk Alone) – acapella. Για το νέο ντοκιμαντέρ για τη Liverpool x @liverpoolfc».